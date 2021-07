Des entreprises minières s'engagent dans le développement durable en Afrique de l'Ouest

Dirigé par Armel Brice Adanhounme, professeur au Département de gestion des ressources humaines à l'UQTR, le groupe travaillera sur un projet de recherche ayant pour titre « Le co-engagement des entreprises minières canadiennes pour le développement durable en Afrique de l'Ouest : quatre études de cas pilotes ». Ce groupe est composé de 19 chercheurs provenant de 4 universités canadiennes, 4 d'Afrique et 1 de France, ainsi que de 3 partenaires de l'industrie minière, 3 de la société civile africaine et 1 collaborateur canadien.

« Je tiens à féliciter Emmanuelle Champion et Alexandre Croutzet pour l'obtention de cette subvention. Leurs travaux de recherche permettront d'accroitre la collaboration des acteurs miniers dans l'atteinte des objectifs de développement durable en Afrique de l'Ouest, une reconnaissance supplémentaire de leur expertise en économie et en management spécialisé en responsabilité sociale de l'entreprise », a déclaré Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ.

De son côté, Emmanuelle Champion précise que leur « étude s'inscrit dans un contexte où les entreprises minières canadiennes ont développé leurs activités, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, au Sénégal et en Guinée, après la découverte en 2012 du filon saharien qui a soutenu la croissance de l'industrie aurifère ».

Alexandre Croutzet ajoute que « les chercheurs viennent de domaines aussi variés que la sociologie, le droit et les sciences de gestion ainsi que l'économie. Aussi, cette première subvention s'inscrit dans un projet plus large de constitution, au Québec, d'un pôle de recherche multidisciplinaire sur ce sujet ».

Ce projet a deux objectifs spécifiques : 1) collecter des données pour une meilleure compréhension des initiatives de développement durable à travers une étude de cas pilote dans quatre pays d'Afrique de l'Ouest, et 2) offrir une formation aux étudiantes et aux étudiants des universités canadiennes et africaines participantes, ainsi qu'aux acteurs socioéconomiques, pour leur permettre de faire concorder leurs programmes de responsabilité sociale des entreprises avec les objectifs de développement durable.

Créée en 1972 et composante du réseau de l'Université du Québec, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 18 000 étudiants de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

