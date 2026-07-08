GEELY REMPORTE TROIS PODIUMS EN FIA TCR SUR LE CIRCUIT PAUL RICARD ET CONSOLIDE SA DYNAMIQUE D'EXPANSION EN EUROPE

LE CASTELLET, France, 8 juillet 2026 /CNW/ - Geely Cyan Racing a remporté trois podiums lors de la 3e manche du Kumho FIA TCR 2026 World Tour au Circuit Paul Ricard, en France, Santiago Urrutia conservant son avance dans le championnat des pilotes. Testée par la chaleur estivale extrême sur le circuit FIA Grade 1, la Geely Preface TCR a livré un rythme soutenu : Yann Ehrlacher a pris la deuxième place de la Course 1, tandis que Ma Qinghua et Urrutia ont remporté un double podium dans la Course 2.

Du circuit à la route : Architecture CMA et synergies en matière d'ingénierie

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Au cœur de la performance de l'équipe se trouve la Geely Preface TCR, construite sur l'architecture modulaire compacte (CMA) de classe mondiale de Geely et développée grâce à une expertise éprouvée en sports motorisés. La plateforme CMA a fait preuve d'une durabilité exceptionnelle dans un contexte de chaleur estivale extrême à Paul Ricard, répondant à des exigences rigoureuses en matière de gestion thermique et de fiabilité globale. Les données de performance sur circuit pourraient contribuer au développement de la production en série de Geely, créant ainsi un transfert de technologie des sports motorisés aux véhicules grand public.

Empreinte stratégique : Favoriser la pénétration du marché européen

Profitant de cet élan, Geely Auto a considérablement accéléré son expansion européenne au cours du premier semestre de 2026, positionnant le continent comme un moteur essentiel de sa croissance mondiale. Faisant preuve d'une agilité opérationnelle remarquable, elle a réussi à pénétrer sept marchés européens, dont l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas et la France, en 45 jours.

Pour maintenir cette présence sur le marché, des modèles phares tels que les Geely E5 (EX5) et Geely STARRAY EM-i ont été lancés dans plus de 20 pays européens. Geely a renforcé son écosystème commercial en forgeant des partenariats de distribution stratégiques avec des groupes de concessionnaires automobiles de premier plan au Portugal, en Autriche et en Suisse.

Une approche à long terme dans la pratique : Renforcement des capacités locales

Opérant sous une philosophie de long terme, Geely se concentre sur un développement de haute qualité et mutuellement bénéfique avec des partenaires européens. Cet engagement est soutenu par de solides investissements dans les infrastructures, y compris un nouveau centre de distribution de pièces de rechange à Amsterdam, aux Pays-Bas, établissant un réseau logistique desservant les Pays-Bas, la France et d'autres pays.

Dynamique de croissance mondiale : Position de chef de file mondial renforcée

Les progrès réalisés en Europe reflètent la dynamique de croissance mondiale plus large de Geely. Au premier semestre de 2026, l'entreprise a enregistré des ventes record à l'étranger de 474 228 unités, soit une augmentation de 158 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ce résultat dépasse déjà le total des ventes à l'international réalisé sur l'ensemble de l'année 2025.

Le sport automobile de haut niveau constitue pour Geely un solide point d'ancrage pour asseoir sa crédibilité technique sur des marchés matures. En mettant en œuvre une stratégie intégrée fondée sur une technologie éprouvée en course, des gammes de produits concurrentielles et des capacités opérationnelles adaptées aux marchés locaux, l'entreprise évolue vers une mondialisation de l'ensemble de sa chaîne de valeur.

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SOURCE Geely Auto

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