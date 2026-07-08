La Geely Preface TCR remporte une éclatante victoire en France ; une technologie développée sur les circuits est à l'origine de deux percées dans le réseau de distribution et la gamme de véhicules français de Geely

LE CASTELLET, France, 8 juillet 2026 /CNW/ -- Geely Group Motorsport et Geely Cyan Racing ont vécu une fin de semaine particulièrement exigeante et riche en rebondissements lors de la troisième manche du Kumho FIA TCR 2026 World Tour au Circuit Paul Ricard, où les équipes ont décroché trois places sur le podium, tandis que Santiago Urrutia a conservé la tête du classement général.

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Malgré la chaleur intense de l'été sur le célèbre circuit homologué FIA Grade 1, l'équipe a démontré le potentiel de performance de la Geely Preface TCR. Le héros local Yann Ehrlacher a décroché une superbe deuxième place lors de la Course 1, tandis que Ma Qinghua et Santiago Urrutia ont obtenu un double podium lors de la Course 2, concluant ainsi un week-end âprement disputé.

La voiture de course Geely Preface TCR partage la même architecture modulaire compacte (CMA) que les véhicules de série destinés à la route, ce qui permet de transférer les performances de tenue de route de niveau compétition vers une valeur concrète au quotidien pour les consommateurs ordinaires.

En juin, Geely a organisé une visite découverte exclusive pour les concessionnaires français, au cours duquel des accords de coopération pour 60 points de vente au détail ont été signés en vue de construire un réseau national de vente et de service en partenariat avec des distributeurs locaux. Parallèlement, le Geely Starray EM-i a remporté le prix People's Choice PHEV décerné par Les Numériques, un média numérique français de premier plan.

Répondant aux exigences du marché européen, Geely a lancé deux modèles phares : le modèle E5 entièrement électrique (Geely EX5) et le modèle hybride rechargeable Starray EM-i, qui ont tous deux obtenu les cotes de sécurité cinq étoiles Euro NCAP. Les systèmes de châssis et de groupe motopropulseur font l'objet d'un étalonnage propre à l'Europe par des équipes de recherche et développement basées en Suède et en Allemagne. S'appuyant sur un modèle intégré de recherche et développement entre la Chine et l'Europe, Geely transfère continuellement aux véhicules de tourisme de série les technologies validées dans le cadre d'essais extrêmes sur circuit.

Geely exploite un système opérationnel tridimensionnel intégrant une R&D mondiale, un service après-vente local et un marketing adapté à la région. Une délégation de concessionnaires français a déjà visité les usines de fabrication intelligente et les laboratoires de sécurité complets de Geely en Chine, renforçant ainsi la confiance mutuelle dans le partenariat. Portés par des produits bien accueillis, l'expansion des réseaux de distribution et des succès constants en sport automobile, les consommateurs européens ont profondément changé leur perception de la marque, reconnaissant désormais Geely comme un constructeur automobile mondial doté de capacités d'ingénierie européennes développées localement.

À l'avenir, Geely maintiendra sa participation à la série TCR pendant toute la saison. Des efforts parallèles seront déployés afin d'élargir la présence commerciale de la marque dans le commerce de détail en Europe et de faire évoluer les technologies automobiles adaptées aux besoins spécifiques des différentes régions, renforçant ainsi continuellement la compétitivité fondamentale de la marque dans le secteur européen des véhicules à énergies nouvelles.

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SOURCE Geely Auto

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