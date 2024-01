Une cérémonie aura lieu le 28 janvier 2024 au Centre Carleton Dominion-Chalmers, à Ottawa

OTTAWA, ON, le 23 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada tiendra des funérailles d'État en hommage à l'honorable Ed Broadbent, C.P., C.C., décédé le 11 janvier 2024.

Une cérémonie aura lieu le 28 janvier 2024 à 16 h, au Centre Carleton Dominion-Chalmers, à Ottawa. Les personnes invitées à la cérémonie incluent des représentants du gouvernement et des dignitaires, des membres du public, ainsi que d'anciens collègues, des amis proches et des membres de la famille de M. Broadbent. À la demande de la famille, il n'y aura pas d'exposition en chapelle ardente.

Ed Broadbent, ancien député et chef du Nouveau Parti démocratique du Canada, était un défenseur infatigable des Canadiens et Canadiennes ordinaires et des institutions démocratiques. Son dévouement à la vie publique tout au long de ses 24 ans en politique et de 7 décennies de carrière laisse derrière lui un héritage durable, qui a permis de faire progresser le Canada vers une société plus juste et plus inclusive.

La cérémonie débutera par une prière d'honneur anishinaabe prononcée par l'aînée algonquine Claudette Commanda. Par la suite, des représentants gouvernementaux, des amis et des membres de la famille de M. Broadbent lui rendront hommage. Des intermèdes musicaux seront présentés par des artistes canadiens tels que le chef d'orchestre et contre-ténor de renommée internationale Daniel Taylor, O.C., qui dirigera des membres de l'Orchestre du Centre national des Arts, le violoncelliste Julian Armour, le Chœur du Theatre of Early Music et l'organiste de concert Matthew Larkin, afin de rendre hommage aux goûts musicaux de M. Broadbent. La soprano Andriana Chuchman et le chef d'orchestre Dinuk Wijeratne offriront également une prestation durant la cérémonie.

Les Canadiens et Canadiennes sont invités à consulter la page Web commémorative pour en apprendre davantage sur la vie de l'honorable Ed Broadbent. Des messages de condoléances peuvent aussi être partagés dans le livre de condoléances en ligne.

Les faits en bref

La cérémonie sera diffusée en direct d'Ottawa sur la page Facebook et la chaine YouTube de Patrimoine canadien.

Le gouvernement du Canada a procédé à la mise en berne du drapeau national du Canada sur tous les édifices et établissements fédéraux au Canada, dont la tour de la Paix à Ottawa, du 15 janvier jusqu'au crépuscule le 17 janvier 2024. De plus, les drapeaux sur tous les édifices et établissements du gouvernement du Canada à l'échelle du pays, y compris la tour de la Paix, seront mis en berne de l'aube jusqu'au crépuscule le 28 janvier 2024, jour des funérailles d'État.

Les funérailles d'État sont des événements publics qui permettent de rendre hommage et de commémorer les gouverneurs généraux, les premiers ministres actuels et anciens, et les membres du Cabinet. De plus, il est possible que le premier ministre accorde l'honneur de funérailles d'État à d'éminents Canadiens, s'il le juge opportun.

Les membres du public qui souhaitent assister à la cérémonie sont priés de s'inscrire par l'entremise de la page Web de l'Institut Broadbent. En raison des places limitées, il est conseillé de s'inscrire rapidement.

La famille de M. Broadbent apprécie les témoignages de soutien. Plutôt que d'envoyer des fleurs, elle demande que des dons soient faits à l'Institut Broadbent, à Amnistie internationale et à Médecins sans frontières.

