MONTRÉAL, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Au terme de la première journée de grève partielle au Port de Montréal qui s'est déroulée hier, le 30 septembre 2024, l'Administration portuaire de Montréal (APM) dévoile les premiers impacts opérationnels.

Tandis que l'arrêt de travail en cours aux terminaux Viau et Maisonneuve paralyse 40 % de la capacité totale de manutention de conteneurs, l'APM constate une accumulation de conteneurs au sol, incluant des conteneurs à température contrôlée de produits alimentaires, pharmaceutiques et médicaux. De plus, des marchandises devant transiter par les terminaux Viau et Maisonneuve sont présentement immobilisées chez des transitaires et cinq porte-conteneurs attendus au Port de Montréal au cours des prochains jours sont retardés.

Les données dévoilées aujourd'hui présentent un portrait partiel alors que les entreprises qui utilisent les services portuaires montréalais ont peu d'options.

État de la situation au Port de Montréal au 1er octobre, 8 h :

Marchandises au sol Conteneurs (marchandises diverses) 1300 EVP Conteneurs à températures contrôlées (produits alimentaires et/ou avec durée de vie limitée) 300 EVP Conteneurs avec marchandises critiques (produits pharmaceutiques et matériel médical) 12 EVP Pieds linéaires (rail) au sol 24 000 Marchandises affectées Navires en attente 5 Conteneurs retardés (EVP) 11 549

En se basant sur les données enregistrées par le passé, le ralentissement actuel entraînerait une baisse de 10 % du total des volumes de marchandises manutentionnées au Port de Montréal.

Rappelons que les terminaux Viau et Maisonneuve, exploités par Termont, sont présentement fermés, ce qui veut dire que l'accès aux terminaux est interdit et aucun service au rail, aux navires, ni aux camions n'est fourni. La grève partielle de trois jours, déployée par les membres du Syndicat des débardeurs SCFP, section locale 375, se poursuivra jusqu'au jeudi 3 octobre à 6 h 59. Tous les autres terminaux du Port de Montréal demeurent en service.

Impacts à long terme à prévoir

« Cette situation prive nos clients et partenaires de 40 % de la capacité de manutention de conteneurs du Saint-Laurent dans une période cruciale, alors que les marchandises destinées à la période des fêtes, tant en import qu'en export, doivent transiter par le Port de Montréal. Il est primordial d'en venir à une entente dès que possible entre les parties, alors que 6 milliards de dollars en valeur de marchandises devaient transiter par le Port de Montréal au cours des prochaines semaines. De plus, le climat d'incertitude qui accompagne l'absence de progrès entre les deux parties fait en sorte que nous devons anticiper des impacts à long terme. La fiabilité de la chaîne d'approvisionnement est au cœur des décisions d'affaires des utilisateurs du Port et c'est pourquoi je demande aux deux parties de retourner à la table et de rassurer ces milliers d'entreprises qui comptent sur nos services pour exporter et importer des marchandises cruciales à leurs activités », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'Administration portuaire de Montréal (APM).

Pour s'informer

L'APM a déclenché son plan de continuité des opérations, afin de s'assurer que les moyens de pression qui seront exercés ne nuisent pas au reste des opérations portuaires et a mis en ligne une page web permettant aux utilisateurs du Port de Montréal de demeurer informés sur l'évolution de la situation et les impacts opérationnels.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

SOURCE: Administration portuaire de Montréal, Renée Larouche, Directrice des communications, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 531-2410