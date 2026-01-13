BRAMPTON, ON, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Les réseaux criminels ont recours à l'extorsion pour financer et contrôler des marchés illégaux, notamment ceux liés au trafic de stupéfiants, au vol de véhicules et à la contrebande d'armes à feu. Ces groupes utilisent souvent des tactiques d'intimidation en se servant des médias sociaux, et les menaces peuvent prendre un caractère violent, ce qui alimente les activités des gangs et porte atteinte à la sécurité publique.

Aujourd'hui, à Brampton, en Ontario, l'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique, et l'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité), se sont joints à l'honorable Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario, à des dirigeants municipaux et à des responsables des forces de l'ordre dans le cadre d'un sommet consacré à la lutte contre l'extorsion et d'autres menaces émergentes dans la région de Peel. Ce sommet a marqué une étape importante et repose sur les efforts récemment déployés par la région de Peel afin de renforcer ses efforts de collaboration, à améliorer la coordination entre les organismes chargés de l'application de la loi dans le but de protéger les entreprises locales et les habitants, et à faire progresser les initiatives intégrées destinées à lutter contre les réseaux criminels responsables de ces infractions et agissant en faisant fi des frontières et des territoires de compétence.

Le gouvernement du Canada fournit au Service de police régional de Peel jusqu'à 1 million de dollars pour soutenir ses efforts en matière de lutte contre l'extorsion, soutenir les victimes et leur fournir des services, et consolider les efforts déjà déployés par son groupe de travail sur l'extorsion. Le groupe de travail mène des interventions rapides au sein de communautés et exploite les renseignements fournis par ses partenaires fédéraux, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). L'ASFC prend des mesures rapides pour renvoyer les ressortissants étrangers impliqués dans des activités criminelles, notamment l'extorsion, ce qui démontre l'efficacité de la coordination des mesures d'application de la loi entre tous les partenaires. L'ASFC est déterminée à soutenir le groupe de travail afin d'accélérer ses importants efforts.

Le gouvernement du Canada est déterminé à contribuer à la lutte contre les groupes criminels organisés qui commettent des crimes comme l'extorsion et le trafic de stupéfiants, lesquels portent atteinte à nos communautés. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Canada mettra en place une nouvelle équipe régionale intégrée de lutte antidrogue, en partenariat avec le gouvernement de l'Ontario et les autorités locales. Appuyée par un investissement fédéral de 4 millions de dollars sur quatre ans fourni dans le cadre du Plan frontalier du Canada, l'équipe réunira des ressources policières issues de plusieurs organismes et administrations au sein d'un carrefour centralisé afin de partager des informations et des renseignements et de renforcer la coordination entre les organismes chargés de l'application de la loi pour lutter contre les groupes criminels organisés qui contrôlent le marché illégal des stupéfiants et commettent des actes d'extorsion.

En s'appuyant sur ces investissements, le gouvernement du Canada prend des mesures pour protéger les communautés contre le crime organisé. Il a notamment financé des initiatives de prévention de la violence liée aux armes à feu et aux gangs, renforcé des mesures d'application de la loi, adopté des lois plus strictes, amélioré l'échange de renseignements et créé la nouvelle Agence contre les crimes financiers du Canada pour cibler les fonds qui servent à alimenter le crime organisé.

Le budget de 2025 prévoit d'allouer 1,8 milliard de dollars sur quatre ans pour renforcer l'application des lois fédérales. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) embauchera 1 000 nouveaux agents afin d'accroître la capacité d'enquête du gouvernement fédéral et de lutter contre les crimes financiers. Elle s'attaquera aux menaces criminelles les plus graves, notamment celles liées à la criminalité organisée et à la cybercriminalité, ainsi que les menaces pesant sur la sécurité nationale.

De plus, le budget de 2025 prévoit l'allocation de fonds permettant l'embauche de 1 000 nouveaux agents de l'ASFC qui seront affectés à des postes de première ligne et à des fonctions opérationnelles. Ces agents amélioreront la gestion des frontières et la capacité d'application des lois et renforceront la capacité de l'ASFC à détecter, perturber et dissuader les activités illégales.

De nouvelles mesures législatives, comme le projet de loi C-14, la Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine, rendraient la mise en liberté sous caution plus difficile à obtenir et imposeraient des peines plus sévères pour les délits liés à l'extorsion.

