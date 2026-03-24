GATINEAU, QC, le 24 mars 2026 /CNW/ - Au cours de la dernière année, le Bureau de la concurrence a constaté une augmentation du nombre de plaintes liées à de fausses affiliations gouvernementales. Les fraudeurs utilisent des tactiques telles que l'usurpation d'identité par hypertrucage et les faux sites Web gouvernementaux pour se faire passer pour des représentants du gouvernement, comme le premier ministre.

Leur but est de tromper les gens, voler des renseignements personnels et diffuser de faux messages.

Le Bureau a récemment publié une alerte aux consommateurs à ce sujet dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude.

Les membres des médias sont invités à communiquer avec le Bureau s'ils souhaitent parler avec un spécialiste, cette semaine, qui serait en mesure d'expliquer comment les fraudeurs utilisent l'IA pour usurper l'identité de représentants gouvernementaux et de donner des conseils aux Canadiens et Canadiennes pour éviter ces escroqueries.

Les entretiens peuvent être organisés en écrivant à [email protected].

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Le Bureau de la concurrence est un organisme indépendant d'application de la loi qui protège la concurrence et en fait la promotion au bénéfice des consommateurs et des entreprises du Canada. La concurrence favorise la baisse des prix et l'innovation tout en alimentant la croissance économique.

SOURCE Bureau de la concurrence

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