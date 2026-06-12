Des interventions plus rapides et mieux adaptées auprès des personnes vulnérables

Un important rehaussement financier pour les patrouilles mixtes à Montréal et à Longueuil

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - Afin de répondre concrètement aux réalités vécues sur le terrain et d'offrir un soutien accru aux personnes les plus vulnérables, le ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance, Lionel Carmant, accompagné du ministre de la Sécurité intérieure, Ian Lafrenière, annonce un rehaussement financier majeur pour le déploiement et la consolidation des équipes de patrouilles mixtes à Montréal et à Longueuil.

Ce rehaussement, rendu possible grâce aux sommes prévues dans la mise à jour économique, permettra de pérenniser et stabiliser les équipes mixtes de Longueuil et de Montréal. Rappelons que le premier investissement a permis l'ajout de ressources de première ligne sur le terrain afin d'accroître la capacité d'intervention auprès des personnes en situation de vulnérabilité.

Pour l'exercice financier de 2025-2026, un financement de 425 000 $ a été accordé pour les régions de Montréal et de Longueuil. À compter de 2026-2027, ce soutien financier sera rehaussé annuellement à 800 000 $, soit 300 000 $ pour Longueuil et 500 000 $ pour Montréal.

Les patrouilles mixtes associent des policiers, des policières avec des intervenants et intervenantes du réseau de la santé et des services sociaux. Ces sommes permettront donc d'assurer un meilleur accompagnement et soutien pour les personnes traversant des épisodes de crise et qui expriment des besoins de nature psychosociale liés à une situation de vulnérabilité, de santé mentale, de dépendance ou d'itinérance, garantissant ainsi une réponse plus rapide, humaine et parfaitement adaptée aux besoins de la population.

Citations :

« En consolidant le financement des patrouilles mixtes, nous mettons plus de professionnels et professionnelles directement sur le terrain, aux côtés des policiers et policières. Cela permet d'agir en amont, d'éviter la judiciarisation inutile et d'offrir un accompagnement plus humain, rapide et adapté aux personnes en situation de vulnérabilité. C'est en unissant nos forces que nous bâtissons un filet de sécurité sociale plus solide. »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

« Ce rehaussement financier démontre notre volonté ferme d'adapter le travail policier aux réalités complexes du terrain. En associant l'expertise des policiers à celle des intervenants psychosociaux, on protège la population tout en tendant la main à ceux qui en ont le plus besoin. C'est une approche moderne, efficace et profondément humaine. »

Ian Lafrenière, vice-premier ministre, ministre de la Sécurité intérieure et ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit

« À Montréal, nous le voyons chaque jour, de plus en plus de situations nécessitent une réponse qui va au-delà de l'intervention policière traditionnelle. Les patrouilles mixtes permettent d'offrir aux personnes en situation de vulnérabilité de l'aide au bon moment et par les bonnes ressources. Ce rehaussement du financement est une excellente nouvelle pour Montréal. Il nous permettra de renforcer une approche humaine, efficace et axée sur l'accompagnement, tout en soutenant le travail essentiel du SPVM et de nos partenaires du réseau de la santé. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de la ville de Montréal

« Alors que la vulnérabilité touche un nombre croissant de nos concitoyennes et de nos concitoyens, nous croyons profondément qu'une intervention efficace auprès de ces personnes passe par la collaboration entre nos policiers communautaires et les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux. Ce rehaussement financier est une excellente nouvelle pour Longueuil : il nous permettra de consolider notre patrouille mixte, avec l'appui de nos partenaires du CISSS de la Montérégie-Centre, et d'aller plus loin. Ce sont des ressources concrètes, directement sur le terrain, au service des citoyennes et des citoyens qui en ont le plus besoin. On ne peut que saluer le leadership de Lionel Carmant sur cette question. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

« Les patrouilles mixtes constituent un levier essentiel qui favorise la complémentarité de nos interventions et une concertation accrue de nos actions, contribuant ainsi à briser les silos. Elles permettent de déployer des approches plus efficaces et adaptées à des situations complexes. L'ajout d'intervenantes et d'intervenants du milieu de la santé vient ainsi renforcer ces équipes et nous permettra d'encore mieux répondre aux besoins des personnes vulnérables. Il s'agit d'une collaboration cruciale pour faire face aux réalités actuelles du terrain à Montréal et pour établir un lien de confiance durable avec ces personnes. »

Fady Dagher, directeur du Service de police de la Ville de Montréal

« Les patrouilles mixtes sont une évolution essentielle de nos pratiques policières. En travaillant étroitement avec les intervenants du réseau de la santé et des services sociaux, nos équipes peuvent intervenir de façon plus proactive, désamorcer des situations complexes et offrir des solutions durables aux personnes en situation de vulnérabilité. Concrètement, ce rehaussement nous permet d'augmenter la présence des équipes sur le terrain et d'intervenir plus rapidement auprès des personnes en crise. Cette approche favorise des interventions mieux ciblées, réduit le recours au système judiciaire et renforce notre présence auprès des citoyens de l'agglomération de Longueuil. »

Patrick Bélanger, directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil

« Dans un contexte où les besoins se complexifient, les services d'intervention mixtes permettent d'offrir à la population une réponse plus rapide, plus humaine et mieux adaptée aux réalités vécues sur le terrain. En rapprochant les expertises et en intervenant directement dans la communauté, cette approche améliore l'accès à des services pertinents, soutient davantage les personnes et les familles en situation de crise, et contribue à éviter des recours à l'urgence qui peuvent souvent être évités. »

Robert James Borris, directeur des programmes Santé mentale et dépendance,

CISSS de la Montérégie-Est

« Les équipes d'intervention mixtes occupent une place essentielle dans l'écosystème de soins et de services à Montréal. Cette annonce vient confirmer la pertinence de cette approche et renforcer sa capacité à offrir, sur le terrain, une réponse adaptée aux réalités vécues par les personnes concernées et leurs proches. Elle représente aussi une valeur ajoutée pour la trajectoire des personnes en facilitant un accès personnalisé et plus rapide aux services appropriés. Cette approche humaine et adaptée contribue concrètement à renforcer la complémentarité entre l'offre de services du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et celle des partenaires. »

Vicky Kaseka, directrice des programmes Santé mentale, dépendance et itinérance, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Faits saillants :

Les objectifs de ces investissements incluent une accélération des temps de réponse, une présence accrue sur le terrain, une baisse de la judiciarisation et une meilleure orientation vers les ressources adaptées (hébergement, soins).

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Source : Sasha Trudel, Attachée de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociauxet de la Lutte contre l'itinérance, 418 208-2584