OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - Chaque enfant mérite d'avoir le meilleur départ qui soit dans la vie. Cependant, pour les jeunes familles, les frais de garde d'enfants peuvent facilement équivaloir à un paiement de loyer ou un paiement hypothécaire de plus. Par conséquent, les parents - en particulier les mères - doivent souvent faire des choix impossibles entre leur carrière et les frais de garde.

Notre gouvernement a instauré le premier programme universel en son genre pour la garde d'enfants à 10 $ par jour afin que les familles puissent économiser des milliers de dollars par année et accéder à des services de garde abordables. Grâce à notre Programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, 900 000 enfants de partout au Canada peuvent fréquenter une garderie abordable et de qualité, et les familles peuvent économiser jusqu'à 16 200 $ par enfant, par année.

Nous avons réalisé d'importants progrès, mais il y en a toujours plus à accomplir.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau, accompagné de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jenna Sudds, a annoncé que le gouvernement fédéral avait prolongé les ententes en matière de services de garde conclues avec 11 des 13 provinces et territoires. Ainsi, les familles pourront obtenir tout le soutien dont elles ont besoin pour entrer sur le marché du travail ou poursuivre leur carrière, tout en élevant leurs enfants.

Grâce à la prolongation de ces ententes, les provinces et les territoires recevront 36,8 milliards de dollars afin de créer de nouvelles places en garderie, de réduire les listes d'attente et d'embaucher des éducatrices et éducateurs de la petite enfance à travers le pays. Des services de garde abordables, c'est avantageux pour les enfants et les parents, et c'est avantageux pour l'économie. Grâce à l'augmentation et à la constance des investissements dans les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, plus de parents - et en particulier les mères - pourront entrer sur le marché du travail et cheminer sur le plan professionnel. Cela signifie davantage d'emplois bien rémunérés, davantage d'opportunités pour les éducateurs de la petite enfance, davantage de croissance économique dans nos communautés, et un Canada plus fort et plus juste pour tous. On estime que pour chaque dollar investi dans les garderies, l'économie récupère 2,80 $ - ce qui prouve que des services de garde d'enfants abordables sont bénéfiques pour les familles et pour notre pays.

En plus de prolonger ces ententes, nous augmentons de 3 % par année pendant quatre ans, à compter de 2027-2028, le financement accordé dans le cadre de celles-ci pour que le financement fédéral s'adapte à l'évolution des coûts d'exploitation des services de garde.

Par conséquent, plus de familles pourront avoir une place en garderie, épargner et améliorer leur situation. Cet investissement nous aidera aussi à atteindre l'objectif de créer 250 000 places en garderie partout au pays d'ici le mois de mars 2026.

Ces fonds permettront la création de 35 000 places abordables dans près de 1 000 lieux d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones, dont plus de 10 nouveaux centres dans des collectivités métisses. Plusieurs autres ouvertures sont aussi prévues au cours des deux prochaines années. De plus, ces fonds permettront d'améliorer l'accès des familles de militaires aux services de garde sur les bases militaires de partout au Canada, pour que les membres de nos Forces armées canadiennes puissent obtenir des services de qualité lorsqu'ils doivent déménager ou être déployés.

Les pays confiants investissent dans leur population et leur avenir. En prolongeant les ententes sur les services de garde et en augmentant nos investissements, nous facilitons et améliorons la vie des Canadiens. Par ailleurs, en plus d'investir dans des garderies abordables, nous construisons plus de logements, créons plus d'emplois et défendons les intérêts canadiens.

« Les garderies abordables, c'est bon pour les enfants et les parents et c'est bon pour l'économie. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, plus de familles pourront accéder à une garderie abordable et de qualité, réduire leurs dépenses, économiser davantage et offrir à leurs enfants le meilleur départ possible dans la vie. Les pays confiants investissent dans eux-mêmes et dans leur avenir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour nous arrêter ici. Nous devons poursuivre nos progrès et faire des garderies à 10 $ par jour une réalité pour tous les parents qui cherchent une place pour leur enfant. Voilà pourquoi nous prolongeons ces ententes. En ayant accès à une garderie abordable, les parents, et en particulier les mères, ont des choix. Le choix de retourner au travail, d'avancer sur le plan professionnel et d'économiser de l'argent, tout en veillant à ce que leurs enfants aient le meilleur départ possible dans la vie. »

-- L'hon. Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

La prolongation des ententes annoncée aujourd'hui comprend la dernière année (2026-2027) du Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants, qui permet de financer des projets d'infrastructure dans des communautés mal desservies et ainsi de favoriser l'inclusion dans le système pancanadien d'apprentissage et de garde d'enfants.

