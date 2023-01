Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

SALT SPRING ISLAND, BC, le 13 janv. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Les collectivités de l'ensemble de l'île de Vancouver et de la côte de la Colombie-Britannique accueillent déjà à nouveau les résidents et les visiteurs et à leur faire profiter d'expériences touristiques et d'espaces publics nouveaux et améliorés.

Des collectivités de l’île de Vancouver et de la côte reçoivent plus de 3,9 millions de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 3,9 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de 21 projets réalisés sur l'île de Vancouver et la côte. Ce montant comprend 155 000 dollars destinés à deux projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et plus de 3,7 millions de dollars destinés à 19 projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

La Southern Gulf Islands Tourism Partnership Society reçoit 517 500 dollars du Fonds d'aide au tourisme pour étendre le système de bateau-taxi reliant les cinq principales îles Gulf du sud, à savoir Salt Spring, Galiano, Mayne, Pender et Saturna, et contribuera à soutenir 12 événements locaux se tenant sur les îles. Le service amélioré permettra aux touristes de visiter plus facilement la région tout au long de l'année.

Grâce à la modernisation des infrastructures existantes et à la construction de nouveaux biens publics, les Britanno-Colombiens et les visiteurs ont un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs. Ces projets contribuent à accroître les activités économiques, à créer des emplois et à améliorer le mieux-être des collectivités. Victoria, Campbell River, Tofino, Nanaimo, Lantzville, Madeira Park, Mansons Landing et Sechelt comptent parmi les collectivités qui bénéficieront des annonces d'aujourd'hui.

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez consulter le document d'information dans la section ci-dessous.

Cette annonce de financement fait suite aux récentes ouvertures des bureaux de PacifiCan à Victoria et à Campbell River qui contribueront à soutenir le développement économique pour les Britanno-Colombiens sur l'île de Vancouver, les îles Gulf, la côte centrale et la Sunshine Coast. Grâce à de nouveaux agents vivant sur place et fournissant des services localement, PacifiCan sera plus accessible à toutes les collectivités de la région.

« Ces investissements démontrent comment le gouvernement du Canada aide à stimuler le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. L'investissement dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapprochera les collectivités et assurera la prospérité de l'île de Vancouver et de la côte de la Colombie-Britannique pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de l'économie touristique. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Le Southern Gulf Islands Tourism Partnership est très heureux de recevoir le soutien du gouvernement du Canada par l'intermédiaire du Fonds d'aide au tourisme. Le SGITPS a été en mesure de créer AquaLink pour relier nos cinq petites collectivités insulaires avec un bateau-taxi à horaire fixe pour les passagers, ce qui permettra de soutenir toutes les entreprises de nos îles, en particulier celles qui offrent des services aux visiteurs. »

- Randy Cunningham, président, Southern Gulf Islands Tourism Partnership Society

Faits en bref

PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le 25 novembre 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Victoria et à Campbell River , au service des entreprises et des collectivités de l'île de Vancouver , des îles Gulf, de la côte centrale et de la Sunshine Coast .

et à , au service des entreprises et des collectivités de l'île de , des îles Gulf, de la côte centrale et de la . Le Fonds canadien de revitalisation des communautés et le Fonds d'aide au tourisme ont été lancés pendant l'été 2021.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Bureau de bande de Campbell River

90 000 $

Le financement servira à aménager un parc communautaire et un espace de rassemblement à Campbell River. Les aménagements comprendront de nouveaux sentiers, des tables, des bancs et un foyer.

La Loon Foundation

65 000 $

Le financement sera utilisé pour convertir un terrain vague d'un acre dans le parc Madeira en jardins de thérapie naturelle, un espace de rassemblement accessible en plein air comprenant une aire de pique-nique, une fontaine, des jardins de plantes et une scène de spectacle. Cet espace permettra de célébrer le patrimoine et la culture des Premières Nations locales.

Fonds d'aide au tourisme

40 Knots Vineyard and Estate Winery Inc.

99 999 $

Le financement servira à améliorer les installations de l'établissement vinicole 40 Knots Winery à Comox, notamment à rénover la salle de bains et le coin bar et gril.

Bella Coola Heli Sports Inc.

99 999 $

Le financement permettra d'agrandir les installations d'hébergement du personnel afin de soutenir la croissance future, soit les excursions de plusieurs jours en héliski, l'écotourisme et l'observation des ours en été et en automne.

