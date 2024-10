URUMQI, Chine, 16 octobre 2024 /CNW/ - À une époque où le monde est de plus en plus influencé par l'intelligence artificielle (IA), des dirigeants des médias du monde entier se sont réunis lundi en plein cœur du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, pour discuter des opportunités et des défis liés à l'IA.

Alors que le 6e Sommet mondial des médias se déroule à Urumqi, capitale de la région autonome ouïgoure du Xinjiang, plus de 500 participants venus de plus de 106 pays et régions ont discuté de sujets sur le thème de « L'IA et la transformation des médias ».

Le 14 octobre, Fu Hua, président de l’agence de presse Xinhua, a pris la parole au 6e Sommet mondial des médias. (PRNewsfoto/xinhuanet)

Des représentants de 208 institutions, y compris des médias, des organismes gouvernementaux et des organisations internationales, ont participé à des discussions soulignant l'effet transformateur de l'IA sur l'industrie mondiale des médias. Ils ont examiné l'évolution du rôle et des responsabilités des médias dans le contexte de cette révolution technologique.

Le sommet a publié une déclaration commune soulignant l'importance d'adopter rationnellement les technologies d'IA tout en maintenant l'éthique journalistique et les normes professionnelles.

Cette déclaration appelle à une collaboration renforcée au sein du secteur mondial des médias pour partager les progrès du développement de l'IA, facilitant ainsi un développement de haute qualité dans le monde entier.

« Nous devrions nous adapter de façon proactive à la vague technologique, suivre de près les progrès de l'IA, en particulier les technologies génératives comme ChatGPT et Sora, et saisir toutes les opportunités en matière d'innovations médiatiques », a déclaré Fu Hua, président de Xinhua News Agency, dans son discours d'ouverture.

Les chefs de file des médias ont souligné l'importance de l'innovation alimentée par l'IA, un point de vue reflété dans les résultats d'un sondage mondial mené par l'Institut Xinhua, un groupe de réflexion dirigé par Xinhua. Le sondage fait partie d'un rapport du groupe de réflexion intitulé « Responsabilité et mission des médias d'information à l'ère de l'IA », qui a été dévoilé lors de l'événement de lundi.

Le sondage révèle que plus de la moitié des organisations des médias interviewées ont déjà intégré l'IA générative dans leurs activités.

Selon le rapport, des technologies comme les recommandations algorithmiques, les interactions vocales et la génération d'images sont de plus en plus appliquées à diverses étapes de la collecte, de la production, de la distribution, de la réception et de la rétroaction relatives aux informations.

Décrivant les opportunités et les défis apportés par l'IA au développement des médias comme étant « énormes, voire perturbateurs », Fu Hua a souligné qu'il était important que les « humains aient le dernier mot dans les interactions homme-machine ».

« Nous devrions dépasser la "pensée axée sur la technologie" et mobiliser efficacement l'esprit d'initiative des rédacteurs et des journalistes », a-t-il déclaré.

S'exprimant lors du sommet, Andrey Kondrashov, directeur général de l'agence de presse russe TASS, a déclaré que l'IA n'était qu'un outil. La responsabilité première des médias - créer des contenus de grande qualité qui sont authentiques, dignes de confiance et constructifs - incombe toujours aux gens, selon M. Kondrashov.

Les dirigeants des médias ont signalé les risques et les défis importants liés à l'IA, comme les fausses nouvelles, les bulles de filtres, les vidéos hypertruquées et le vol de renseignements personnels.

Selon le sondage dévoilé dans le rapport du groupe de réflexion, près de 30 % des médias interrogés ont exprimé des incertitudes quant à savoir si les avantages de l'IA générative l'emportent sur ses inconvénients.

Une proportion notable des répondants (76,4 %) ont exprimé leurs préoccupations au sujet de possibles « déformations et discordances des pistes et supports d'information », tandis que 61,1 % ont manifesté leur inquiétude au sujet des « questions de droit d'auteur et de responsabilité ».

Gan Ling-Sze, vice-présidente de l'agence de presse Reuters pour l'Asie-Pacifique, a déclaré que les progrès de l'IA générative entraîneront un risque accru de mésinformation et de désinformation bien produites. « Dans un monde où les contenus sont si nombreux, le besoin de sources d'informations fiables, de vérifications rigoureuses des faits et de transparence ne fera que croître. »

Lors d'une récente réunion de haut niveau à Beijing, de hauts dirigeants de quatre grandes agences de presse mondiales - Xinhua, Reuters, The Associated Press (AP) et l'Agence France-Presse - ont souligné que les agences de presse devraient exploiter activement l'IA pour renforcer l'autonomie du journalisme tout en créant des garde-fous pour atténuer les risques. Ils ont déclaré que les médias devraient respecter les normes journalistiques et maintenir leur engagement à fournir aux auditoires des nouvelles crédibles, exactes et objectives.