Pour prévenir les actes de violence liés aux armes à feu et aux gangs avant qu'ils ne soient commis, le gouvernement du Canada a octroyé plus de 390 millions de dollars depuis 2023 dans le cadre du Fonds d'action contre la violence liée aux armes à feu et aux gangs. De cette somme, 121 millions de dollars ont été alloués à l'Ontario. À ces investissements s'ajoute le Fonds pour des communautés plus sécuritaires (FBCS), doté de 250 millions de dollars, qui aide les municipalités à mettre en œuvre des initiatives locales visant à prévenir la violence liée aux armes à feu et aux gangs. La région de Peel a reçu à elle seule 8,14 millions de dollars dans le cadre du FBCS afin de renforcer sa sécurité communautaire et d'offrir aux jeunes des options positives.

Depuis 2018, l'Ontario a investi 160 millions de dollars dans la région de Peel par le biais de programmes de subventions liés à la sécurité publique soutenant les initiatives locales de maintien de l'ordre et de sécurité communautaire. Ce financement offre la flexibilité nécessaire permettant de mettre en œuvre des initiatives qui répondent aux besoins policiers et aux risques prioritaires liés à la sécurité et au bien-être de la communauté. Une partie de ce financement englobe 4,5 millions de dollars accordés à la Stratégie d'intervention contre les gangs du Service de police régional de Peel dans le cadre de la Stratégie de lutte contre les bandes criminalisées, les armes à feu et la violence, l'une des initiatives axées sur la lutte contre les gangs, la prévention et l'application de la loi.

À la fin du sommet, les participants se sont engagés ensemble à poursuivre leur collaboration dans le but de lutter contre le crime organisé, de protéger les citoyens de la région de Peel et l'économie locale, et de traduire les auteurs de ces actes en justice. L'extorsion est un crime grave. Le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Ontario encouragent vivement les personnes touchées à ne pas se plier aux exigences, à signaler les incidents à leur service de police local ou à faire un signalement anonyme auprès d'Échec au crime (en anglais seulement). De plus amples renseignements sont disponibles sur la page Web de Extortions in Peel Region (en anglais seulement). Vous pouvez obtenir de l'aide.

Citations

« Le sommet d'aujourd'hui a souligné l'importance de la collaboration afin de lutter contre les réseaux criminels et de protéger les entreprises et les habitants de la région de Peel. En mettant sur pied l'équipe régionale intégrée de lutte antidrogue et en intensifiant les efforts locaux de lutte contre l'extorsion et d'aide aux victimes, nous ajoutons nos forces à celles du groupe de travail sur l'extorsion de Peel et nous tirons parti des renseignements fédéraux et des ressources de l'ASFC pour mettre en place une intervention coordonnée et axée sur la communauté. »



- L'honorable Gary Anandasangaree, ministre de la Sécurité publique

« En tant que députée de Brampton-Nord--Caledon, je connais la peur que suscitent le crime organisé et l'extorsion au sein de notre communauté. Je sais également que le Service de police régional de Peel travaille d'arrache-pied pour démanteler ces réseaux criminels organisés. Pour soutenir leurs efforts, nous avons adopté des lois plus strictes et investi dans l'amélioration de l'échange de renseignements, des ressources en matière d'application de la loi et de contrôle aux frontières, ainsi que dans des initiatives de prévention visant à assurer la sécurité de tous dans la région de Peel. »

- L'honorable Ruby Sahota, secrétaire d'État (Lutte contre la criminalité)

« L'extorsion est un crime grave qui exploite la peur et compromet la sécurité publique au sein de nos communautés. Le sommet d'aujourd'hui témoigne des efforts de collaboration déployés par les dirigeants aux quatre coins du pays pour lutter contre les menaces, comme celles liées à l'extorsion et au crime organisé. Le gouvernement du Canada a pris des mesures décisives, notamment en déposant le projet de loi C-14 (Loi sur des mesures de réforme concernant la mise en liberté sous caution et la détermination de la peine), qui vise à renforcer nos mesures législatives en matière de mise en liberté sous caution et de détermination de la peine, notamment en rendant plus difficile l'obtention d'une caution pour les personnes accusées d'extorsion à caractère violent. L'intimidation et la violence n'ont pas leur place dans notre société. »



- L'honorable Sean Fraser, C.P., C.R., député, ministre de la Justice, procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« L'extorsion est un crime grave qui menace les communautés et les entreprises et qui compromet la sécurité publique. La province de l'Ontario est fière de collaborer avec ses partenaires fédéraux, municipaux et policiers pour lutter contre le crime organisé, renforcer l'application de la loi et améliorer l'échange de renseignements afin de protéger les Ontariens et les Ontariennes. Depuis 2018-2019, notre gouvernement a alloué plus de 160 millions de dollars à la région de Peel pour diverses subventions liées à la sécurité publique. Nous continuerons à investir pour aider le Service de police régional de Peel à lutter contre l'extorsion en continuant à financer des enquêtes essentielles par l'intermédiaire du Service de renseignements criminels Ontario. Nous leur avons notamment récemment alloué 1,5 million de dollars dans le cadre de notre Stratégie de lutte contre les bandes criminalisées, les armes à feu et la violence afin de soutenir l'initiative de police stratégique et tactique de Peel. »



