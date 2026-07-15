Des circuits permanents aux circuits urbains, l'équipe Geely Cyan Racing décroche sa cinquième victoire au Kumho FIA TCR World Tour 2026

VILA REAL, Portugal, 15 juillet 2026 /CNW/ - Les manches européennes du Kumho FIA TCR World Tour 2026 se sont achevées à Vila Real, où Geely Cyan Racing a remporté sa cinquième victoire de la saison et a pris la tête du championnat par équipes. Le pilote français Yann Ehrlacher a gagné la première course, tandis que les trois autres pilotes se sont classés parmi les quatre premiers.

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Au cours des manches européennes, l'équipe a couru à Misano, Vila Real ainsi que sur les circuits Ricardo Tormo et Paul Ricard, où elle a été confrontée à des pistes très variées, mêlant tronçons à aborder à fond, longues lignes droites propices à la grande vitesse et virages techniques. Grâce à son châssis, à son système de suspension et à son groupe motopropulseur conçus en interne, la voiture de course Geely Preface TCR s'est montrée très compétitive sur les différents circuits, donnant à l'équipe Geely Cyan Racing une avance de 56 points au classement du championnat par équipes. Santiago Urrutia est en tête du championnat des pilotes, tandis que Yann Ehrlacher occupe la quatrième place. Thed Björk et Ma Qing Hua occupent respectivement les sixième et septième places. L'équipe n'a de cesse, par la compétition automobile, de mettre en avant les compétences techniques de Geely et de promouvoir le développement de la marque à l'échelle mondiale.

Au-delà des circuits automobiles, l'expansion mondiale de Geely continue de s'accélérer. Au premier semestre 2026, Geely a réalisé des ventes mondiales de 1 100 373 unités. En 45 jours seulement, la marque est entrée sur sept marchés européens, dont l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et la France. Par ailleurs, le Geely STARRAY EM-i s'est imposé en mai comme le SUV hybride rechargeable le plus vendu en Australie. Cette dynamique s'appuie sur les capacités mondiales intégrées de Geely dans les domaines de la R & D, des produits, des services et du développement de la marque. Forte d'une gamme variée de berlines et de SUV, de cinq sites d'essais répartis en Asie, en Europe et au-delà, ainsi que de cinq centres de R & D en ingénierie situés en Chine, en Europe et en Malaisie, la marque Geely travaille sans relâche à adapter son offre aux marchés locaux et à faire progresser le développement technologique. Les initiatives mondiales de Geely en faveur de ses clients, notamment GEELY•GO et GEELY Care+ renforcent encore la confiance vis-à-vis de la marque. De plus, les distinctions internationales, telles que le prix PACE décerné par Automotive News et le Red Dot Product Design Award, viennent consolider l'influence de la marque. Ensemble, ces efforts soutiennent la croissance mondiale de Geely.

Le Kumho FIA TCR World Tour 2026 se rendra en Chine en octobre prochain. Le championnat fera étape à Chengdu et à Zhuzhou, avant de s'achever à Macao avec la dernière manche de la saison. Riche de l'expérience précieuse acquise lors de ses courses européennes, l'équipe Geely Cyan Racing participera aux épreuves sur les circuits chinois pour confirmer la présence mondiale de Geely dans le sport automobile. L'équipe y fera également la démonstration de ses compétences techniques sur la piste.

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SOURCE Geely Auto

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