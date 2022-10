MISSISSAUGA, ON, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Nos forêts sont vitales pour nos populations humaines et animales, et la plantation d'arbres figure au premier plan des efforts de reboisement. Le gouvernement du Canada investit dans la revitalisation de nos écosystèmes forestiers, notamment par la plantation de deux milliards d'arbres. Dans le cadre de cette initiative, des collectivités et des industries d'un océan à l'autre élèvent des arbrisseaux, plantent des arbres et proposent des technologies novatrices.

Les aéronefs télépilotés, comme les drones, sont utilisés dans différents secteurs de notre économie, par exemple pour la livraison de marchandises ou lors d'opérations de recherche et sauvetage. Voilà maintenant qu'ils se taillent une place dans le secteur forestier du Canada.

Aujourd'hui, Peter Fonseca, député de Mississauga-Est-Cooksville, a annoncé au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, l'octroi de plus de 1,3 million de dollars à Flash Forest, une entreprise qui plante des arbres au moyen de la technologie des drones. Au total, plus d'un million d'arbres devraient être plantés par Flash Forest au cours des deux prochaines années.

Flash Forest innove dans le but d'améliorer les initiatives de plantation d'arbres au Canada en utilisant des drones, des capsules de semences perfectionnées, l'automatisation et l'apprentissage machine pour planter des arbres dans certains des sites les plus ravagés par les feux de forêt.

On surveillera les sites pour contrôler le taux de germination et obtenir des données sur le taux de survie afin de comparer l'efficacité de la plantation par drone à celle des méthodes traditionnelles de plantation. Le projet misera sur une technologie de déploiement rapide de drones utilisant l'intelligence artificielle, des capsules de semences biologiques et l'automatisation robotisée des processus pour améliorer la germination et la survie des espèces d'arbres tempérées et boréales au Canada.

Une fois les capsules plantées, la croissance des arbres sera contrôlée sur plusieurs saisons consécutives. La méthode de reboisement de Flash Forest - qui vise à effectuer la plantation au moins 10 fois plus vite que les méthodes traditionnelles et à réduire considérablement les coûts - permet une intervention rapide, soit dans les mois suivant le feu de forêt, une plus grande biodiversité et une restauration de l'écosystème éclairée par des données.

La contribution fédérale provient du programme 2 milliards d'arbres , qui soutient des projets de plantation dans le but de planter deux milliards d'arbres en dix ans et aide à promouvoir les solutions fondées sur la nature dont nous avons besoin pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Il est urgent de s'attaquer aux changements climatiques et à la perte de biodiversité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada s'associe à Flash Forest afin de déployer, dans différents coins du pays, des drones pour planter des arbres et en surveiller la croissance. Avec des drones, on peut effectuer la plantation plus rapidement et plus efficacement, et ainsi plus facilement faire pousser des forêts, assainir l'air, soutenir des habitats importants pour la faune et restaurer de précieux écosystèmes. »

« Aujourd'hui, nous avons annoncé un investissement de 1,3 million de dollars dans l'entreprise de Mississauga Flash Forest, afin de soutenir sa stratégie novatrice de plantation d'arbres au moyen de drones. La plantation d'arbres dans les forêts éloignées et à la suite de feux de forêt est essentielle pour garantir que les forêts canadiennes demeurent vivantes et saines pour les générations futures. »

« Nous savons que les forêts saines favorisent la biodiversité, purifient l'air et créent de magnifiques espaces naturels dont nos collectivités peuvent profiter ici à Mississauga--Erin Mills et partout ailleurs. C'est pourquoi je suis fière d'être à l'Université de Toronto à Mississauga au moment où notre gouvernement annonce l'octroi de 1,3 million de dollars à Flash Forest, dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres. C'est le type de solutions climatiques novatrices dont nous avons besoin pour continuer à protéger nos écosystèmes et atteindre notre objectif de carboneutralité d'ici 2050. »

« C'est un honneur pour Flash Forest de faire équipe avec le gouvernement du Canada dans le cadre d'une initiative d'une importance aussi cruciale que le programme 2 milliards d'arbres. Après avoir constaté directement les répercussions des feux de forêt sur nos paysages, nous sommes plus motivés que jamais à accélérer la plantation d'arbres. Ce partenariat nous permettra de mettre les bouchées doubles dans nos efforts de reboisement aérien et d'ainsi garantir que les forêts canadiennes continuent de jouer un rôle clé dans la lutte mondiale contre les changements climatiques. »

