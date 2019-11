Des dirigeantes et une membre du Conseil d'administration de RBC comptent parmi les lauréates des prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes décernés par le Réseau des femmes exécutives

TORONTO, le 22 nov. 2019 /CNW/ - Encore une fois, cette année, des dirigeantes de RBC sont au nombre des lauréates des prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes. Chaque année, le Réseau des femmes exécutives (WXN) rend hommage à des Canadiennes remarquables dans les secteurs privé, public et des organismes sans but lucratif afin de souligner leur rôle comme agentes de changement ainsi que leur capacité d'inspirer et de motiver les leaders de demain. Les lauréates sont sélectionnées en raison de leur vision stratégique, de leur leadership, de leur engagement envers la collectivité et des résultats financiers de l'organisation à laquelle elles appartiennent.

Cette année, RBC est fière de voir figurer parmi les lauréates des prix Top 100 plusieurs de ses dirigeantes de même qu'une membre de son Conseil d'administration. Ces personnes sont les suivantes :

Foteini Agrafioti, scientifique en chef et chef, Borealis AI

Mavis Shang, vice-présidente, Établissement des taux et analyse, RBC Assurances

Caroline Tutakiewicz, directrice générale, Stratégie et innovation de produit, RBC Projet Entreprise

Heather Munroe-Blum , Conseil d'administration de RBC

« Les leaders inspirantes de RBC qui sont honorées cette année incarnent nos valeurs fondamentales et contribuent de façon importante à faire progresser notre entreprise, a déclaré Dave McKay, président et chef de la direction, RBC. L'inclusion n'est pas pour nous une option parmi d'autres. C'est un fondement de notre culture et de notre capacité d'innover et de créer de la valeur pour nos clients et pour les collectivités. Nous sommes déterminés à attirer et à maintenir en poste des femmes de talent ainsi qu'à favoriser leur perfectionnement et leur accession à des postes de direction et à d'importants rôles de contact clientèle. Nous sommes fiers des progrès que nous avons accomplis à ce chapitre. »

Les femmes composent près de 60 % de l'effectif de RBC au Canada, et nous offrons des programmes reconnus pour favoriser leur perfectionnement et leur accession à des postes de direction, dont le programme Les femmes et le leadership, des programmes de mentorat et des activités d'apprentissage et d'accompagnement. Entre 2014 et aujourd'hui, le nombre des femmes à des postes de direction a augmenté de 35% à 46%. RBC est aussi un membre fondateur de la division canadienne du Club des 30 %, organisme qui vise à porter à 30 % la proportion globale de femmes siégeant à des conseils d'administration et occupant des postes de haute direction d'ici 2022. Les femmes, y compris la présidente du Conseil, représentent actuellement 38 % du Conseil d'administration de RBC.

RBC est arrivée au troisième rang du classement mondial des 25 entreprises les plus diversifiées et inclusives de l'indice sur la diversité et l'inclusion Refinitiv 2019 - ainsi qu'au premier rang parmi les institutions financières. Cet indice met en lumière les 100 meilleures sociétés ouvertes au monde au chapitre de la diversité et de l'inclusion. Par ailleurs, RBC figure dans l'édition 2019 de la liste, publiée le mois dernier par Equileap, des 100 premières sociétés internationales pour ce qui est de la parité hommes-femmes.

La liste complète des lauréates 2019 des prix Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes de WXN se trouve à www.wxnetwork.com/top-100/top-100-winners. Au cours des années passées, 22 employées de RBC ont été lauréates de ces prix.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à plus de 16 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-durabilite.

SOURCE RBC Groupe Financier

Renseignements: Simona Ionas, Communications, 416 974-8979, simona.ionas@rbc.com

Related Links

http://www.rbc.com