MONTRÉAL, le 4 mars 2025 /CNW/ - Les Montréalais verront le couvert arboré de leur ville prendre une belle ampleur grâce à des efforts visant la plantation de plus de 500 000 arbres sur l'île d'ici 2030.

Lors d'un événement tenu aujourd'hui à Montréal, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé que la Société de verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) reconduira sa campagne Un arbre pour mon quartier, en partenariat avec le Regroupement des éco-quartiers.

Cette initiative phare permet aux résidents de Montréal d'acquérir, à coût modique, une sélection d'arbres adaptés au milieu urbain, tout en bénéficiant d'un accompagnement pour leur plantation et leur entretien. Enracinée dans une vision ambitieuse de verdissement, cette campagne s'inscrit dans un vaste projet visant à planter 200 000 arbres sur les terrains privés et institutionnels de Montréal, tels que les habitations, écoles, hôpitaux, zones industrielles et commerces.

Le ministre Guilbeault a également annoncé un financement fédéral de près de 49 millions de dollars pour aider la Ville de Montréal à planter plus de 300 000 arbres sur des terrains publics dans la ville, ce qui devrait avoir plusieurs retombées durables pour les citoyens, notamment :

la création de neuf nouveaux espaces verts urbains;

l'abaissement de la température dans des secteurs de la ville qui sont à risque de chaleur extrême.

Ce projet fait partie du plan climatique officiel de la Ville, puisque l'augmentation du couvert arboré urbain contribuera aussi à la séquestration de carbone et à la résilience climatique de la ville en général.

De plus, M. Guilbeault a mentionné que 102 millions de nouveaux arbres seraient plantés sur le territoire québécois d'ici 2031 dans le cadre d'un nouvel accord conclu entre le Canada et le Québec. L'opération permettra de reboiser 50 000 hectares au Québec, dont des superficies dévastées par les feux de forêt ou la tordeuse des bourgeons de l'épinette, ainsi que des sites abandonnés (sablières, terrains vagues, etc.).

Les projets annoncés aujourd'hui sont financés en partie par le programme fédéral 2 milliards d'arbres, qui mise sur la collaboration avec les autorités locales, les gouvernements et différents organismes pour favoriser le développement des forêts, des espaces verts et des habitats naturels au Canada tout en créant des emplois durables à l'échelon local.

« Les arbres jouent un rôle essentiel dans nos vies : ils purifient l'air que nous respirons, produisent de l'ombre qui rend nos espaces urbains plus agréables, créent des habitats pour la faune et nous aident à nous adapter à l'évolution du climat. Le gouvernement du Canada est heureux d'aider la Ville de Montréal, la Soverdi et le Québec dans leurs efforts pour développer les espaces verts urbains et le couvert arboré. En plantant le bon arbre au bon endroit et au bon moment, nous créons un pays plus vert, plus sain et plus résilient pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les forêts et les arbres stockent le carbone, fournissent des habitats pour la faune, rafraîchissent les villes, assainissent l'eau et le sol et offrent des avantages spirituels, culturels et récréatifs essentiels aux Canadiens d'un océan à l'autre. Depuis une décennie, notre gouvernement est fier d'aider les Montréalais à construire des quartiers plus durables et plus résilients. Je félicite la Ville de Montréal, la Soverdi et la province de Québec pour leur leadership et leur collaboration dans leurs efforts pour atteindre ces importants objectifs de reboisement et de lutte contre les changements climatiques. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Planter plus d'arbres, c'est verdir nos quartiers et investir dans un avenir plus sain. Les arbres jouent un rôle essentiel en réduisant la pollution, en luttant contre les changements climatiques et en améliorant notre quotidien. Notre gouvernement est fier de soutenir la Ville de Montréal et la Soverdi pour accroître et rendre plus accessible les espaces verts. Ensemble, créons un environnement plus durable pour les générations d'aujourd'hui et demain. »



L'honorable Rachel Bendayan

Ministre des Langues officielles et ministre associée de la Sécurité publique

« Je tiens à remercier le gouvernement fédéral pour le renouvellement de son soutien financier afin de nous aider à planter 500 000 nouveaux arbres d'ici 2030 dans la métropole. Nous savons à quel point il est crucial de multiplier les efforts pour verdir nos villes afin de protéger nos populations contre les îlots de chaleur et les impacts des changements climatiques. Nous avons la chance de compter sur un modèle de collaboration typiquement montréalais, avec le soutien de la Soverdi et de l'Alliance de la forêt urbaine, qui est la clé de notre succès et une source d'inspiration pour les autres grandes villes du monde. »



Valérie Plante

Mairesse de Montréal

« En milieu urbain, le verdissement est le fruit d'un engagement collectif. La campagne Un arbre pour mon quartier, par sa simplicité et son accessibilité, offre aux résidents de Montréal le pouvoir d'agir concrètement, un arbre à la fois, face aux défis des changements climatiques. Grâce à la mobilisation des citoyens, des municipalités et du gouvernement du Canada, plus de 20 % des arbres plantés sur les terrains privés et institutionnels à Montréal le sont dans le cadre de ce programme. Aujourd'hui, nous entamons une phase déterminante visant à verdir les zones prioritaires, notamment les plus exposées aux îlots de chaleur, afin d'offrir à tous la chance de vivre dans des espaces plus verts, plus frais et plus vivants. »

Simon Racine

Directeur général de la Soverdi

Le projet de plantation d'arbres de la Soverdi a bénéficié d'un financement de 19,9 millions de dollars du programme fédéral 2 milliards d'arbres et de 34,5 millions de dollars de la Ville de Montréal. Le projet se fera en trois phases : 2021 : 873 500 $ 2022-2024 : 5,99 millions de dollars 2024-2029 : $14 millions de dollars

Le gouvernement du Canada et la Ville de Montréal contribuent chacun à hauteur de 48 892 468 $ au projet de la Ville de planter 304 560 arbres en milieu urbain à Montréal d'ici 2029. Le soutien apporté par le gouvernement fédéral se fera en trois phases : 2021 : 5,28 millions de dollars 2022-2024 : 19,81 millions de dollars

Le gouvernement du Québec reçoit 220 millions de dollars du programme 2 milliards d'arbres pour son projet Reboisement en contexte de perturbations naturelles et boisement de sites improductifs. La contribution financière du Canada sera égalée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec pour un investissement total de 440 millions de dollars.

Ces projets sont financés par le programme 2 milliards d'arbres. Ce programme s'inscrit dans l'approche globale du gouvernement du Canada pour la mise en place de solutions climatiques axées sur la nature. Il mise sur des collaborations avec les provinces, les territoires, les localités, les organismes à but lucratif et non lucratif et les peuples autochtones de tous les coins du pays pour planter des arbres qui procureront des avantages durables à de nombreuses générations.

Le programme 2 milliards d'arbres consulte ses partenaires pour comprendre comment ils entendent préparer les sites, choisir les espèces à planter et surveiller les plantations par la suite. Chaque année, les partenaires déposent des rapports, et les responsables du programme visitent les sites et utiliseront la télédétection pour contrôler les progrès et la santé des arbres. En réalisant le travail correctement du premier coup, nous permettons à la nature de s'épanouir et assurons la pérennité des sites reboisés.

En date de septembre 2024, le gouvernement du Canada avait conclu ou était en train de négocier des ententes pour la plantation de plus de 716 millions d'arbres.

