TORONTO, le 13 févr. 2023 /CNW/ - Célébrez le patrimoine naturel et culturel de la province, et découvrez l'histoire locale pendant la Semaine du patrimoine en Ontario, qui se tiendra du 20 au 26 février.

Profitez des visites de trois des sites historiques de la Fiducie du patrimoine ontarien : l'école Enoch Turner (Toronto) et la Place Fulford (Brockville) seront ouvertes pour des visites en personne le 20 février, tandis que le Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens (Dresden) présentera une visite virtuelle le 28 février. À compter du 20 février, regardez les vidéos du Musée Josiah Henson célébrant le 200e anniversaire de naissance de Mary Ann Shadd Cary.

Le jeudi 23 février, l'honorable Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de l'Ontario, se joindra à John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien, afin de présenter les Prix du lieutenant-gouverneur pour les réalisations en matière de conservation du patrimoine ontarien 2022. Ce programme annuel de prix reconnaît les accomplissements exceptionnels en matière de conservation du patrimoine.

M. John Ecker, président du conseil d'administration de la Fiducie du patrimoine ontarien, a déclaré : « Nous encourageons les Ontariens à explorer leurs collectivités et à découvrir le riche patrimoine de la province pendant la Semaine du patrimoine. Qu'il s'agisse de lieux historiques et de musées ou de magnifiques espaces extérieurs, il y a tant de choses à célébrer et à apprendre relativement à l'histoire de notre province. »

Des collectivités dans l'ensemble de l'Ontario célébreront aussi la Semaine du patrimoine en présentant des programmes spéciaux. Consultez le site Web de la Fiducie pour voir la liste des événements et des activités communautaires de la Semaine du patrimoine et obtenir de plus amples renseignements.

Programmes de la Semaine du patrimoine 2023 de la Fiducie du patrimoine ontarien :

Portes ouvertes à l'école Enoch Turner (106, rue Trinity, Toronto)

20 février, de 11 h à 15 h

Voyagez dans le temps et retrouvez-vous en 1858 pour explorer l'histoire de la première école à scolarité gratuite de Toronto. L'école sera ouverte pour des visites autoguidées et des activités pour enfants. Envoyez un courriel à [email protected] ou consultez le site Web www.heritagetrust.on.ca/fr/properties/enoch-turner-schoolhouse pour obtenir un complément d'information.

Portes ouvertes au musée Place Fulford (287, rue King Est, Brockville)

20 février, de 11 h à 16 h

Obtenez un aperçu du début du XXe siècle à Brockville du point de vue de la famille Fulford. Les visiteurs sont invités à explorer le musée à leur propre rythme grâce à des visites autoguidées, ainsi qu'à parler aux bénévoles qui seront postés un peu partout dans le musée pour répondre aux questions et partager des histoires. Pour célébrer la Semaine du patrimoine, l'entrée au musée sera sous forme de don. Le musée recueille également des dons d'aliments non périssables pour la banque alimentaire de Brockville. Envoyez un courriel à [email protected] ou consultez le site Web www.heritagetrust.on.ca/fr/properties/fulford-place pour obtenir un complément d'information.

Visite virtuelle en direct du Musée Josiah Henson de l'histoire des Afro-Canadiens

28 février, de 14 h à 15 h 15

Participez à cette visite en direct de 75 minutes pour découvrir l'histoire du révérend, abolitionniste et chef du chemin de fer clandestin Josiah Henson, ainsi que l'histoire du chemin de fer clandestin en Ontario. Votre expérience de diffusion en direct comprendra une visite du musée et de la propriété. Une brève séance de questions et réponses suivra la visite. Réservez votre place dès aujourd'hui sur Eventbrite (site Web en anglais seulement).

Au-delà du chemin de fer clandestin : Le legs vivant de Mary Ann Shadd Cary

Des vidées seront disponibles à compter du 20 février

Venez écouter des conversations préenregistrées captivantes qui célèbrent le 200e anniversaire de naissance de Mary Ann Shadd Cary, une pionnière du XIXe siècle dans les domaines de l'édition, de l'éducation et du droit. Mme Cary a été la première femme noire éditrice d'un journal au Canada. Elle a créé une école intégrée pour les réfugiés noirs à Windsor et, en 1883, elle est devenue l'une des premières femmes noires à obtenir un diplôme en droit en Amérique du Nord. Les vidéos seront disponibles à compter du 20 février sur la chaîne YouTube de la Fiducie du patrimoine ontarien.

