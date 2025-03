Des initiatives financées par le gouvernement fédéral serviront à fournir des locaux temporaires aux entreprises locales, à promouvoir des logements abordables, à rendre les activités de construction plus efficaces et à favoriser le développement du tourisme

JASPER, AB, le 6 mars 2025 /CNW/ - Les résidents et les entreprises de Jasper et du parc national Jasper restent déterminés à tout reconstruire et à accueillir les visiteurs dans les Rocheuses canadiennes. Le gouvernement fédéral est à l'écoute des résidents de Jasper et travaille avec eux pour restaurer la communauté et attirer les visiteurs qui contribuent de manière significative à l'économie de la ville.

Des investissements du gouvernement du Canada stimulent la reprise des affaires, de la construction et du tourisme à Jasper (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'honorable Terry Duguid, ministre des PrairiesCan et responsable ministériel pour Jasper, a annoncé aujourd'hui un financement fédéral supplémentaire de plus de 2 millions de dollars pour de nouvelles initiatives qui aideront les entreprises locales à attirer des clients, fourniront des espaces de stockage et de travail indispensables pour les activités de construction, et contribueront à renforcer l'économie touristique. Le ministre Duguid a également annoncé un nouvel accord de bail immobilier qui contribuera au développement d'offres de location abordables à Jasper.

Village commercial éphémère

Les entreprises de Jasper ont subi les conséquences des feux de forêt de 2024 de manière inimaginable. Qu'il s'agisse d'une perte de revenus et de visiteurs ou de la perte totale de leur vitrine, les entreprises continuent de composer avec les défis causés par les feux de forêt de l'été 2024.

Pour répondre aux besoins des entreprises, PrairiesCan aide la municipalité de Jasper à créer un village commercial éphémère au centre-ville. Cet espace hébergera des structures temporaires où les entreprises qui ont perdu leurs points de vente à cause des feux pourront reprendre leurs activités.

Cette initiative aidera les entreprises à générer des revenus et à attirer des clients pendant la haute saison touristique et jusqu'à l'automne. Elle servira également à rappeler que Jasper reste ouvert et prêt à accueillir les touristes en leur offrant accès aux services et aux expériences auxquels les gens du coin et les visiteurs s'attendent. Parcs Canada et la municipalité ont déjà donné leur accord pour cette initiative, et le site devrait être opérationnel avant la saison touristique estivale.

Initiatives de construction efficaces

Plus de 30 % des structures de Jasper ayant été endommagées ou détruites, la communauté connaîtra une activité de construction continue et importante. Actuellement, le stockage sécurisé des matériaux de construction et les espaces adaptés à la préfabrication des matériaux de construction à proximité de Jasper sont limités, ce qui pose des problèmes de transport et de construction.

Dans le cadre de son investissement dans la municipalité de Jasper, PrairiesCan contribue à des initiatives qui soutiennent les pratiques de construction de maisons efficaces et minimisent les retards de construction dus à des problèmes d'approvisionnement. Un parc industriel provisoire sera ouvert pour que les entreprises et les commerçants aient accès à des espaces de stockage et de travail pour mener les activités essentielles liées à la reconstruction à Jasper. De plus, la municipalité travaillera avec Parcs Canada, les constructeurs et les locataires pour coordonner l'aménagement d'espaces où les entrepreneurs pourront entreposer en toute sécurité les matériaux de construction et établir des logements temporaires pour les ouvriers à proximité des chantiers.

Améliorer et faire connaître les expériences proposées aux visiteurs

Il est essentiel que les voyageurs et les organisations touristiques sachent que Jasper est ouvert aux entreprises et prêt à accueillir les visiteurs du Canada et du monde entier. Les exploitants de Jasper ont à cœur d'offrir des expériences incroyables aux visiteurs qu'il s'agisse de possibilités d'excursions telles que l'escalade et la randonnée ou des activités nocturnes uniques. S'ajoutant au financement déjà annoncé, un investissement supplémentaire de PrairiesCan dans Tourism Jasper renforcera la capacité de l'organisation à créer et à proposer des forfaits de voyage, ainsi qu'à déployer des efforts de marketing visant à encourager les voyages et les investissements dans les entreprises de Jasper.

