Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

NAKUSP, BC, le 8 mars 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Partout dans la région de West Kootenay de la Colombie-Britannique, les collectivités accueillent les résidents et les visiteurs pour leur faire profiter d'expériences touristiques et d'espaces publics nouveaux et améliorés.

Des collectivités de West Kootenay reçoivent plus de 1,2 million de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 1,2 million de dollars accordé par PacifiCan au profit de 12 projets réalisés dans la région de West Kootenay. Ce montant comprend plus de 574 000 dollars destinés à trois projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et plus de 643 000 dollars destinés à neuf projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

Parmi ces projets, le Village de Nakusp a reçu 499 722 dollars au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés pour revitaliser le centre-ville et créer des espaces adaptés aux piétons. Les activités du projet comprenaient le retrait des aménagements de rue existants, les travaux d'aménagement paysager et l'installation d'éclairage, de mobilier urbain, de trottoirs accessibles et de panneaux d'orientation. Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez consulter le document d'information dans la section ci-dessous.

Grâce à la modernisation des infrastructures et à la construction de nouveaux biens publics, les Britanno-Colombiens et les visiteurs ont un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs. Ces projets contribuent à accroître les activités économiques, à créer des emplois et à améliorer le mieux-être des collectivités. Les collectivités de West Kootenay qui profitent de l'annonce d'aujourd'hui sont les suivantes : Christina Lake, Nakusp, Fauquier, New Denver, Rossland, Slocan, Winlaw et Kaslo.

L'annonce de financement d'aujourd'hui fait suite aux récentes ouvertures des bureaux de PacifiCan à Kelowna et à Cranbrook qui contribuent à soutenir le développement économique pour les Britanno-Colombiens du Southern Interior. Grâce à de nouveaux agents vivant sur place et fournissant des services localement, PacifiCan est maintenant plus accessible à toutes les collectivités de la région.

Citations

« Des choses formidables se passent dans le Southern Interior. La région est connue pour ses pistes de ski, ses vins et ses produits de renommée mondiale, mais elle abrite également un milieu de la technologie florissant et des secteurs forestiers et miniers novateurs. L'investissement dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapprochera les collectivités, attirera de nouveaux visiteurs et assurera la prospérité de la région de West Kootenay pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de l'économie touristique. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« La revitalisation du centre-ville de Nakusp permet à sa zone commerciale de refléter correctement la beauté reconnue du front de mer adjacent à Nakusp et de l'environnement naturel qui l'entoure. Ce projet est essentiel pour que Nakusp continue d'être un endroit attrayant où les entreprises peuvent prospérer, tout en répondant aux besoins de ses résidents. Les possibilités de financement offertes par nos partenaires gouvernementaux principaux permettent à notre collectivité de rester dynamique et compétitive en attirant des visiteurs régionaux, nationaux et internationaux. Il en résulte une plus grande diversité économique grâce à l'industrie du tourisme. »

- Wayne Robinson, directeur municipal, village de Nakusp

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le 16 novembre 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Kelowna et à Cranbrook pour servir les entreprises et les collectivités du Southern Interior de la Colombie-Britannique.

et à pour servir les entreprises et les collectivités du Southern Interior de la Colombie-Britannique. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés et le Fonds d'aide au tourisme ont été lancés pendant l'été 2021.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Liens connexes

Restez branchés Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

Document d'information : 1,2 million de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 1,2 million de dollars accordé par PacifiCan au profit de 12 projets réalisés dans la région de West Kootenay. Ce montant comprend plus de 574 000 dollars destinés à trois projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et plus de 643 000 dollars destinés à neuf projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Village de Nakusp

499 722 $

Le financement servira à revitaliser le centre-ville et à créer des espaces adaptés aux piétons à Nakusp. Les activités du projet comprennent l'installation d'un nouvel éclairage, de mobilier urbain, de trottoirs accessibles et de panneaux d'orientation.

Kootenay Robusters Society

25 660 $

Le financement servira à construire une installation d'entreposage de bateaux-dragons et d'équipement à Christina Lake. Les activités du projet comprennent la préparation du terrain et l'installation de la charpente, de la toiture, de l'électricité et des panneaux solaires.

Kootenay Adaptive Sport Association

49 050 $

Le financement servira à réaménager le Nakusp Rail Trail pour le rendre plus sécuritaire et plus accessible aux résidents et aux touristes.

Fonds d'aide au tourisme

Valkyr Adventures Inc.

99 800 $

Le financement sera utilisé pour augmenter la capacité d'une auberge de ski de l'arrière-pays à Mount Lequereux.

Sol Mountain Touring Ltd.

82 397 $

Le financement sera utilisé pour construire des chambres supplémentaires dans une auberge de l'arrière-pays et aménager un nouveau sentier de vélo de montagne et de randonnée près de Nakusp.

Valhalla Mountain Touring Ltd.

67 500 $

Le financement servira à multiplier les activités proposées aux visiteurs pendant la saison estivale, notamment le yoga, les bains chauds et les randonnées.

Big Red Cats Inc.

60 000 $

Le financement servira à construire deux nouvelles dameuses dotées de protocoles de santé et de sécurité améliorés pour les touristes skieurs de Rossland.

Hurley Holdings Inc.

59 000 $

Le financement sera utilisé pour rénover le logement et moderniser les excursions à Slocan.

Snowwater Heli-Skiing Inc.

77 000 $

Le financement servira à étendre le réseau de sentiers de montagne de l'entreprise pour faciliter les activités de la saison intermédiaire comme la randonnée et le vélo.

Kootenay Mountain Holidays Inc.

56 500 $

Le financement sera utilisé pour améliorer les installations de l'auberge de ski de l'arrière-pays sur le mont Carlyle.

Tamarack Alpine Adventures Inc.

41 233 $

Le financement servira à rénover une auberge de l'arrière-pays sur la chaîne Purcell pour augmenter la capacité d'accueil et moderniser la cuisine.

Rossland Historical Museum and Archives Association

100 000 $

Le financement sera utilisé pour créer une expérience interactive dans un tunnel souterrain afin de présenter la riche histoire minière de Rossland et de donner une interprétation réaliste de la vie dans les mines de Red Mountain.

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Personnes-ressources: Haley Hodgsonm, Attachée de presse, Bureau du ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada,[email protected]; Jillian Glover, Gestionnaire, Communications, PacifiCan, [email protected]