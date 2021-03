VANCOUVER, BC, le 15 mars 2021 /CNW/ - Le Canada encourage l'innovation dans le secteur forestier grâce à l'écoconstruction de bâtiments non résidentiels en bois de faible hauteur. L'utilisation de bois massif dans les édifices publics, y compris les écoles, fait diminuer les émissions de gaz à effet de serre, promeut l'innovation et soutient la fabrication locale de produits à valeur ajoutée.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Seamus O'Regan Jr., a annoncé aujourd'hui un investissement de 1 482 000 $ dans l'arrondissement scolaire no 39 de la Colombie-Britannique, soit celui de Vancouver. Cet investissement y permettra la construction de deux écoles dans le cadre de récents travaux de mise aux normes parasismiques visant à rendre les écoles de la province plus sécuritaires.

Dans l'arrondissement scolaire de Vancouver, deux écoles primaires - la Bayview Elementary School et la Sir Mathew Begbie Elementary School - participent à un projet pilote en prévision de la construction future d'autres écoles en bois massif. On a démoli la structure originale de l'école Bayview pour permettre la construction, sur la surface au sol existante, d'une école présentant une meilleure résistance aux séismes. Le bâtiment est composé de deux étages de classes et de zones d'enseignement, de même que d'un gymnase et d'un centre d'apprentissage communautaire.

L'école Sir Mathew Begbie sera une toute nouvelle construction moderne d'une superficie de 34 000 pieds carrés dotée d'espaces d'apprentissage à aire ouverte. L'utilisation de bois massif comme principal matériau de construction permettra d'éviter l'émission d'environ 1 400 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut à retirer des routes des centaines de voitures pendant un an.

Les fonds proviennent du programme Construction verte en bois (CVBois) de Ressources naturelles Canada qui met en évidence le leadership mondial du Canada dans une économie sobre en carbone et dans les modes et techniques de construction en bois innovantes en encourageant l'utilisation du bois dans les projets de construction pour lesquels ce matériau est un choix moins habituel, comme les hauts bâtiments, les bâtiments non résidentiels de faible hauteur et les ponts.

Les projets de ce genre appuient les objectifs de lutte contre les changements climatiques que s'est fixés le Canada pour 2030, car ils nous permettent de trouver des méthodes efficaces pour construire des bâtiments durables avec des produits du bois canadiens et ainsi réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la résistance des bâtiments aux séismes.

« De plus en plus, on utilise du bois pour ériger des immeubles plus hauts et plus imposants, et le Canada est un chef de file mondial en la matière. En créant de nouveaux débouchés pour le bois d'œuvre canadien, nous soutenons les travailleurs de notre secteur forestier, créons de l'emploi et ouvrons la voie à un avenir carboneutre. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« C'est extraordinaire de voir le bois massif utilisé de façon aussi ingénieuse pour construire des écoles dans nos quartiers. En favorisant, dans le secteur de la construction, l'utilisation accrue de bois durable qui séquestre le carbone, nous protégeons la planète et contribuons à la création d'emploi tout en soutenant la compétitivité du secteur forestier dans l'Ouest canadien. »

L'honorable Joyce Murray

Ministre du Gouvernement numérique

« Le conseil scolaire de Vancouver est ravi de faire équipe avec Ressources naturelles Canada et le ministère de l'Éducation de la Colombie-Britannique pour la réalisation de ce projet emballant, qui permettra à deux de nos écoles d'être parmi les premières au Canada à être reconstruites selon des normes parasismiques à l'aide de bois massif. L'incorporation de ce matériau durable renouvelable aidera le conseil scolaire à honorer son engagement de réduire son empreinte carbone. »

Carmen Cho

Présidente du conseil scolaire de Vancouver

« Les élèves et le personnel méritent de passer leurs journées dans des écoles parasismiques faites de matériaux durables. Notre gouvernement s'est empressé de verser 46,9 millions de dollars pour remplacer ces écoles et offrir aux élèves un lieu d'apprentissage mieux adapté. L'utilisation du bois massif dans la construction est une innovation exaltante. Un progrès qui montre les mesures que nous pouvons prendre ensemble pour combattre les changements climatiques et soutenir la technologie du bois massif de la Colombie-Britannique tout en offrant à nos élèves le meilleur environnement d'apprentissage possible. »

Jennifer Whiteside

Ministre de l'Éducation de la Colombie-Britannique

« Ces deux écoles sont d'excellents exemples des possibilités offertes par la construction en bois massif. En plus de respecter les exigences du programme d'atténuation des risques sismiques, les systèmes d'ossatures en bois utilisés dans ces bâtiments offrent des espaces chaleureux invitants pour la communauté scolaire tout en aidant le conseil scolaire à atteindre ses objectifs de développement durable. »

Nick Bevilacqua

Directeur du cabinet de génie structurel Fast + Epp

« Nous félicitons le conseil scolaire de Vancouver d'avoir choisi de bâtir ces deux écoles à l'aide de systèmes de construction en bois innovateurs, avancés sur le plan technologique. L'utilisation de bois permettra non seulement de créer des milieux d'apprentissage sains et d'apparence agréable, mais aussi de réduire l'impact carbone, d'accélérer la construction et d'améliorer la performance des immeubles, ce qui nous aidera à atteindre des objectifs de développement durable et ainsi à opérer un changement de paradigme positif dans notre façon de construire nos écoles dans l'avenir. »

Lynn Embury-Williams,

Directrice générale, Wood WORKS! BC

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Ian Cameron, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]