Fu Hua a déclaré que l'agence Xinhua était prête à travailler avec ses pairs des médias pour établir un laboratoire médiatique transnational et interrégional sur l'IA. Il a insisté sur le fait qu'il est important d'améliorer l'expérience liée à l'IA et de partager les réalisations pour aider à combler le « fossé numérique », appelant les médias mondiaux à définir des normes professionnelles pour maintenir l'éthique journalistique à l'ère de l'IA.

VISION MULTIDIMENSIONNELLE DU XINJIANG

Le sommet de cette année est organisé conjointement par Xinhua et le gouvernement régional du Xinjiang.

Alors que la communauté médiatique mondiale s'est réunie dans le cadre de ce sommet pour discuter de la protection des valeurs fondamentales du journalisme, soit l'objectivité et la vérité, on leur a offert une opportunité précieuse d'obtenir des renseignements de première main sur le Xinjiang.

Mary Schiavo, analyste aéronautique pour un média international, a déclaré que le Xinjiang présente des similitudes avec ce qui se passe dans le domaine de l'IA : les gens ne connaissent pas bien le sujet, mais ils en ont beaucoup entendu parler. « Il est très important que le sommet ait lieu au Xinjiang. Venir ici permet de découvrir par soi-même le Xinjiang, ce qui est vraiment éclairant. »

« Alors que nous nous réunissons pour ce sommet aujourd'hui, nous avons l'opportunité de renforcer la crédibilité des informations dans un contexte où nous faisons face à la désinformation, à la mésinformation et aux discours haineux », a déclaré Siddharth Chatterjee, coordonnateur résident du système de développement des Nations Unies en Chine.

Dans son discours, Ma Xingrui, secrétaire du comité régional du Xinjiang du Parti communiste chinois, a décrit le sommet comme une excellente opportunité pour les journalistes d'acquérir une expérience directe du Xinjiang.

Fort de sa mosaïque culturelle, le Xinjiang, qui représente environ le sixième du territoire de la Chine, a connu une croissance économique robuste au cours des dernières années. En 2023, il s'est classé parmi les cinq principales régions provinciales à l'échelle nationale selon six indicateurs majeurs, dont la croissance du PIB, les niveaux d'investissement, les taux de consommation et le revenu des résidents.

Situé au cœur de la ceinture économique le long de la route de la soie, le Xinjiang devient de plus en plus essentiel en tant que pôle reliant l'Asie et l'Europe, tout en servant de porte d'entrée clé pour l'ouverture de la Chine vers l'ouest.

Créées à la fin de 2023, la zone pilote de libre-échange de la Chine (Xinjiang), qui comprend trois zones emblématiques à Urumqi, à Kashgar et à Khorgos, et les zones sous douane intégrées de la région sont devenues des moteurs importants du commerce extérieur du Xinjiang.

Selon Guo Shusong, fonctionnaire du comité de gestion de toute la zone sous douane de Kashgar, le volume du commerce extérieur de la région devrait atteindre 100 milliards de yuans (environ 14 milliards de dollars américains) cette année. « La région est à l'avant-garde de l'ouverture de la Chine vers l'ouest; à ce titre, on s'attend à ce que le volume du commerce extérieur ici atteigne même un jour un billion de yuans. »

« Je suis ravi de visiter le Xinjiang, une région qui incarne le développement ouvert avancé. Cette zone représente un mélange harmonieux de tradition et d'innovation technologique. J'ai bon espoir que, grâce à l'apprentissage collaboratif, nous pourrons enregistrer des succès remarquables ensemble », a déclaré Tamas Kovacs, chef de la direction du groupe médiatique ATV en Hongrie.

Alors que le Xinjiang entre dans sa meilleure période de développement de haute qualité de l'histoire, le sommet arrive à point nommé pour mieux raconter l'histoire d'un Xinjiang authentique, dynamique et magnifique.

Le développement de haute qualité et l'ouverture de haut niveau du Xinjiang sont indissociables d'une communication sincère, d'une confiance mutuelle et d'une coopération pratique, a déclaré Erkin Tuniyaz, président du gouvernement régional du Xinjiang.

« Nous invitons nos amis des médias à venir au Xinjiang pour des reportages ou des excursions touristiques, et à partager les véritables histoires de la région avec le monde », a déclaré M. Tuniyaz.

