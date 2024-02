OTTAWA, TERRITOIRE ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 9 févr. 2024 /CNW/ - Hier, l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, a convoqué une table ronde sur la réconciliation économique qui réunissait des dirigeants autochtones d'organisations autochtones nationales et d'institutions économiques autochtones nationales, ainsi que des cadres de banques canadiennes et du secteur financier, des ministres fédéraux et des hauts fonctionnaires. La table ronde visait à discuter des objectifs et des enjeux communs, et à explorer les possibilités de collaboration et de prise de mesures en vue de faire progresser la réconciliation économique..

La table ronde était présidée par la ministre Hajdu et a permis aux participants issus de diverses organisations d'apporter une réelle contribution. Les participants ont discuté des objectifs communs et des possibilités de soutenir les économies autochtones. Une grande partie des discussions a porté sur les mesures concrètes visant à soutenir les communautés autochtones et leurs institutions économiques.

Le fait de consulter et d'inclure les partenaires autochtones dans les projets économiques n'est pas seulement la bonne chose à faire, cela permet également une amélioration des projets. Les participants à la table ronde ont convenu que pour réaliser des progrès significatifs en matière de réconciliation économique, il faut aller au-delà du gouvernement et faire participer toutes les couches de la société.

Pour faire progresser la réconciliation économique, les participants ont indiqué que le gouvernement et le secteur financier devaient prendre des mesures et supprimer les obstacles au développement économique dans les communautés autochtones. Les participants ont également identifié le besoin de développer les capacités et l'expertise financière autochtones comme étant des éléments essentiels à la réalisation de la réconciliation économique. Les participants ont souligné l'importance de cette rencontre et chercheront à l'avenir des occasions de se réunir et de continuer à collaborer en vue d'éliminer les obstacles.

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour éliminer les obstacles et renforcer les capacités de plusieurs manières, notamment en améliorant l'accès des entrepreneurs autochtones aux capitaux grâce au Programme d'entrepreneuriat autochtone. Ce programme est administré de manière experte par la National Aboriginal Capital Corporations Association et les Métis Capital Corporations et a facilité l'octroi de milliards de dollars de prêts à des entreprises autochtones. En outre, Services aux Autochtones Canada fournit des fonds à des organisations autochtones nationales afin de promouvoir une culture d'entrepreneuriat autochtone, d'améliorer l'accès aux possibilités d'affaires et de renforcer les capacités des entreprises autochtones.

Les participants à la table ronde étaient Cassidy Caron, présidente du Ralliement national des Métis; Natan Obed, président de l'Inuit Tapiriit Kanatami; Harold Calla, président exécutif du Conseil de gestion financière des Premières Nations; Ernie Daniels, président et directeur général de l'Autorité financière des Premières Nations; Niilo Edwards, directeur général de la First Nations Major Projects Coalition; Shannin Metatawabin, directrice générale de la National Aboriginal Capital Corporations Association; Marie Delorme, membre du conseil d'administration, Conseil national de développement économique des Autochtones; Steven Morse, directeur général de la Métis Voyageur Development Fund Inc.; Geordie Hungerford, directeur général, Conseil de gestion financière des Premières Nations; Bill Lomax, président et directeur général, Banque des Premières Nations du Canada; Stuart McKellar, chef des affaires juridiques et de la durabilité et secrétaire général, ATB Financial; Dan Adams, chef, Services bancaires aux Autochtones, BMO; Matthew Holmes, premier vice-président, Politiques et relations gouvernementales, Chambre de commerce du Canada; Jaimie Lickers, vice-présidente principale, Marchés autochtones, CIBC; Penny Favel, présidente, Hydro One Remotes et vice-présidente, Relations autochtones et durabilité, Hydro One; Denis Brind'Amour, directeur, ESG, Banque nationale; John Stackhouse, vice-président principal, Banque royale du Canada; Chinyere Eni, chef, Services aux Autochtones, Banque royale du Canada; Jon Davey, vice-président, Services aux Autochtones, Banque Scotia; Doris Bear, vice-présidente, Services aux Autochtones, Banque Toronto-Dominion; Carolyn Rogers, sous-gouverneure, Banque du Canada; Isabelle Hudon, présidente, Banque de développement du Canada; Ehren Cory, directeur général, Banque de l'infrastructure du Canada; l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones; l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Marc G. Serré, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

