Lancement de la Semaine des entrepreneurs à l'école

QUÉBEC, le 14 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dès aujourd'hui et jusqu'au 25 novembre 2022, plus de 27 000 jeunes du primaire à l'université des 17 régions du Québec participeront à la Semaine des entrepreneurs à l'école. Au programme, des conférences en classe animées bénévolement par près de 500 entrepreneurs passionnés! Voilà une belle manière de mettre à l'honneur l'aventure humaine d'entreprendre à l'occasion de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat.

« Quand on partage ses valeurs et ses motivations à être entrepreneur devant une classe, on ne sait pas quelle marque on laisse. Ça donnera le goût à certains de réaliser des projets à l'école; pour d'autres, ça va devenir une orientation. Le parcours des entrepreneurs fait écho à ce que vivent les jeunes en plein développement de leur identité! », mentionne Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

Jasmine Caron, enseignante à l'école La Poudrière, du Centre de services scolaire des Chênes, a vécu l'expérience en 2021 : « Les conférences d'anciens de notre école permettent aux élèves d'ouvrir leurs possibilités et de voir qu'il n'y a pas nécessairement d'avenues typiques pour "réussir"! »

« En étant le partenaire présentateur de la Semaine des entrepreneurs à l'école, Desjardins souhaite soutenir le développement des jeunes et allumer des étincelles, tout en mettant en valeur des talents de partout au Québec! », souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

« Le gouvernement du Québec est heureux d'appuyer la Semaine des entrepreneurs à l'école, dont les activités contribuent à stimuler l'esprit d'entreprendre et le développement d'une culture entrepreneuriale auprès des jeunes. Je félicite OSEntreprendre pour cette formidable initiative, qui non seulement met en lien les enfants, les adolescents et les jeunes adultes avec les acteurs économiques de leur communauté, mais également ouvre la voie à des possibilités de carrière attrayantes et passionnantes. J'invite les jeunes à profiter pleinement de cette Semaine qui s'annonce très enrichissante! », mentionne Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais.

Quelques-unes de ces rencontres seront partagées sur la page Facebook d'OSEntreprendre.

OSEntreprendre célèbre ses 25 ans par 5 initiatives mettant en lumière de l'extraordinaire mobilisation collective qui soutient l'évolution de l'esprit d'entreprendre au Québec. Pour tout savoir, rendez-vous sur osentreprendre.quebec.

À propos de la Semaine des entrepreneurs à l'école

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Avec la Semaine des entrepreneurs à l'école, il a sensibilisé, depuis 2017, près de 100 000 jeunes du primaire à l'université partout au Québec, par des centaines de conférences gratuites offertes à l'école par un entrepreneur de leur communauté. La Semaine des entrepreneurs à l'école est une réalisation d'OSEntreprendre, présentée par Desjardins et soutenue par le gouvernement du Québec.

