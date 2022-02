QUÉBEC, le 23 févr. 2022 /CNW Telbec/ - iA Groupe financier est heureux de souligner que deux de ses hauts dirigeants sont gagnants dans le cadre du Top des leaders de l'industrie financière du Québec, organisé annuellement par le journal Finance et Investissement et dont le dévoilement a eu lieu hier soir. Ce palmarès fort convoité vise à célébrer les succès des dirigeants et membres de la haute direction de l'industrie financière du Québec.

Monsieur Denis Ricard, président et chef de la direction, est le grand gagnant dans la catégorie « Assureurs de personnes » et Madame Renée Laflamme, vice-présidente exécutive, Assurance, Épargne et retraite individuelles, a remporté les honneurs dans la catégorie « Leaders/cadres au sein de l'industrie financière ». Cette année, le jury a aussi accordé cinq mentions spéciales. Pierre Miron, vice-président exécutif et chef de la transformation, a reçu l'une de ces mentions pour ses réalisations en matière d'innovation.

Le Top des leaders de l'industrie financière du Québec comportait cette année sept catégories et un total d'une cinquantaine de finalistes. Les lauréats ont été choisis par un jury composé de huit personnes issues du milieu des finances et des médias.

« Je tiens à féliciter tous les finalistes. C'est un honneur pour moi de faire partie d'un groupe de leaders d'une telle qualité, souligne Denis Ricard. J'accepte ce prix au nom de iA Groupe financier, une entreprise exceptionnelle, qui donne véritablement la chance à tous nos employés de se réaliser à leur plein potentiel. J'y côtoie chaque jour des collaborateurs engagés et inspirants que je remercie sincèrement. »

« Je suis très touchée de recevoir cette reconnaissance et je désire la partager avec mes collègues de même qu'avec tous les leaders et employés de iA Groupe financier, mentionne Renée Laflamme. Je tiens à les remercier tous et chacun. Leur engagement au succès de iA Groupe financier, leur ardeur au travail, leur dynamisme et leur sens du service sont remarquables et m'inspirent chaque jour. À tous nos conseillers, partenaires et clients, merci pour votre confiance. »

« C'est un honneur de recevoir une telle mention spéciale de la part du jury et je les en remercie sincèrement, indique Pierre Miron. Cela démontre éloquemment la justesse et le dynamisme de l'innovation chez iA Groupe financier et nous motive comme organisation à continuer dans cette voie avec vigueur et détermination. »

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondé en 1892, il figure au nombre des grandes sociétés publiques au Canada. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

