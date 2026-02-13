GATINEAU, QC, le 13 févr. 2026 /CNW/ -

Le vendredi 13 février 2026, la Cour suprême du Canada a accueilli l'appel dans l'affaire de contestation de l'élection dans la circonscription fédérale de Terrebonne et a annulé le résultat de l'élection.

Le président de la Chambre des communes adressera au directeur général des élections l'ordre officiel de délivrer un bref d'élection pour pourvoir le siège vacant.

Le bref sera délivré entre le 11 e et le 180 e jour suivant la réception de l'ordre par le directeur général des élections.

L'élection partielle doit avoir lieu un lundi, au moins 36 jours, mais pas plus de 50 jours, après la date à laquelle elle a été déclenchée.

Comme le prévoit la Loi électorale du Canada , le processus de contestation d'élection est un mécanisme qui permet de trancher les enjeux pouvant survenir au cours d'une élection.

Élections Canada est prêt à organiser une élection partielle dans Terrebonne.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

