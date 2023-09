Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales

COMOX, BC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique.

Des collectivités de l’île de Vancouver et de la côte reçoivent plus de 2,6 millions de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 2,6 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de 16 projets réalisés sur l'île de Vancouver et la côte. Ce montant comprend 750 000 dollars destinés à un projet financé par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et plus de 1,9 million de dollars destinés à 15 projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

La Première Nation K'όmoks reçoit 750 000 $ du Fonds canadien de revitalisation des communautés pour construire un parc communautaire et un lieu de rassemblement à Comox, en Colombie-Britannique. Les nouvelles installations comprendront un terrain de jeu, un belvédère, des toilettes et une cuisine en plein air. Il s'agira du premier espace de rassemblement extérieur pour la Première Nation K'όmoks.

Grâce à la modernisation des infrastructures existantes et à la construction de nouveaux biens publics, les Britanno-Colombiens et les visiteurs ont un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs. Les 16 projets annoncés aujourd'hui accroissent les activités économiques, créent des emplois et améliorent le bien-être des collectivités. Les collectivités qui bénéficient de l'annonce d'aujourd'hui sont les suivantes : Victoria, Sooke, Port Alberni, Gibsons, Tofino, Kyuquot, Egmont, Courtenay, Powell River, Heriot Bay, Ucluelet, Nanaimo et Bowen Island.

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez lire le document d'information ci-dessous.

Cette annonce de financement fait suite aux ouvertures des bureaux, en novembre 2022, de PacifiCan à Victoria et à Campbell River qui contribuent à soutenir le développement économique pour les Britanno-Colombiens sur l'île de Vancouver, les îles Gulf, la côte centrale et la Sunshine Coast. Grâce aux agents de PacifiCan vivant sur place et fournissant des services localement, PacifiCan sera plus accessible à toutes les collectivités de la région.

Citations

« Entre les aventures en plein air et les expériences culturelles uniques, les parcs, les lacs et les sites patrimoniaux à couper le souffle, l'île de Vancouver et la côte de la Colombie-Britannique offrent un cadre de qualité mondiale à visiter ou comme lieu de résidence. L'annonce d'aujourd'hui démontre l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. L'investissement dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapprochera les collectivités et assurera la prospérité des régions de l'île de Vancouver et de la côte pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique régional dédiée à la Colombie-Britannique. Notre vision est de stimuler la croissance de la Colombie-Britannique et de créer un état de prospérité durable pour tous les Britanno-Colombiens.

PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

En novembre 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Victoria , à Campbell River , à Kelowna , à Cranbrook , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province.

, à , à , à , à , à et à , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Produits connexes

Document d'information : Des collectivités de l'île de Vancouver et de la côte reçoivent plus de 2,6 millions de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques

Liens connexes

Inauguration du bureau de PacifiCan sur l'île de Vancouver

PacifiCan

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Fonds d'aide au tourisme

Restez branchés Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Première Nation K'όmoks

750 000 $

Le financement servira à aménager un parc communautaire et un espace de rassemblement à Comox. Les nouveaux aménagements comprendront une aire de jeux, un belvédère, des toilettes et une cuisine en plein air.

Fonds d'aide au tourisme

Adrena LINE Adventure Tours Ltd.

99 999 $

Le financement servira à construire une double tyrolienne qui viendra compléter l'offre de circuits d'aventure de l'entreprise à Sooke. Les installations modernisées contribueront à attirer des visiteurs dans la région et à créer de nouveaux emplois.

Chims Motel and Guest House

99 999 $

Le financement permettra de construire un centre culturel autochtone et de moderniser les logements de la Chims Motel and Guest House, à Port Alberni. Cette maison d'hôtes est une attraction majeure du territoire de la Première Nation Tseshaht, qui propose des expériences autochtones éducatives telles que des promenades à travers les plantes, des rassemblements pour la guérison et des dîners à base de fruits de mer.

CVS Tours Ltd.

99 999 $

Le financement servira à acheter trois nouveaux bus à deux étages utilisés pour les navettes desservant les jardins Butchart, à Victoria. Ces bus permettront de doubler le nombre de visiteurs dans les jardins.

Forager Education Ltd.

48 500 $

Le financement servira à créer une expérience de réalité virtuelle qui mettra en valeur les sites du patrimoine naturel de toute la Colombie-Britannique. Cette expérience immersive stimulera le tourisme et incitera les visiteurs à explorer de nouvelles régions riches en art et en culture.

Autorité portuaire du Grand Victoria

549 000 $

Le financement permettra de créer un espace situé dans l'arrière-port de Victoria pour mettre en valeur la culture et l'histoire des Lekwungen. Cette initiative est le fruit d'un partenariat avec les Nations Songhees et Esquimalt, et comprendra des toiles de fond interprétatives et des œuvres d'art réalisées par des artistes autochtones locaux.

Parc d'attractions Infusion Edutainment XR

420 000 $

Le financement servira à développer une salle de réalité virtuelle, la seule au centre-ville de Victoria, avec la création de nouveaux concepts et l'achat de nouveaux équipements. Les améliorations apportées à la salle de réalité virtuelle amélioreront l'expérience des visiteurs et attireront un plus grand nombre de touristes.

Inter-Island Excursions Ltd.

18 000 $

Le financement servira à rénover le hangar à bateaux patrimonial de l'entreprise à Tofino et à moderniser les installations touristiques telles que le stationnement et les toilettes.

KCFN Marina and Campground Inc.

99 999 $

Le financement servira à construire un quai maritime pour permettre l'amarrage temporaire et l'amarrage nocturne à Fair Harbour. Les améliorations apportées au quai favoriseront les voyages maritimes et le tourisme de pêche dans la région de Kyuquot.

Out There

44 636 $

Le financement servira à améliorer les aménagements extérieurs et les installations destinées aux visiteurs, telles qu'une cuisine extérieure et un quai flottant, afin d'attirer les visiteurs sur l'île de Nelson, le long de la Sunshine Coast.

Port Eliza Lodge Ltd.

81 000 $

Le financement servira à moderniser les bateaux de pêche et à augmenter la capacité d'accueil d'un pavillon de pêche situé dans le bras de mer Esperanza, près de Zeballos.

Powell River Educational Services Society (PRESS)

20 000 $

Le financement servira à améliorer la voie de canotage de la forêt Powell, un sentier de destination populaire à Powell River. La modernisation des sentiers et des installations permettra d'attirer les touristes en dehors des mois de forte affluence.

Spirit of the West Adventures Ltd.

65 091 $

Le financement servira à améliorer les terrains de camping et le transport de passagers utilisés pendant les excursions de plusieurs jours en kayak dans la baie Heriot.

Sutton Homestead Lodging Ltd.

16 789 $

Le financement servira à l'achat d'un sauna en cèdre rouge et d'un appareil de chauffage électrique pour l'auberge isolée à Ucluelet. Ces équipements amélioreront l'expérience des visiteurs dans une région qui dépend du tourisme.

TKD Travel Services for All Inc.

99 999 $

Le financement servira à développer des options de voyage pour les personnes en situation de handicap, à remanier ses plateformes numériques et à augmenter son personnel.

Tourism Bowen Island Association

157 595 $

Le financement servira à élaborer un plan touristique communautaire sur dix ans et à mettre en place des outils d'orientation pour combler les lacunes dans les services aux visiteurs sur l'île Bowen.

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Personnes-ressources : Haley Hodgson, Attachée de presse, Bureau du ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, [email protected] ; Jillian Glover, Gestionnaire, Communications, PacifiCan, [email protected]