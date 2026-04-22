HANGZHOU, Chine, 22 avril 2026 /CNW/ - Geely Auto tient sa Conférence des partenaires commerciaux internationaux 2026 à Hangzhou du 21 au 23 avril. La conférence réunit plus de 1 000 représentants de concessionnaires de plus de 100 pays et régions, y compris des groupes de vente au détail automobile de premier plan, pour décrire la stratégie commerciale internationale One Geely et réaffirmer l'engagement de Geely à renforcer sa présence internationale aux côtés de ses partenaires.

Caption: Conférence des partenaires commerciaux internationaux 2026 de Geely Auto (PRNewsfoto/Geely Auto)

Au cours de la conférence, la haute direction de Geely a présenté un aperçu complet de la feuille de route stratégique mondiale du groupe, soulignant la coordination étroite de ses systèmes de R&D pour favoriser une planification et une innovation technologiques tournées vers l'avenir. Les trois instituts de recherche sur les véhicules de Geely, Lynk & Co et Zeekr ont partagé des modèles clés et des plans de produits futurs pour les marchés internationaux. Cette approche collaborative intégrée continue de renforcer le cadre stratégique One Geely pour offrir un élan solide pour une croissance mondiale de grande qualité.

Les ambitions mondiales de Geely sont soutenues par de solides performances. En 2025 et pour la première fois, Geely Holding Group a dépassé les quatre millions d'unités en ventes annuelles totales, se classant parmi les dix premiers constructeurs automobiles au monde et en première place en termes de croissance. À lui seul, Geely Auto Group a livré 3,025 millions de véhicules, en hausse de 39 % en glissement annuel. Pour l'avenir, Geely Holding cherchera à atteindre son objectif stratégique « One Geely, rester leader grâce à l'innovation et à l'intégration » pour 2030 : des ventes mondiales dépassant les 6,5 millions d'unités, véhicules utilitaires compris, l'une des cinq premières places parmi les constructeurs automobiles mondiaux en volume, environ 75 % de véhicules énergétiques neufs, et des ventes à l'étranger représentent plus du tiers du volume total.

En 2026, Geely Auto Group a maintenu sa trajectoire de croissance rapide, établissant un nouveau record de 709 400 unités vendues au premier trimestre, avec des exportations dépassant les 200 000 unités, soit une hausse de 126 % en glissement annuel. Dans un contexte de remodelage accéléré du paysage automobile mondial, Jerry Gan, directeur général de Geely Auto, souligne que « Geely renforce ses fondements et optimise sans relâche ses compétences fondamentales. En intégrant le meilleur de l'industrie automobile mondiale à nos propres forces, nous bâtissons un écosystème automobile de classe mondiale. »

Guidé par une philosophie de collaboration gagnant-gagnant, Geely continue d'approfondir ses partenariats internationaux tout en construisant un système d'exploitation mondial localisé. Conformément à la stratégie 2030, Alex Nan, vice-président de Geely Auto Group et chef de la direction de Geely Auto International Corporation, a établi une feuille de route claire pour le développement commercial. Il a mis l'accent sur une approche multi-énergie couvrant à la fois les véhicules thermiques et électriques, en mettant l'accent sur la création d'avantages concurrentiels durables ancrés dans la valeur pour les utilisateurs. À ce jour, Geely a établi plus de 1 800 points de vente et de service dans plus de 100 pays et régions, desservant plus de 20 millions d'utilisateurs dans le monde.

Au-delà des sessions stratégiques, la conférence offre également aux partenaires mondiaux un aperçu direct des capacités complètes de la stratégie « One Geely » grâce à des visites au centre mondial de la sécurité de Geely, à l'usine intelligente de Zeekr et à des démonstrations immersives des technologies de conduite intelligente avancée. En mettant en valeur ses forces fondamentales en matière de sécurité, de fabrication et de mobilité intelligente, Geely vise à renforcer la confiance des partenaires et à créer un élan pour le prochain chapitre de la croissance mondiale.

À propos de Geely Auto Group

Geely Auto Group est une entreprise automobile mondiale de premier plan dont le siège social est situé à Hangzhou, en Chine. Fondé en 1986 et faisant partie du Zhejiang Geely Holding Group, Geely Auto Group développe et fabrique des véhicules de tourisme sous les marques Geely, Lynk & Co et Zeekr.

Geely Auto a réalisé des ventes cumulatives de 3 024 567 unités en 2025, dépassant l'objectif de ventes pour l'ensemble de l'année avec une croissance annuelle de 39 %. Les ventes de véhicules neufs ont atteint 1 687 767 unités, soit une augmentation de 90 % en glissement annuel.

En mettant fortement l'accent sur l'innovation technologique, l'électrification et la mobilité durable, Geely Auto Group exploite des centres de R&D de classe mondiale et des installations de fabrication en Chine, en Europe et sur les principaux marchés internationaux. Le groupe s'engage à fournir des véhicules intelligents, sécuritaires et de grande qualité grâce à des technologies de pointe comme les groupes motopropulseurs hybrides, les architectures entièrement électriques, la connectivité intelligente et les systèmes de conduite autonome.

En tant qu'entreprise mondiale, Geely Auto Group continue de renforcer sa présence internationale grâce à des partenariats stratégiques, à des activités locales et à des plateformes de pointe. Geely s'efforce de créer des solutions de mobilité plus écologiques, plus intelligentes et plus accessibles, qui propulsent l'avenir du transport durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2961876/2026_Geely_Auto_International_Business_Partner_Conference.jpg

SOURCE Geely Auto

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