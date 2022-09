DES EMPLOYÉS D'ASTRAZENECA CANADA PLANTENT 1 750 ARBRES À MONT-SAINT-HILAIRE

MONTRÉAL, le 23 sept. 2022 /CNW/ - AstraZeneca Canada s'associe à One Tree Planted, un organisme sans but lucratif qui soutient la reforestation dans le monde entier, pour planter 1 750 arbres aujourd'hui au parc de la Gare de Mont-Saint-Hilaire. Des représentants locaux du bureau du maire se sont joints à plus de 30 employés locaux d'AstraZeneca Canada, dont les efforts bénévoles contribuent aujourd'hui à l'objectif de la Ville de planter 10 000 arbres et arbustes en quatre ans.

« Nous tenons à remercier chaleureusement AstraZeneca et ses employés bénévoles pour leur engagement, en plus des organismes One Tree Planted et Connexion Nature, nos précieux partenaires pour plusieurs de nos activités de plantation, sans oublier notre merveilleuse équipe des parcs et espaces verts de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Grâce à la collaboration de ces nombreux acteurs de toute la région, la communauté hilairemontaise profitera d'un nouvel espace de vie où la nature et l'urbanité cohabitent en harmonie, mentionne Marc-André Guertin, maire de Mont-Saint-Hilaire. Notre conseil municipal a fait de la lutte aux changements climatiques l'un de ses engagements phares. Cet engagement se concrétise, entre autres, par la mise en terre d'arbres et d'arbustes, puis la préservation de la biodiversité. L'aménagement de cette mini-forêt au parc de la Gare contribue grandement à l'atteinte de notre cible de 3500 arbres plantés d'ici la fin de l'année, conclut‑il. »

« Chez AstraZeneca, nous croyons que la santé de la planète est étroitement liée à la santé des gens et de la société, a confié Carlo Mastrangelo, chef, Affaires de l'entreprise et durabilité chez AstraZeneca Canada. Chacun a un rôle à jouer dans la lutte contre les changements climatiques et en faveur de communautés vertes et saines. Nous sommes ravis de participer à la protection et à l'amélioration des forêts locales, comme l'a fait aujourd'hui notre équipe à Mont-Saint-Hilaire. »

AstraZeneca entend être un chef de file en matière de durabilité et susciter des changements positifs au-delà de son organisation. Cela signifie que nous mettons à profit nos capacités et nos engagements pour contribuer à relever certains des plus grands défis de la société, qu'il s'agisse de la lutte contre les changements climatiques, de la lutte contre la pandémie de COVID-19 ou de la défense d'un accès équitable aux soins de santé. L'activité d'aujourd'hui ainsi que les plantations d'arbres par des bénévoles organisées plus tôt dans l'année par AstraZeneca Canada à Mississauga, en Ontario et à Calgary, en Alberta, ont mobilisé près de 300 employés au total. Ces plantations d'arbres viennent soutenir le programme mondial de reforestation d'AstraZeneca, AZ Forest, dont l'objectif est de planter 50 millions d'arbres dans le monde d'ici 2025 en travaillant avec les administrations locales et les organismes sans but lucratif.