Bail immobilier pour des logements abordables

Parcs Canada et la municipalité de Jasper s'efforcent de reconstruire Jasper avec une densité plus élevée afin de ramener davantage de résidents dans la communauté. La priorité de Parcs Canada est d'installer le plus grand nombre de logements possible le plus rapidement possible, tout en respectant le souhait de la municipalité de faire en sorte que les solutions provisoires répondent également aux besoins de logement à long terme de la communauté grâce à une densité accrue.

Dans cette optique, Parcs Canada louera une parcelle de terrain à la municipalité de Jasper pour la somme symbolique de 1 $. Ce terrain, situé sur Connaught Drive dans la ville de Jasper, servira à la construction d'un complexe de 40 logements locatifs abordables.

Ce projet marque la première étape d'une stratégie communautaire plus large visant à construire des logements à long terme à forte densité à Jasper. Les loyers seront fixés en dessous des taux du marché et les revenus soutiendront d'autres projets de logements abordables gérés par la Jasper Municipal Housing Corporation (JMHC).

Citations

« Jasper est prêt à accueillir les visiteurs et déterminé à se reconstruire plus fort que jamais. Notre gouvernement est à l'écoute des résidents de Jasper et soutient les entreprises locales qui contribuent au redressement de la communauté. Cet investissement vise à reconstruire en mieux et à créer une communauté plus résiliente et plus connectée, prête à prospérer pour les années à venir. »

-L'honorable Terry Duguid, ministre des PrairiesCan et responsable ministériel pour Jasper

« L'annonce d'aujourd'hui permettra de renforcer la coopération entre la municipalité de Jasper et Parcs Canada afin de faciliter les efforts de reconstruction et d'aider les entreprises de Jasper à poursuivre leurs activités. Notre gouvernement est fier de travailler avec les résidents et les entreprises pour leur fournir ce dont ils ont besoin pour se reconstruire et accueillir les visiteurs dans le parc national Jasper. »

-L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour son investissement dans le rétablissement et la croissance de Jasper. Ce financement permettra d'apporter un soutien vital à nos entreprises locales, d'améliorer notre offre touristique et de contribuer aux efforts de reconstruction essentiels à la suite des feux de forêt de 2024. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à collaborer pour rebâtir Jasper en une ville résiliente. »

-Richard Ireland, maire, municipalité de Jasper

« La Chambre de commerce du parc Jasper, au nom de la communauté d'affaires de Jasper, est reconnaissante de l'aide que le gouvernement fédéral lui a apportée et continue de lui apporter pour soutenir le rétablissement de Jasper. L'aide au logement annoncée précédemment a été essentielle. Et au moment où Jasper passe de la phase d'urgence à la phase de rétablissement, des initiatives telles que le village commercial éphémère et le soutien à l'amélioration de l'expérience des visiteurs seront inestimables pour alimenter notre économie locale afin que notre communauté puisse se rétablir et se reconstruire mieux que jamais. »

-Paul Butler, directeur général, Chambre de commerce du parc Jasper

« Ce financement représente un autre investissement essentiel dans le rétablissement en cours de Jasper et sa résilience économique à long terme. Les défis posés par les feux de forêt de l'été dernier se font encore sentir, et un soutien continu comme celui-ci permet à nos entreprises de se reconstruire, à notre économie touristique de se développer et à notre communauté de rester forte. Nous remercions sincèrement PrairiesCan pour son engagement envers Jasper et pour sa reconnaissance du fait que le rétablissement est un long processus, et non une action ponctuelle. »

-Tyler Riopel, directeur général, Tourism Jasper

Faits en bref

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur X and LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Erik Nosaluk, Directeur, Communications, Bureau du ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]; Rohit Sandhu, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]