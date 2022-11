WINNIPEG, TERRITOIRE DU TRAITÉ 1, MB, le 25 nov. 2022 /CNW/ - Les systèmes de santé et de sécurité communautaires qui reflètent les valeurs et qui répondent aux besoins des Premières Nations aident à améliorer les résultats et à réduire les disparités entre les Premières Nations et les personnes qui ne sont pas membres des Premières Nations.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, le grand chef Garrison Settee de l'organisation Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO) et Barry Lavallee, président-directeur général de l'organisation Keewatinohk Inniniw Minoayawin Inc. (KIM), ont annoncé un financement fédéral pour appuyer les initiatives de santé et de sécurité des Premières Nations dans le Nord du Manitoba, notamment :

23 millions de dollars sur deux ans pour l'organisation MKO et l'organisation KIM afin de soutenir les progrès à l'égard de la transformation de la conception et de la prestation des services de santé;

plus de 715 000 $ sur trois ans pour améliorer la capacité législative des Premières Nations de l'organisation MKO, dans le cadre de l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres de Services aux Autochtones Canada.

Cet investissement dans la transformation des services de santé fait partie du budget de 2021, qui aide les Premières Nations de partout au Canada à créer de nouveaux modèles de prestation de services de santé qui permettront d'augmenter l'accès à des soins de qualité. Plus tôt cette année, le gouvernement du Canada, l'organisation MKO et l'organisation KIM ont lancé le processus visant à transférer le contrôle des programmes, des services et des fonctions de santé fédéraux à l'organisation KIM, l'organisation de santé dirigée par les Premières Nations du Nord du Manitoba qui a été créée récemment. Le gouvernement du Canada est déterminé à continuer d'appuyer l'organisation MKO et l'organisation KIM dans leurs efforts visant à apporter des changements systémiques à la façon dont les Premières Nations du Nord du Manitoba ont accès aux services de santé et les reçoivent.

Services aux Autochtones Canada et l'organisation KIM travaillent à finaliser une entente de principe qui établira leurs futures relations de travail et leurs priorités communes, qui permettront d'orienter la conception et la prestation des soins de santé pour les Premières Nations du Nord du Manitoba. À cette fin, l'organisation KIM mobilise les communautés des Premières Nations afin de déterminer les priorités en matière de santé et sa conception et sa structure en tant que nouvelle organisation de la santé des Premières Nations.

De plus, de nouveaux investissements fédéraux dans l'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres permettront d'aider l'organisation MKO à renforcer sa capacité de légiférer et à assurer la sécurité et le bien-être des Premières Nations du Nord du Manitoba. Cet investissement permettra à l'organisation MKO de promouvoir la reconnaissance, le respect et l'application des lois, des règlements administratifs et des lois coutumières des Premières Nations.

Une plus grande autodétermination et une plus grande autonomie en matière de santé et de sécurité communautaires se traduiront par des services de grande qualité, efficaces et adaptés sur le plan culture, et adaptés aux besoins des communautés des Premières Nations.

« L'organisation Manitoba Keewatinowi Okimakinak et l'organisation Keewatinohk Inniniw Minoyawin Inc. ouvrent la voie aux services conçus et dirigés par des Autochtones. L'annonce de 23,7 millions de dollars faite aujourd'hui vise à appuyer leur travail de conception et de prestation de programmes de soins de santé et de sécurité communautaire pour leurs communautés. L'autodétermination est la voie vers de meilleurs soins, des personnes et des communautés en meilleure santé. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« La vision des Premières Nations de l'organisation MKO est que les communautés des Premières Nations du MKO sont les endroits les plus sains et les plus sûrs où vivre pour nos citoyens. La reconnaissance, le respect, l'application et l'arbitrage de normes et de lois exécutoires en matière de santé et de sécurité publiques des Premières Nations qui reflètent les priorités de la communauté sont des éléments clés de la voie vers la santé, la sécurité et le bien-être des Premières Nations de la MKO. L'organisation MKO travaille en partenariat avec l'organisation KIM et le Canada pour élaborer des plans de sécurité et de bien-être communautaires axés sur une vision et une perspective du monde autochtones et fondés sur les protocoles autochtones, les lois coutumières et les objectifs en matière de sécurité publique, de santé et de bien-être. »

Grand chef Garrison Settee

Manitoba Keewatinowi Okimakanak

« Durant la pandémie, l'organisation Keewatinohk Inniniw Minoayawin Inc. a démontré sa capacité et son leadership progressiste en matière de transformation de la santé pour les Premières Nations du Nord du Manitoba. Nos partenariats avec les communautés des Premières Nations sont le fondement de la transformation de la santé. Le gouvernement fédéral a fourni un soutien solide qui permettra à notre équipe de continuer à bâtir un nouveau système de soins de santé novateur pour les Premières Nations. En ce qui concerne nos relations avec le gouvernement fédéral, d'autres parties prenantes régionales jouent un rôle important dans le changement du système de santé. »

Dr Barry Lavallee

Directeur général, Keewatinohk Inniniw Minoayawin Inc.

Faits en bref

En 2018, le gouvernement fédéral et l'organisation Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO) ont signé un protocole d'entente en vue d'une transformation des soins de santé dirigée par les Premières Nations sur le territoire de la MKO.





La transformation de la santé des Premières Nations est un processus de collaboration entre le Canada , les partenaires des Premières Nations, les provinces et les territoires, qui élaborent de nouvelles organisations de la santé dirigées par les Premières Nations afin d'assumer un plus grand contrôle de la conception, de l'administration, de la gestion, de la prestation de services de santé et de l'exécution de programmes de santé qui visent à appuyer le mieux-être communautaire et qui répondent à leurs besoins et aux priorités en matière de santé.





, les partenaires des Premières Nations, les provinces et les territoires, qui élaborent de nouvelles organisations de la santé dirigées par les Premières Nations afin d'assumer un plus grand contrôle de la conception, de l'administration, de la gestion, de la prestation de services de santé et de l'exécution de programmes de santé qui visent à appuyer le mieux-être communautaire et qui répondent à leurs besoins et aux priorités en matière de santé. Le budget de 2021 prévoyait 107 millions de dollars sur trois ans pour appuyer la transformation de la santé des Premières Nations avec des partenaires de partout au pays.





L'organisation Keewatinohk Inniniw Minoayawin Inc. (KIM), qui signifie en cri « bien-être des peuples du Nord », a été établie en janvier 2020.





La KIM est une organisation de santé des Premières Nations qui représente 23 Premières Nations et qui a pour mandat de veiller à ce que les Premières Nations du Nord du Manitoba aient accès à des services de santé qui reflètent les besoins et les priorités des Premières Nations.





aient accès à des services de santé qui reflètent les besoins et les priorités des Premières Nations. De nombreuses communautés de la KIM sont situées dans des régions rurales et éloignées et n'ont pas d'accès routier à longueur d'année, ce qui a donné lieu à des problèmes supplémentaires pour la prestation de services de santé, d'éducation et de services sociaux abordables.





L'initiative Voies vers des communautés autochtones sûres fournit 103,8 millions de dollars sur cinq ans pour aider les communautés et les partenaires des Premières Nations, des Inuit et des Métis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des réserves, à mettre en œuvre des projets conçus par les Autochtones pour améliorer la sécurité et le bien-être des communautés. Le financement fourni par SAC pour améliorer la capacité législative des Premières Nations du MKO fait partie de cet investissement global.