- L'honorable Michael Kerzner, solliciteur général de l'Ontario

« Le Service de police régional de Peel a déployé des efforts pour lutter contre l'extorsion, non seulement dans la région de Peel, mais aussi dans l'ensemble du pays en collaboration avec ses partenaires municipaux, provinciaux et fédéraux. Nous avons investi des ressources considérables pour lutter contre ce problème transnational qui a une incidence majeure sur notre région. Cet investissement nous aidera à mettre en œuvre notre approche multidimensionnelle visant à mettre un terme à la violence et à l'intimidation qui touchent nos communautés. Une collaboration étroite, des réformes législatives et des fonds affectés à cet cause sont essentiels pour lutter contre les réseaux du crime organisé et assurer la sécurité de nos communautés. »



- Nishan Duraiappah, chef du Service de police régional de Peel

« Le sommet d'aujourd'hui témoigne de l'engagement de l'Agence des services frontaliers du Canada à travailler avec ses partenaires locaux, provinciaux et fédéraux dans le but de lutter contre le crime organisé qui sévit au sein de nos communautés, et à accorder la priorité aux enquêtes portant sur les ressortissants étrangers interdits de territoire pour des motifs graves liés à la sécurité, aux violations des droits de la personne et au crime organisé et sur les personnes reconnues coupables d'infractions criminelles graves, ainsi qu'à leur renvoi. »



- Lisa Janes, directrice générale régionale, région du Grand Toronto, Agence des services frontaliers du Canada

« En collaboration avec ses partenaires policiers locaux et des organismes internationaux chargés de l'application de la loi, la GRC a pour mission d'assurer la sécurité de l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes. Les victimes d'extorsion ne se sentent plus en sécurité, car les criminels utilisent des tactiques d'intimidation pour exploiter les vulnérabilités. Les particuliers et les organisations criminelles qui ont recours à la coercition ou à des menaces dans le but de s'enrichir personnellement seront tenus responsables de leurs actes. »

- Matt Peggs, commissaire adjoint, Gendarmerie royale du Canada, Commandant régional, Région du centre

Faits en bref

Afin de lutter contre la criminalité organisée avant qu'elle ne touche nos communautés, le gouvernement du Canada a renforcé en 2025 les mesures d'application de la loi et les services de renseignement transfrontaliers, étendu la présence de la GRC aux États-Unis et au Mexique et renforcé les contrôles sur les précurseurs chimiques dans le cadre de son Plan frontalier.

Plusieurs organisations criminelles transnationales, notamment de grands cartels et le gang Bishnoi, sont désormais inscrites sur la liste des entités terroristes en vertu du Code criminel . Cette liste est un outil important qui soutient les enquêtes criminelles et renforce la capacité de la GRC à prévenir et à contrecarrer les activités terroristes au Canada.

. Cette liste est un outil important qui soutient les enquêtes criminelles et renforce la capacité de la GRC à prévenir et à contrecarrer les activités terroristes au Canada. La première équipe régionale intégrée de lutte antidrogue, basée en Colombie-Britannique, a été annoncée lors du sommet trilatéral sur la lutte contre l'extorsion qui s'est tenu à Surrey, en Colombie-Britannique, en novembre 2025.

Lors de la réunion des ministres de l'Intérieur et de la Sécurité du G7 de novembre dernier à Ottawa, les ministres se sont engagés à améliorer les mesures collectives de lutte contre la criminalité transnationale organisée en s'appuyant sur des stratégies consistant à « suivre la trace de l'argent », en adaptant les mesures de lutte contre le terrorisme et de cybersécurité, et en renforçant la coopération mondiale pour perturber les réseaux criminels à risque élevé, promouvoir la reddition de comptes et obtenir justice pour les victimes.

La GRC a lancé le site Web « Signaler la cybercriminalité et la fraude », un nouveau système national permettant aux particuliers, aux entreprises et aux organisations de signaler les incidents de fraude et de cybercriminalité. Les renseignements recueillis aideront la police à résoudre des affaires, à entraver les activités des cybercriminels et à prévenir d'autres victimes.

