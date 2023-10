Ces prix rendent hommage à des éducateurs remarquables qui donnent aux jeunes les moyens de s'épanouir

OTTAWA, ON, le 5 oct. 2023 /CNW/ - Chaque jour, les éducateurs canadiens donnent aux jeunes les moyens de façonner notre avenir. En effet, ils donnent à leurs élèves des compétences, des outils et des expériences dont ils auront besoin pour devenir des adultes épanouis au sein de notre société.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, et la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, ont annoncé, au nom du premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, que 74 éducateurs d'exception avaient reçu cette année un Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement et l'excellence dans l'enseignement des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM), ainsi qu'en l'excellence en éducation de la petite enfance dans les catégories régionale et nationale. Ces prix rendent hommage à des personnes qui contribuent à instaurer une culture propice au développement de la curiosité en incitant des jeunes à réfléchir, à poser des questions et à se mettre au défi.

C'est également aujourd'hui que s'ouvre la période de mise en candidature de l'édition 2024 des Prix du Premier ministre pour l'excellence dans l'enseignement et l'excellence dans l'enseignement des STIM, ainsi que l'excellence en éducation de la petite enfance. Les citoyens de partout au pays sont invités à soumettre la candidature d'un éducateur inspirant qui joue un rôle marquant dans sa collectivité.

« Chaque jour, nos enseignants se donnent sans compter comme mentors, accompagnateurs, conseillers et défenseurs de la prochaine génération de Canadiens. Nous offrons aujourd'hui nos félicitations aux lauréats et aux lauréates de 2023. Le dévouement dont vous faites preuve et le rôle que vous jouez auprès des enfants contribuent à faire du Canada le meilleur pays au monde. J'ai été moi-même enseignant et j'ai vu la passion qui vous anime. Vous êtes vraiment inspirants. En cette Journée mondiale des enseignants, nous souhaitons exprimer toute notre gratitude aux éducateurs et aux éducatrices des communautés de tout le pays qui mettent en place des conditions propices à la réussite des prochaines générations de Canadiens et qui participent à l'établissement d'un avenir meilleur pour tous. »

- Le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau

« Le système d'éducation du Canada doit sa renommée aux éducateurs de la petite enfance et aux enseignants qui permettent aux enfants et aux jeunes de poser des questions, de se développer et d'apprendre. Les lauréats des Prix du Premier ministre de 2023 contribuent à l'établissement d'une culture de curiosité où les enfants et les élèves peuvent faire preuve d'ingéniosité et d'ambition, et finalement de choisir la voie de la découverte qui alimentera l'innovation canadienne. Nous vous remercions de façonner un avenir prometteur au Canada. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne

« Les éducateurs de la petite enfance sont la pierre angulaire du régime pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Leur travail est essentiel à la réussite du régime et au développement social, émotif, physique et cognitif des jeunes enfants. Toutes mes félicitations vont aux lauréats et aux lauréates des Prix du Premier ministre de 2023. Votre contribution au pays et au sein des communautés est incroyable. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

Ce sont plus de 2 100 éducateurs canadiens d'exception qui se sont vu remettre un Prix du Premier ministre depuis la création du programme en 1994.

Les lauréats sont choisis à l'issue d'un processus de sélection rigoureux en deux volets auquel participent plus de 130 bénévoles des milieux canadiens de l'enseignement et de l'éducation de la petite enfance.

Les lauréats et lauréates de cette année ont été sélectionnés parmi 150 candidatures provenant d'un peu partout au pays.

Emploi et Développement social Canada , Services aux Autochtones Canada et l'Agence de la santé publique du Canada sont au nombre des partenaires qui appuient le programme.

