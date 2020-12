Des dispositifs de participation citoyenne renforcés dans les 13 milieux de vie de Rosemont-La Petite-Patrie

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie offre un nouvel élan à la participation citoyenne sur son territoire avec sa nouvelle mouture du projet des treize milieux de vie verts et actifs qui place les résidentes et résidents au cœur de l'aménagement de leur environnement de proximité.

Articulé autour de trois volets - ruelles et rues actives, rues écoles et rues apaisées - ce projet vise la pleine implication des Rosepatriennes et Rosepatriens au déploiement et à la mise en œuvre de solutions locales de mobilité durable et d'appropriation citoyenne de l'espace public, dans une perspective de transition écologique.

« Nous avons entendu la volonté des Rosepatriennes et Rosepatriens de prendre part encore plus activement à la concrétisation de projets structurants et mobilisateurs qui ont un impact direct sur leur qualité de vie. Avec le programme des milieux de vie verts et actifs, on vient s'assurer que les mesures déployées pour encourager la mobilité active et multimodale, sécuriser les déplacements des plus vulnérables, donner une place plus large aux enfants et au verdissement, favoriser l'accessibilité à divers services à proximité de chez soi, soient en phase avec les préoccupations de la population et bien ancrées dans les réalités locales des différents milieux de vie.», explique le maire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, François William Croteau.

Une démarche de mobilisation en trois volets

Pour ce faire, l'Arrondissement mise sur une importante démarche de mobilisation citoyenne en trois volets orientés autour de mesures de jeu libre, de sécurisation des parcours à pied, à vélo et en auto, dans l'objectif de permettre une meilleure cohabitation entre l'ensemble des usagères et usagers de la voie publique et d'améliorer les déplacements, avec une attention particulière portée aux plus vulnérables.

Une priorité sera accordée dans un premier temps aux secteurs où il y a d'importants enjeux de sécurité relevés par les citoyennes et citoyens, aux abords et dans certaines ruelles ainsi qu'en périphérie d'écoles partenaires du projet.

Volet 1 - ruelles et rues actives : ce volet vise la sécurisation de certaines rues locales et ruelles de l'arrondissement afin d'en faire des lieux d'appropriation citoyenne pour la pratique d'activités physiques, de loisirs et de jeu plus particulièrement chez les enfants.





ce volet vise la sécurisation de certaines rues locales et ruelles de l'arrondissement afin d'en faire des lieux d'appropriation citoyenne pour la pratique d'activités physiques, de loisirs et de jeu plus particulièrement chez les enfants. Volet 2 - rues écoles : ce volet vise la création d'un environnement favorable aux déplacements actifs autonomes et sécuritaires chez les enfants, aux abords des écoles. En collaboration avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal (CÉUM), les directions d'écoles et les conseils d'établissement et selon certains critères prédéfinis, certaines rues aux abords des écoles sélectionnées seront fermées à la circulation automobile aux heures d'arrivée et de départ des élèves.





ce volet vise la création d'un environnement favorable aux déplacements actifs autonomes et sécuritaires chez les enfants, aux abords des écoles. En collaboration avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal (CÉUM), les directions d'écoles et les conseils d'établissement et selon certains critères prédéfinis, certaines rues aux abords des écoles sélectionnées seront fermées à la circulation automobile aux heures d'arrivée et de départ des élèves. Volet 3 - rues apaisées : ce volet s'articule autour d'interventions planifiées incluant certains aménagements cyclables à partir des enjeux de circulation ou de sécurité identifiés par les citoyens. Les mesures sont priorisées et déployées dans le but d'améliorer la qualité de vie des Rosepatriennes et Rosepatriens et font écho au concept de vivre, travailler et se divertir à moins de 500 mètres de son domicile.

« Il y a déjà une grande réceptivité citoyenne dans Rosemont-La Petite-Patrie à l'égard d'espaces publics renouvelés et innovants qui favorisent la mobilité des enfants et le jeu libre. Avec le projet des MVVA, on franchit l'étape suivante pour que les parents, enfants, adolescents, riverains et établissements scolaires constituent la véritable force motrice d'initiatives nouvelles, comme les rues écoles, pour la liberté des plus jeunes et de leur jeu ainsi que pour assurer la sécurité de leurs déplacements là où il est impératif de réduire les risques pour les enfants », explique Stephanie Watt, conseillère du District Étienne-Desmarteau.

Des mécanismes de consultation flexibles pour chaque projet

Pour chacun de ces trois volets, des mécanismes de participation - sondages en ligne et par la poste, soirées de consultation, activités de codesign - adaptés aux différents projets permettront de confirmer les besoins ainsi que les actions prioritaires à mettre en place et d'engager tout au long du processus les parties prenantes. L'objectif derrière cette approche inédite de participation citoyenne est également de faciliter la mobilisation pour la mise en œuvre de projets collectifs locaux qui émanent directement des citoyens.

Un programme en phase avec les orientations prises au cours de la dernière décennie

Rappelons également que depuis 2010, la sécurisation et l'apaisement des abords de l'ensemble des écoles du territoire est la priorité de l'Arrondissement, plusieurs mesures ayant été prises en ce sens : déploiement de dos d'âne, de saillies de trottoir, ajout de panneaux d'arrêt et mise en place de zones de 30 km/h. Les mesures déployées dans le cadre du projet des MVVA sous l'initiative citoyenne compléteront ainsi les actions posées depuis la dernière décennie.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

Renseignements: Cabinet du maire de Rosemont-La Petite-Patrie; Renseignements : Emmanuelle Allaire, Responsable du soutien aux élus, Cell : 514 298-6298, [email protected]

