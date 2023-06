Le panel de discussion « Les francs-tireurs du sport automobile », présenté par Mercedes-AMG, a permis de découvrir ce qui pousse les trois pilotes à penser et à agir de façon indépendante, souvent à l'écart des normes, et la manière dont cette approche les a conduits à relever et à surmonter des défis pour atteindre de nombreux objectifs personnels et professionnels.

« Mercedes-AMG est fondée sur la passion et l'obsession d'innover, de repousser les limites de la performance et de défier le statu quo. Nous sommes fiers de mettre en lumière des francs-tireurs qui brisent les frontières, remettent en question les perceptions et usent de leur influence pour créer une culture plus inclusive dans le sport automobile, et au-delà du sport », déclare Nikhil Ondhia, vice-président, marketing et numérique, Mercedes-Benz Canada.

Environ 80 invités ont assisté à ce panel animé par Kayla Grey, présentatrice, productrice et entrepreneure dans le domaine du sport.

Au cours de cette conversation éclairante, les pilotes ont défini leur esprit de franc-tireur, illustré comment cette mentalité a alimenté leurs réalisations à l'intérieur et à l'extérieur du sport automobile, démontré l'influence de la technologie et de l'innovation sur leurs réussites et discuté de l'importance de la diversité et de l'inclusion, dans le sport et dans la vie.

Afin de favoriser un dialogue significatif et pertinent durant le panel, Mercedes-AMG a collaboré avec deux francs-tireurs montréalais, Harry Julmice et Joanna Chevalier, cofondateurs de Never Was Average, pour inviter des leaders d'opinion de la communauté créative de Montréal à se joindre à l'auditoire et à alimenter la conversation.

« Joanna et moi avons cofondé Never Was Average avec un état d'esprit de franc-tireur », déclare Julmice. « De l'art public et du contenu de marque à la conception d'initiatives et d'ateliers sur l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI), notre intention est de transformer les marques socialement responsables en marques inclusives qui renforcent les communautés sous-représentées. »

Fondée en 2017, Never Was Average est une société de production communautaire qui exploite le pouvoir de la création d'expériences de contenus pour inspirer les esprits conscients et renforcer les liens entre les communautés par le biais de la culture. Elle collabore avec une variété de créatifs et de professionnels noirs et racisés pour faciliter la conversation, concevoir des initiatives artistiques et culturelles communautaires et produire du contenu inspirant pour catalyser l'inclusivité, le bien-être et la connexion humaine.

Des représentants de Never Was Average ont posé des questions aux panélistes sur des sujets tels que la vision, l'état d'esprit et l'héritage.

En savoir plus sur « Les francs-tireurs du sport automobile », présenté par Mercedes-AMG

Demi Chalkias

Née à Stouffville, en Ontario, Chalkias a remporté le championnat Pirelli GT3/GT4 Sprint à deux reprises. Elle incarne l'esprit « franc-tireur » dans la poursuite de ses rêves, surmontant des obstacles financiers et des problèmes de santé pour atteindre son objectif de participer à des courses professionnelles. Sa détermination, sa résilience et sa capacité à défier les normes ont joué un rôle crucial dans sa carrière.

« J'adore la course automobile. J'aime pouvoir montrer aux filles que c'est possible de réussir dans des sports dominés par les hommes. Dans le sport automobile comme à l'extérieur du sport, nous devons créer une culture où chacun pourra se sentir à l'aise d'être lui-même et de poursuivre sa passion », déclare Chalkias.

Marc Lafleur

Natif de Cornwall, en Ontario, Lafleur a fondé, en 2016, la plateforme de commerce électronique TruLOCAL, qu'il a vendue pour 16,7 millions de dollars en 2020. L'incroyable succès d'affaires de cet homme aux origines modestes lui a permis de poursuivre son rêve de devenir pilote de course. En 2021, à l'âge de 31 ans, il commence son aventure dans le sport automobile en achetant une voiture de course, puis devient champion Pirelli Sprint et recrue de l'année de la CASC en 2022. Lafleur prouve qu'une mentalité de franc-tireur peut conduire à d'importantes réalisations en défiant les normes et le statu quo.

« Que ce soit comme entrepreneur, comme homme d'affaires ou comme pilote de voiture de course, je veux inspirer les autres en montrant qu'il n'est pas nécessaire de naître avec une cuillère d'argent dans la bouche pour poursuivre ses rêves. Ma passion est de travailler avec la prochaine génération d'entrepreneurs et de faire comprendre aux entrepreneurs noirs et issus de minorités que nous ne méritons pas seulement un siège à la table, mais que la table a été faite pour nous », déclare Lafleur.

Lewis Hamilton

Hamilton est sept fois champion du monde et détenteur des records du plus grand nombre de victoires, de positions de tête et de podiums dans l'histoire de la Formule 1. En plus d'être une icône mondiale du sport, il est activiste social, créateur de mode, musicien et acteur dans la lutte contre le racisme et dans la promotion de la diversité au sein du sport automobile. Nommé l'une des 100 personnes les plus influentes de 2020 par le magazine TIME, Hamilton incarne l'esprit de franc-tireur sur la piste comme dans la vie.

Le programme « Accelerate 25 » sur la diversité et l'inclusion de l'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1

L'équipe Mercedes-AMG PETRONAS F1 a récemment reçu le prix Princess Grace pour l'impact positif de son programme « Accelerate 25 », dans le cadre duquel l'équipe s'est engagée à recruter 25 % de ses nouveaux membres parmi les groupes sous-représentés, chaque année entre 2021 et 2025. Deux ans après l'annonce de cet engagement, l'équipe a déjà fait des progrès positifs vers cet objectif, en augmentant la représentation des femmes de plus de 50 % et en triplant le pourcentage d'employés issus d'une minorité ethnique.

Les Canadiens peuvent en savoir plus sur le panel « Les francs-tireurs du sport automobile », présenté par Mercedes-AMG, et suivre de près l'exaltation du week-end du Grand Prix à Montréal sur le canal Instagram de Mercedes-Benz Canada : @mercedesbenzcanada.

