LAS VEGAS, 13 janvier 2025 /CNW/ - Au CES 2025 à Las Vegas, Liu Da, chef des produits de viaim, une entreprise de matériel informatique d'IA profondément enracinée dans le secteur du bureau intelligent, a donné une entrevue exclusive, partageant son point de vue exclusif sur l'exploration que faians le viaim du ds maine de écouteurs alimentés par l'IA, les concepts de produits novateurs de l'entreprise et la façon dont la technologie répond aux défis courants en milieu de travail en Amérique du Nord. Liu Da a également exploré le potentiel du marché des écouteurs alimentés par l'IA et le plan stratégique de viaim pour façonner l'avenir des bureaux intelligents, en particulier sur le marché nord-américain.

viaim Liu Da, chef des produits de viaim

Les professionnels des affaires nord-américains ont largement adopté les modèles de travail hybrides et à distance. L'essor de la communication multilingue a favorisé un paysage de consommation hautement numérique avec des besoins variés des utilisateurs, en particulier pour les solutions de bureau intelligentes. En réponse, viaim se consacre à l'élaboration de solutions pratiques d'IA qui atténuent les tâches répétitives et épuisantes au bureau. En répondant aux demandes changeantes des professionnels nord-américains grâce à ses innovations axées sur l'IA, viaim fait progresser sa mission mondiale qui consiste à révolutionner l'efficacité et la productivité au travail.

Les avantages uniques des écouteurs intelligents alimentés par l'IA

Au cours de l'entrevue, Liu Da a déclaré que les écouteurs, qui sont près des sens de l'utilisateur, sont parfaitement intégrés à la vie quotidienne et servent de plateforme idéale pour la technologie d'IA. Contrairement au matériel de bureau traditionnel, les écouteurs alimentés par l'IA sont portatifs et polyvalents et conviennent à différents scénarios comme les réunions à distance, les déplacements et le divertissement. Il a souligné que les solutions de bureau intelligentes alimentées par l'IA de viaim positionnent l'entreprise pour combler l'écart entre les personnes et les appareils, transformant les écouteurs d'outils audio simples en partenaires de bureau intelligents.

Les défis technologiques et de conception de viaim pendant la phase de recherche et développement

Liu Da a décrit en détail les défis auxquels l'entreprise a fait face pendant la phase de recherche et développement, y compris l'intégration de la puissance de calcul, du stockage et des capteurs d'IA dans des écouteurs à espace limité tout en maintenant la portabilité et la durée de vie de la batterie. Il a également souligné la difficulté d'équilibrer la sensibilité auditive humaine et le traitement du signal machine pour favoriser une expérience utilisateur naturelle. Pour relever ces défis, viaim a eu recours à la collaboration multiterminale, intégrant des écouteurs, des applications et des services infonuagiques pour garantir un traitement vocal transparent et une gestion sécurisée des données adaptée aux besoins des professionnels nord-américains.

Potentiel du marché, renseignements et positionnement en Amérique du Nord

Un rapport d'Upwork, le plus grand marché de travail au monde, prévoit que 36,2 millions d'Américains travailleront à distance en 2025, ce qui représente une augmentation de 87 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. Les écouteurs alimentés par l'IA, dotés de capacités comme l'enregistrement de réunions et la gestion des tâches de suivi, répondent aux besoins du marché nord-américain numérique et multilingue. À mesure que le travail à distance et le travail hybride prennent de l'ampleur, les écouteurs d'IA deviennent essentiels à l'efficacité du milieu de travail et à l'apprentissage des langues. viaim se distingue par une stratégie concurrentielle axée sur l'innovation technologique et la segmentation du marché, offrant une valeur unique au-delà des marques traditionnelles d'écouteurs.

Stratégie future et vision du produit

Liu Da croit que la véritable valeur de la technologie réside dans la résolution de problèmes réels. « Lorsque les utilisateurs interagissent activement avec nos solutions d'IA, cela démontre leur véritable valeur », a-t-il déclaré. Les écouteurs d'IA demeurent l'objectif principal de l'entreprise, qui permet aux professionnels de détourner leur attention des tâches routinières pour se concentrer sur les initiatives créatives importantes. À l'avenir, viaim prévoit d'élargir sa gamme de produits pour inclure des lunettes intelligentes et des accessoires de bureau, créant ainsi un écosystème de bureau complet alimenté par l'IA. L'entreprise vise à reproduire rapidement les écouteurs en fonction des commentaires des utilisateurs, à faire passer les écouteurs d'IA d'un créneau aux marchés de masse et à faire progresser le développement de l'industrie.

Personne-ressource pour les médias :

Qian Wang

+86-15321782927

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2595450/viaim.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2595451/viaim_CPO_Liu_Da.jpg

SOURCE VIAIM