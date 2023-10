OTTAWA, ON, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Les peuples autochtones sont depuis toujours les gardiens des terres, des eaux et des glaces. Partout au pays, les Premières Nations, les Inuits et les Métis intègrent le savoir autochtone dans la science moderne afin d'offrir des solutions aux changements climatiques et au déclin de la biodiversité, tout en préservant les espaces naturels dont nous dépendons tous.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement de plus de 12,8 millions de dollars dans le financement des programmes des gardiens autochtones, afin de soutenir 90 initiatives de conservation dirigées par les Autochtones.

Cet investissement appuiera 41 nouvelles initiatives et 49 initiatives existantes de gardiens autochtones des Premières Nations visant à protéger et à conserver les terres, les eaux et la culture, tout en offrant des possibilités d'emploi intéressantes. Grâce à ces nouvelles initiatives, plus du quart des collectivités de Premières Nations auront désormais des programmes de gardiens actifs d'un océan à l'autre. Le ministre Guilbeault était accompagné de Douglas Odjick, membre du conseil de la Première Nation de Kitigan Zibi Anishinabeg, ainsi que de Shaunna Morgan Siegers, directrice générale par intérim du nouveau Réseau national des gardiens des Premières Nations. L'événement a également marqué la passation du flambeau d'Environnement et Changement climatique Canada au Réseau des gardiens autonome, qui supervisera désormais les décisions de financement pour les futurs demandeurs du programme.

Des projets comme l'initiative des gardiens de Kitigan Zibi Anishinabeg Nagadjitòdjig sont d'excellents exemples de gardiens en action - qui sont nos yeux et nos oreilles sur le terrain, alors qu'ils surveillent la santé écologique, repèrent et entretiennent les sites qui revêtent une importance culturelle et travaillent à préserver et à transmettre le savoir traditionnel et les apprentissages fondés sur la nature.

À Kitigan Zibi, ce projet aidera les gardiens à être actifs sur le territoire pour assurer une surveillance environnementale et la conformité; travailler à la préservation et à la transmission des connaissances traditionnelles acquises par les aînés, et promouvoir ou faciliter l'apprentissage axé sur la nature auprès des jeunes. Le projet prévoit la création de programmes d'inventaire des espèces d'intérêt, le maintien de l'étude de référence actuelle sur la qualité de l'eau, la désignation de sites importants sur le plan culturel et la promotion des possibilités d'éducation et de mobilisation, comme des ateliers sur les connaissances traditionnelles.

Des projets comme celui-ci procurent des bienfaits considérables aux communautés autochtones, à l'environnement et aux espèces en péril.

Dans un esprit de réconciliation, le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir le leadership des peuples autochtones afin de contribuer à la conservation des écosystèmes, à la protection des cultures autochtones et au développement d'économies durables pour les générations futures.

Citations

« Il est prouvé que la conservation dirigée par les Autochtones aide les terres, les eaux et les communautés à prospérer, et elle est au cœur du plan du Canada visant à protéger 30 p. 100 de nos terres et de nos eaux d'ici 2030. Le Programme des gardiens autochtones est crucial à ces efforts, car il aide à protéger les écosystèmes, les espèces et le patrimoine culturel, tout en ayant une grande incidence positive sur le climat. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Cet investissement aidera à faire en sorte que notre programme des gardiens continue d'assurer l'intendance et le développement économique de notre communauté. Chaque jour, des gardiens se rendent sur le territoire, surveillent les conditions, travaillent au rétablissement des espèces en péril et aident à éclairer la prise de décisions pour les dirigeants de Kitigan Zibi Anishinabeg. Ils contribuent à revitaliser la langue et les modes de savoir autochtones, qui sont les pierres angulaires de l'autodétermination. L'élargissement du modèle des gardiens à l'échelle du pays aidera à bâtir un avenir meilleur et commun pour les Premières Nations et le Canada. »

- Chef Dylan Whiteduck de la Première Nation de Kitigan Zibi Anishinabeg

« Le Réseau national des gardiens des Premières Nations est fier de s'associer au Canada pour accroître le soutien accordé à l'intendance et à la prise de décisions des Premières Nations sur leurs terres. Ce dernier cycle de financement permettra de veiller à ce qu'un plus grand nombre de gardiens soient sur le terrain pour réagir aux changements climatiques, aider à restaurer les animaux et les plantes et prendre soin des terres et des eaux qui comblent les besoins de toute la population. »

- Shaunna Morgan Siegers, directrice générale par intérim du Réseau national des gardiens des Premières Nations

« Le travail réalisé à Kitigan Zibi est un parfait exemple du nouveau partenariat qui s'est formé entre le gouvernement fédéral et les peuples autochtones dans le cadre du projet des gardiens, qui vise à appliquer les pratiques de conservation traditionnelles sur le terrain. La conservation dirigée par les Autochtones est un pilier clé de la réconciliation au Canada, et les dirigeants de Kitigan Zibi méritent d'être immensément fiers du travail qu'ils accomplissent. »

- Sophie Chatel, députée de Pontiac

Faits en bref

En décembre 2022, le ministre Guilbeault a annoncé, conjointement avec Valérie Courtois, directrice de l'Initiative de leadership autochtone, le lancement du nouveau Réseau national des gardiens des Premières Nations. C'est la dernière fois qu'ECCC supervisera les décisions au sujet des programmes des gardiens des Premières Nations. Les décisions futures en matière de financement seront bientôt transférées au Réseau national des gardiens des Premières Nations.

Environnement et Changement climatique Canada a investi environ 70 millions de dollars dans plus de 170 initiatives des gardiens des Premières Nations, des Inuits et des Métis depuis 2018, ce qui a conduit à la création d'emplois par les peuples autochtones, tout en protégeant la nature et la faune.

Ensemble, ces investissements ont contribué à la création de plus de 700 possibilités d'emplois revêtant une importance traditionnelle ou culturelle.

Le gouvernement fédéral a élargi son soutien aux gardiens autochtones en 2021, en engageant jusqu'à 100 millions de dollars pour appuyer les initiatives nouvelles et existantes des gardiens autochtones.

Les peuples autochtones veillent depuis longtemps sur la terre que nous partageons tous. Selon les données des Nations Unies, en dépit du fait que les terres autochtones s'étendent sur seulement environ 20 p. 100 du territoire de la planète, elles abritent jusqu'à 80 p. 100 de la biodiversité actuelle du monde.

Ces types d'initiatives de conservation dirigées par les Autochtones intègrent la santé des écosystèmes, le bien-être des communautés et la durabilité économique, créant ainsi une approche plus globale et durable de la conservation.

Le Canada s'est engagé à conserver 25 p. 100 de ses terres et de ses eaux d'ici 2025, et à porter cette proportion à 30 p. 100 d'ici 2030.

