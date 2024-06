Des cyclistes héroïques pédalent dans la métropole sur une bicyclette géante construite pour 30 personnes et recueillent 500 000 $ pour que les enfants malades retrouvent leur santé, leur énergie et même leur petit côté tannant

MONTRÉAL, le 17 juin 2024 /CNW/ - Oubliez Superman et Batman, parce que c'est Alessandro, 5 ans, qui est le plus grand des superhéros! À l'âge de deux ans, il a subi un choc violent à la tête en tombant du canapé.

Il a été victime d'un traumatisme cérébral et a dû être opéré d'urgence à l'Hôpital de Montréal pour enfants (Le Children) afin de réduire la pression sur son cerveau.

Alessandro, porte-parole, Pédalez pour les enfants (Groupe CNW/Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants)

Plus vite que l'éclair, le petit superhéros n'a pas mis longtemps à se rétablir après deux opérations au cerveau pour soigner sa grave blessure. Aujourd'hui âgé de cinq ans, il adore jouer au football, au baseball et, bien sûr, faire du vélo.

Le parcours d'Alessandro a inspiré 29 équipes de cyclistes enthousiastes qui ont participé à l'événement Pédalez pour les enfants, cette année, permettant de recueillir 500 000 $ au profit du Children. Malgré la difficulté de manœuvrer une bicyclette de 30 places à travers le centre-ville animé de Montréal en évitant les diaboliques cônes orange, ces équipes ont fait preuve d'une détermination et d'un travail d'équipe exceptionnels. On pouvait entendre résonner les rires dans tout le centre-ville.

Devenir une force irrésistible au service du bien

Il faut une force surhumaine pour pédaler sur la super bicyclette, alors au nom des jeunes patients et des familles du Children, nous disons un gigantesque merci aux équipes et aux cyclistes de Pédalez pour les enfants pour cet effort titanesque. Alessandro's Ride, Banque Scotia, CN, Colliers, Dazzm, Deloitte, Équipe USIN, Filo Import, GHGsat, Groupe Financier BMO, Groupe Mach, Jarislowsky Fraser, Life Savers, Morgan Stanley, MTY, Osler, Paysafe, Proreit, RBC, Research in Action, Rio Tinto, TD Wealth, Team Ariana, Team Emma, Tecsys, Theta Sigma Fraternity, Vacances Air Canada et Wellness Warriors.

Morgan Stanley est le meilleur collecteur de fonds de cette année, avec 100 000 $ de dons. Morgan Stanley et Deloitte sont désormais des membres intronisés au Temple de la renommée de Pédalez pour les enfants, puisqu'ils ont recueilli plus de 500 000 $ pour Pédalez pour les enfants, au fil des ans.

Les fonds collectés cette année seront affectés à quatre priorités du Children :

Nouvelles pompes intraveineuses (IV) - Le Children avait besoin de 200 nouvelles pompes IV pour l'ensemble des unités de soins. Ces pompes permettent d'administrer des médicaments et des nutriments essentiels aux enfants gravement malades.

- Le Children avait besoin de 200 nouvelles pompes IV pour l'ensemble des unités de soins. Ces pompes permettent d'administrer des médicaments et des nutriments essentiels aux enfants gravement malades. Programme sur les traumatismes cérébraux légers / Clinique des commotions cérébrales - La Clinique offre des soins spécialisés à environ 700 enfants et adolescents par année, avec environ 4 000 visites cliniques. Les physiothérapeutes interviennent en temps voulu, accélérant le traitement et réduisant les retours aux urgences.

- La Clinique offre des soins spécialisés à environ 700 enfants et adolescents par année, avec environ 4 000 visites cliniques. Les physiothérapeutes interviennent en temps voulu, accélérant le traitement et réduisant les retours aux urgences. Services éducatifs - Chaque année, les 12 conseillères du Milieu de vie pédiatrique du Children soutiennent plus de 2 000 patients en faisant quelque 12 000 visites pour les aider à s'adapter à leur expérience en milieu hospitalier. Ces conseillères travaillent avec les équipes soignantes pour répondre aux besoins de chaque famille dans toutes les unités de soins, de la préparation préopératoire au rétablissement à l'unité de soins intensifs pédiatriques.

- Chaque année, les 12 conseillères du Milieu de vie pédiatrique du Children soutiennent plus de 2 000 patients en faisant quelque 12 000 visites pour les aider à s'adapter à leur expérience en milieu hospitalier. Ces conseillères travaillent avec les équipes soignantes pour répondre aux besoins de chaque famille dans toutes les unités de soins, de la préparation préopératoire au rétablissement à l'unité de soins intensifs pédiatriques. Fonds Tiny Tim - La pression financière qui pèse sur les familles du Children augmente, amenant une hausse de 58 % des demandes d'aide. Le Fonds Tiny Tim aide les familles à payer l'essence, le stationnement, l'épicerie, les bons alimentaires, les repas, l'équipement médical, les médicaments et contribue à offrir gratuitement l'hébergement au nouveau Pavillon Kat Demes, un second chez-soi pour les parents qui habitent à l'extérieur de la ville. Le Pavillon est situé à cinq minutes du Children. L'Hôpital soutient également les nouveaux parents en leur fournissant des produits de première nécessité comme des couches, des préparations pour nourrissons et des vêtements.

Lancée en 1991, Pédalez pour les enfants est la plus ancienne activité de collecte de fonds annuelle de La Fondation du Children, avec plus de 15 millions $ amassés! Nous sommes profondément reconnaissants aux membres du comité de Pédalez pour les enfants : Anthony Pepper (président), Rudy Azoulay, Michael Conway, Nick Di Nezza, Suzanne Eissa, Eddy Farrace, Nicolas Gagné, Kuljinder Kaur Magee, John Lukca et Johanne Sabourin.

« Ensemble, nous avons prouvé que les vrais héros ne portent pas de capes; ils ouvrent leur cœur et leur portefeuille pour soutenir Le Children, s'assurant que chaque enfant retrouve ses forces et redevienne parfois un petit tannant », dit Anthony Pepper, président du comité organisateur de Pédalez pour les enfants de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

« À nos incroyables cyclistes, commanditaires et membres du comité organisateur : votre soutien indéfectible pour les enfants malades n'est rien de moins qu'héroïque », déclare Renée Vézina, présidente de La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. « Vous avez enfilé vos casques de vélo et êtes devenus de véritables champions pour Le Children. Vos dons aident les enfants à retrouver la santé. Et si, à l'occasion, ils sont un peu tannants, et bien, tant mieux! Parce qu'un enfant tannant est un enfant en santé, et nous voulons que tous les enfants du Québec soient en aussi bonne santé que possible. »

SOURCE Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants

Pour de plus amples renseignements : Lisa Dutton, Directrice, relations avec les médias et relations publiques, La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants, 514 264-6514