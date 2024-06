Des gains importants pour les employé-es de la MRC de Maskinongé

LOUISEVILLE, QC, le 13 juin 2024 /CNW/ - La signature de la nouvelle convention collective des travailleuses et des travailleurs de la MRC de Maskinongé vient confirmer les nombreux gains obtenus dans cette négociation difficile.

C'est ce matin que le syndicat et l'employeur ont signé la nouvelle convention collective pour la trentaine d'employé-es administratifs de la MRC. Cette négociation a permis de réaliser de nombreux gains, parmi lesquels :

Des augmentations salariales entre 24 et 26 % sur cinq ans, dont une augmentation de 12 % au 1 er janvier 2023.

janvier 2023. Une bonification des vacances annuelles avec l'obtention d'une 4 e semaine après 4 ans de service et d'une 5 e semaine après 9 ans.

semaine après 4 ans de service et d'une 5 semaine après 9 ans. L'intégration au régime à prestation déterminée du Régime de retraite des employés municipaux (RREM) au 1 er janvier 2025.

janvier 2025. La mise en place d'un horaire flexible.

L'ajout de deux jours fériés supplémentaires.

La reconnaissance du droit au télétravail avec une possibilité de télétravail de deux jours par semaine.

« Nous terminons cette négociation avec le sentiment d'avoir gagné plusieurs mesures intéressantes, qui vont venir bonifier nos conditions de travail. Ça n'a pas été une négociation de tout repos, mais la mobilisation des travailleuses et des travailleurs a fait la différence. Cette victoire doit mener à un meilleur climat de travail à la MRC », explique Sandrine Renou, vice-présidente du Syndicat régional des employé(es) municipaux de la Mauricie (CSN).

« La nouvelle convention collective permet d'améliorer autant les salaires que les conditions de travail. Ce seront des mesures qui vont aider à attirer et à retenir le personnel et ainsi continuer de donner de bons services à la population », poursuit Simon-Mathieu Malenfant, vice-président trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN (FEESP-CSN).

« Ça aura pris trois jours de grève pour que l'employeur bouge à la table de négociation. Ces gains, les travailleuses et les travailleurs les ont arrachés grâce à leur détermination », de conclure Sylvain Pratte, secrétaire-trésorier du Conseil central du Cœur du Québec (CCCQ-CSN).

À propos de la CSN

Fondée en 1921, la CSN est la première grande centrale syndicale québécoise. Composée de plus de 1 600 syndicats, elle défend près de 330 000 travailleuses et travailleurs réunis dans huit fédérations ainsi que dans treize conseils centraux régionaux, principalement sur le territoire du Québec. La CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise.