Afin de maintenir les progrès réalisés dans le cadre des ententes précédentes en matière d'apprentissage et de garde d'enfants, y compris le financement des infrastructures, le soutien aux éducatrices de la petite enfance et l'accès à des garderies abordables, le gouvernement fédéral investit 36,8 milliards de dollars supplémentaires sur cinq ans, à compter de 2026-2027. Cette somme comprend une augmentation de 3 % du financement chaque année pendant quatre ans, à compter de 2027-2028. Avec l'annonce d'aujourd'hui, le gouvernement du Canada versera : 16,77 milliards de dollars à l' Ontario 9,83 milliards de dollars au Québec 5,38 milliards de dollars à la Colombie-Britannique 1,9 milliard de dollars au Manitoba 1,05 milliard de dollars à la Nouvelle-Écosse 876 millions de dollars au Nouveau-Brunswick 503 millions de dollars à Terre-Neuve-et- Labrador 199 millions de dollars à l'Île-du-Prince-Édouard 109 millions de dollars au Nunavut 80 millions de dollars aux Territoires du Nord-Ouest 74 millions de dollars au Yukon

versera : Ces fonds aideront à garantir que les services de garde à 10 $ par jour en moyenne seront maintenus même après l'expiration des ententes actuelles, qui devaient prendre fin le 31 mars 2026.

Le gouvernement du Canada entend poursuivre sa collaboration avec ses partenaires autochtones et les communautés de langue officielle en situation minoritaire, et s'attend à ce que les gouvernements provinciaux et territoriaux fassent de même lors de l'élaboration de plans d'action à l'appui de ces prolongations.

entend poursuivre sa collaboration avec ses partenaires autochtones et les communautés de langue officielle en situation minoritaire, et s'attend à ce que les gouvernements provinciaux et territoriaux fassent de même lors de l'élaboration de plans d'action à l'appui de ces prolongations. Huit provinces et territoires offrent actuellement des services réglementés d'apprentissage et de garde dont les frais sont en moyenne de 10 $ ou moins par jour, alors que les autres ont réduit les frais de 50 % ou plus par rapport aux niveaux de 2019.

Dans le Budget 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans visant à mettre en place un plan d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pancanadien en collaboration avec les provinces et les territoires. Avec d'autres investissements, notamment dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans (de 2021-2022 à 2025-2026) sont prévus pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans visant à mettre en place un plan d'apprentissage et de garde des jeunes enfants pancanadien en collaboration avec les provinces et les territoires. Avec d'autres investissements, notamment dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans (de 2021-2022 à 2025-2026) sont prévus pour soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Ces investissements permettront de créer davantage de places dans les régions rurales et éloignées, les quartiers urbains à faibles revenus et à coûts élevés et les communautés aux prises avec des problèmes d'accès. Il s'agit notamment de soutenir les groupes racisés, les peuples autochtones, les communautés de langue officielle en situation minoritaire, les nouveaux arrivants et les familles dont les parents, les aidants naturels ou les enfants sont en situation de handicap.

Ces investissements s'ajoutent aux progrès considérables que nous avons déjà réalisés afin d'aider les enfants à réaliser tout leur potentiel et de donner des chances égales aux parents, notamment : en versant plus d'argent aux familles grâce à l'Allocation canadienne pour enfants afin de les aider à payer les dépenses liées à l'éducation et d'améliorer concrètement la vie des enfants au Canada . L'Allocation canadienne pour enfants, qui peut atteindre 7 437 $ par enfant, par année, est indexée annuellement en fonction du coût de la vie. en améliorant l'accès aux soins dentaires pour les enfants de moins de 18 ans grâce au Régime canadien de soins dentaires, car personne ne devrait avoir à choisir entre prendre soin de la santé dentaire de ses enfants et mettre des aliments sur la table.



