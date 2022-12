Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

SPARWOOD, BC, le 8 déc. 2022 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, puis soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Partout dans la région d'East Kootenay et dans le Southern Interior de la Colombie-Britannique, les collectivités sont prêtes à accueillir les résidents tout comme les visiteurs et à leur faire profiter d'expériences touristiques et d'espaces publics nouveaux et améliorés.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de deux millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de dix projets réalisés dans la région d'East Kootenay. Ce montant comprend presque 1,5 million de dollars destinés à cinq projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et plus de 550 000 dollars destinés à cinq projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

La circonscription de Sparwood reçoit un financement de 485 000 dollars du Fonds canadien de revitalisation des communautés pour revitaliser la Centennial Plaza au centre-ville de Sparwood en créant un parc accessible offrant davantage de sièges et un lieu pour la tenue d'événements. La place version améliorée facilitera les rassemblements communautaires de toutes tailles, favorisera le développement économique et pourra être utilisée toute l'année.

Grâce à la modernisation des infrastructures existantes et à la construction de nouveaux biens publics, les Britanno-Colombiens auront un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs; ces projets contribueront à accroître les activités économiques, à créer des emplois et à améliorer le mieux-être des collectivités. Fernie, Sparwood, Kimberley, Elkford, Radium Hot Springs, Ta Ta Creek et Cranbrook comptent parmi les collectivités qui bénéficieront des annonces d'aujourd'hui.

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez consulter le document d'information ci-dessous.

L'annonce de financement d'aujourd'hui fait suite aux récentes ouvertures des bureaux de PacifiCan à Kelowna et à Cranbrook qui contribueront à soutenir le développement économique local pour les Britanno-Colombiens du Southern Interior. Grâce aux nouveaux agents qui vivent et offrent des services dans le Southern Interior, PacifiCan sera plus accessible à toutes les collectivités de la région.

Citations

« Ces investissements démontrent comment le gouvernement du Canada aide à stimuler le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Nous sommes là pour soutenir les petites et moyennes entreprises sur la voie de la reprise. L'investissement dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapprochera les collectivités et assurera la prospérité de la région de Thompson Okanagan pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« La circonscription de Sparwood tient à remercier le gouvernement fédéral pour cette subvention très utile qui servira à embellir la Centennial Plaza. Le fait de pouvoir offrir un lieu de rassemblement pour la tenue d'activités et de festivals en toutes saisons est formidable. Il s'agit d'un autre excellent exemple de collaboration entre les différents ordres de gouvernement pour l'amélioration des collectivités partout au Canada. »

- DavidWilks, maire de la circonscription de Sparwood

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le 16 novembre 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Kelowna et à Cranbrook , en Colombie-Britannique, pour mieux servir les entreprises et les collectivités du Southern Interior de la Colombie-Britannique.

et à , en Colombie-Britannique, pour mieux servir les entreprises et les collectivités du Southern Interior de la Colombie-Britannique. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés et le Fonds d'aide au tourisme ont été lancés pendant l'été 2021.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés soutient deux grands volets d'activités afin que les collectivités puissent :

adapter les espaces et les biens communautaires pour que ceux-ci puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



bâtir ou améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Le Fonds d'aide au tourisme contribue à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux rebondissent, soit :

en donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques ou d'améliorer ceux qui existent déjà, afin d'attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux;



aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Document d'information : Des collectivités d'East Kootenay reçoivent plus de deux millions de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de deux millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de dix projets réalisés dans toute la région d'East Kootenay. Ce montant comprend presque 1,5 million de dollars destinés à cinq projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et plus de 550 000 dollars destinés à cinq projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Ville de Fernie

468 750 $

Le financement sera utilisé pour moderniser et agrandir les aires de stationnement à proximité du centre-ville. De nouvelles aires de stationnement amélioreront l'efficacité et la capacité, et favoriseront une expérience plus active pour les visiteurs du centre-ville de Fernie.

District d'Elkford

204 000 $

Le financement aidera à revitaliser le centre-ville du district d'Elkford grâce à l'aménagement de nouveaux sentiers, à l'installation de poubelles et d'équipements dans les parcs, et à l'amélioration de l'aménagement paysager.

District de Sparwood

485 000 $

Le financement sera utilisé pour revitaliser la Centennial Plaza dans le centre-ville de Sparwood en créant un environnement de parc accessible offrant davantage de sièges et un lieu pour la tenus d'événements.

Kimberley Disabled Skiers Association

64 225 $

Le financement servira à remplacer le système de sécurité du Kimberley Para-Alpine Training Centre (Centre d'entrainement de ski para-alpin de Kimberley) afin de mieux protéger les athlètes.

Wildsight Elk Valley Branch

252 000 $

Le financement sera utilisé pour construire une ferme de contenants hydroponiques, qui permettra de cultiver des produits agricoles toute l'année au Fernie Community EcoGarden.

Fonds d'aide au tourisme

Canadian Rockies River Expeditions Ltd.

99 999 $

Le financement servira à mettre au point de nouvelles activités culturelles et agrotouristiques pour accompagner les activités de rafting existantes de l'entreprise. Les activités du projet comprennent la création d'une formation à la nature et d'activités de plein air, ainsi que la construction d'installations de camping de luxe à Kimberley.

Compass Mountain Outfitters Ltd.

28 500 $

Le financement servira à aménager de nouveaux sentiers de plein air ouverts toute l'année et à organiser des activités de pêche et d'équitation près de Tumbler Ridge.

Cranbrook and Region Tourism Society

100 000 $

Le financement sera consacré à une étude de capacité dans le cadre de laquelle on évaluera l'inventaire actuel des atouts et des installations touristiques, consultera des intervenants et élaborera un plan d'action visant à optimiser l'industrie touristique de Cranbrook.

Kootenay Rockies Tourism Association

231 500 $

Le financement sera utilisé pour créer un itinéraire touristique pour les visiteurs le long du corridor de l'autoroute 3 grâce à l'établissement de sites intéressants, de points d'intérêt et d'autres repères historiques et culturels.

Valley Zipline Adventures Ltd.

99 999 $

Le financement sera utilisé pour agrandir l'aire de jeux extérieure et aménager un parcours d'aventure à obstacles dans le village de Radium Hot Springs.

