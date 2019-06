Des élèves du conservatoire de musique de Rimouski honorés lors de son 46e Palmarès

RIMOUSKI, QC, le 5 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Conservatoire de musique de Rimouski souligne la réussite de ses étudiants en remettant 25 bourses d'études, de mérite et de persévérance aux étudiants à l'occasion de son Palmarès de fin d'étude, qui se tenait le mardi 28 mai 2019.

« Le Palmarès est une importante cérémonie pour nos élèves. Cet événement annuel marque pour certains la fin d'un cycle d'études, voire le début de leur carrière professionnelle, et pour d'autres, l'achèvement d'une année de formation bien remplie. Nous tous, membres du personnel, professeurs, partenaires et amis du Conservatoire, sommes bien fiers des élèves et nous profitons de ce moment pour le leur signifier », mentionne Annie Vanasse, directrice du Conservatoire de musique de Rimouski.

On y a entre autres souligné la réussite des élèves Olivier Skelling, pianiste, et Paul Lavoie, saxophoniste, qui ont complété cette année leur baccalauréat en musique, profil interprétation, ainsi que la performance des élèves qui se sont démarqués au Concours de musique du Canada et au Festival-concours de musique de Rivière-du-Loup. La Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec et de généreux donateurs y ont également remis 18 150 $ en bourses à des élèves méritants. À cette même occasion, Héloïse Seube, organiste, s'est vu remettre la Médaille académique spéciale de bronze du Gouverneur général du Canada.

Les principaux donateurs sont la Ville de Rimouski, la Fondation Desjardins, Telus Québec, la famille Lacroix, la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, l'Association des amis et anciens du Conservatoire de musique de Rimouski, messieurs Harold Lebel et Jack Herbert, la Fondation Beaulieu-Langis, les Concerts aux Îles du Bic et l'Association des élèves.

À propos du Conservatoire de musique de Rimouski

Le Conservatoire de musique de Rimouski est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1973. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique bas-laurentien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

À propos de la Fondation du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

La Fondation du Conservatoire a pour mission de soutenir l'excellence des élèves et de favoriser l'insertion professionnelle des diplômés issus du Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec. Depuis 1983, la Fondation contribue par de nombreux projets à l'avancement et à l'excellence de l'éducation en musique et en art dramatique au Québec et apporte un soutien financier aux élèves qui étudient en musique et en art dramatique.

Grâce à la générosité de ses partenaires et de ses donateurs, les sommes recueillies par la Fondation du Conservatoire augmentent le fonds de bourses d'études, de perfectionnement et d'excellence des élèves du Conservatoire; elles leur permettent, notamment, de participer à des concours internationaux, à des auditions, à des tournées, à des camps musicaux et favorisent l'intégration de la relève à la vie artistique professionnelle.

