Des contrats en transport scolaire toujours non conclus - La FCSSQ invite les transporteurs à poursuivre les négociations avec les centres de services scolaires

QUÉBEC, le 11 août 2022 /CNW Telbec/ - Le 30 juin dernier, environ 60 % des contrats en transport par autobus venaient à échéance. À ce jour, plusieurs ententes n'ont toujours pas été conclues. La Fédération des centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) invite les transporteurs scolaires à poursuivre les négociations avec les centres de services scolaires afin d'en arriver à une entente en vue d'offrir aux élèves une rentrée scolaire la plus normale possible.

« Nous considérons que les dernières propositions gouvernementales qui ont été bonifiées en juin dernier sont intéressantes et que toutes les conditions sont désormais réunies afin de réussir à conclure des ententes négociées. Nous souhaitons informer la population que toutes les écoles offriront les services éducatifs comme prévu au calendrier scolaire. Néanmoins, les centres de services scolaires analysent actuellement des pistes de solutions afin d'accueillir les élèves à la rentrée. », a précisé la présidente-directrice générale de la FCSSQ, Mme Caroline Dupré.

Principaux enjeux liés à cette négociation :

pénurie de conducteurs d'autobus scolaire ;

transition vers l'électrification des flottes d'autobus, et ;

contexte inflationniste actuel.

Des mesures financières ont été ajoutées afin de tenir compte de chacun de ces enjeux. Plus spécifiquement, le programme d'aide financière destiné aux chauffeurs d'autobus s'élève à plus de 35 M$ en 2022-2023. En ce qui concerne l'aide accordée à la transition pour l'électrification, le montant s'élève à plus de 7,7 M$. Enfin, pour tenir compte de la hausse des coûts de fonctionnement, et spécifiquement celle du carburant, une mesure, permettant d'isoler le carburant des autres dépenses, a été octroyée dans une perspective d'assurer une meilleure prévisibilité et une cohérence en fonction des variations actuelles et à venir, et ce, au moins pour les 3 prochaines années. L'indexation associée au carburant s'élève à plus de 38,5 %, alors que celle liée aux autres dépenses est établie en fonction de l'IPC-Québec (5,8 % au 31 mai dernier).

Depuis 2017-2018, le gouvernement aura réinvesti globalement plus de 200 M$ supplémentaires en transport scolaire, soit une croissance des allocations totales de 30,5 % depuis les dernières négociations en 2017. », a indiqué M. Dominique Robert, président-directeur général adjoint.