Bigfoot Donuts Ltd.

99 999 $

Le financement servira à rénover la boulangerie de l'entreprise à Courtenay. La boulangerie rénovée attirera davantage de visiteurs au centre-ville de Courtenay et facilitera la « boulangerie expérimentale » pour les touristes à la recherche d'expériences alimentaires uniques.

Blackfish Lodge Ltd.

17 900 $

Le financement servira à acheter deux bateaux pour faciliter les excursions de pêche à la mouche sur la rivière près de l'île Baker.

Clayoquot Biosphere Trust Society

225 000 $

Le financement soutiendra la mise au point de nouvelles expériences pratiques et autochtones destinées aux visiteurs de Tofino. Les activités proposées élargiront les possibilités d'apprentissage locales offertes par la branche de tourisme éducatif de la société, West Coast NEST.

Commercial Bear Viewing Association of British Columbia

90 679 $

Le financement sera utilisé pour créer une application qui aidera les exploitants d'entreprises d'observation des ours en Colombie-Britannique à offrir de meilleures expériences aux visiteurs de la province. L'application intégrera les perspectives et les connaissances autochtones sur les ours et leurs habitats.

Craigdarroch Castle Historical Museum Society

72 330 $

Le financement sera utilisé pour créer une expérience de réalité virtuelle et améliorer l'accessibilité du musée aux visiteurs handicapés.

Firvale Wilderness Lodge Ltd.

41 846 $

Le financement servira à installer un nouveau système de filtration de l'eau et à moderniser les fosses septiques des dômes de camping de la station à Hagensborg.

Greater Victoria Visitors and Convention Bureau

400 000 $

Le financement servira à élaborer une stratégie touristique pour le Grand Victoria, notamment la création d'une application servant à personnaliser les expériences et la modernisation du centre d'accueil présentant des œuvres d'art des Premières Nations.

Hollyhock

500 000 $

Le financement servira à créer un spa nordique et à moderniser le pavillon du centre de retraite Hollyhock sur l'île Cortes.

Maaqtusiis Hahoulthee Stewardship Society

297 000 $

Le financement servira à construire un kiosque et un totem dans le parc marin de Maquinna et à aider la société à créer du contenu en ligne.

Maple Leaf Adventures Corp.

500 000 $

Le financement servira à moderniser deux navires qui seront utilisés pour des excursions en bateau de luxe le long de la côte de la Colombie-Britannique.

Niche Travel Inc.

53 750 $

Le financement soutiendra le lancement de circuits de groupe spécialisés, tout au long de l'année, pour les visiteurs nationaux et internationaux de l'île de Vancouver. Ces circuits culinaires, autochtones et destinés aux femmes offriront des expériences qui mettront en valeur les entreprises locales.

Pacific Northwest Transportation Services Ltd.

56 000 $

Le financement permettra d'améliorer les pratiques de désinfection, de santé et de sécurité de Pacific Northwest Transportation Services, un exploitant d'infrastructure clé qui gère le trafic des navires de croisière dans le port de Victoria.

Snaw-Naw-As Campsite Ltd.

99 999 $

Le financement servira à construire un nouveau bâtiment de toilettes et de douches au camping Snaw-Naw-As de Lantzville.

Southern Gulf Islands Tourism Partnership Society

517 500 $

Le financement servira à étendre le système de bateau-taxi reliant les cinq principales îles Gulf du sud, à savoir Salt Spring, Galiano, Mayne, Pender et Saturna, et contribuera à soutenir 12 événements locaux se tenant sur les îles. Le service amélioré permettra aux touristes de visiter plus facilement la région tout au long de l'année.

Sunshine Coast Air

77 500 $

Le financement permettra d'élaborer une visite audio de la région de Sechelt destinée à la flotte d'hydravions de l'entreprise.

Tourism Association of Vancouver Island

500 000 $

Le financement permettra d'élaborer des plans de relance et d'autres outils pour aider les collectivités à renforcer la résilience du tourisme, notamment un guide, des ateliers, du mentorat et de l'encadrement.

Wakeman Camp Ltd.

12 500 $

Le financement servira à installer des panneaux solaires sur les toits et à apporter d'autres améliorations aux chalets isolés dans la nature de l'entreprise dans la vallée de Wakeman.

