De vastes étendues de prairies rares à l'échelle mondiale seront protégées

CALGARY, AB, le 15 juin 2023 /CNW/ - Conservation de la nature Canada (CNC) et Canards Illimités Canada (CIC) s'allient pour conserver l'une des plus vastes étendues de prairies et de milieux humides encore intacte de la région des Prairies canadiennes.

Le ranch McIntyre, situé au sud de Lethbridge, sera dorénavant protégé par une entente de conservation (servitude de conservation) entre ses propriétaires et les deux organismes. En activité depuis 130 ans, ce ranch de plus de 22 000 hectares (plus du quart de la superficie de Calgary) est l'une des plus grandes propriétés foncières privées au Canada.

Ce projet colossal, une fois mené bien, représentera la plus vaste aire de conservation de terres privées au sein des Prairies canadiennes ainsi que le plus grand projet de l'histoire du pays réalisé grâce à une entente de conservation.

CNC lance aujourd'hui une campagne de financement destinée à amasser auprès du public les 3 millions de dollars manquants pour finaliser ce projet. L'organisme invite les adeptes de la nature à faire un don pour contribuer à la réussite de ce projet historique, et à en apprendre davantage à son sujet (page web en anglais).

La famille Thrall, propriétaire du ranch McIntyre, a collaboré étroitement avec CNC et CIC pour inclure des dispositions destinées à protéger l'intégrité des écosystèmes de prairies et de milieux humides qui se trouvent sur leur terre. Ainsi, ce paysage vital demeurera pour toujours grandiose tout en continuant d'être l'exploitation bovine de la famille Thrall.

À l'instar de la famille McIntyre qui les a précédés, les Thrall ont eu recours à des pratiques d'intendance durables qui ont permis de maintenir les valeurs naturelles du ranch, rendant ainsi possible sa conservation. Ils reconnaissent à quel point cet habitat naturel est devenu rare et précieux et souhaitent s'assurer qu'il demeure pour toujours dans son état actuel. L'engagement de la famille Thrall est aussi manifeste dans leur choix de faire don d'une partie importante de la valeur de l'entente de conservation.

Les prairies sont l'un des écosystèmes les plus menacés et les moins protégés de la planète. Au Canada, ces milieux emblématiques continuent de disparaître en raison de la conversion des terres; près de 60 000 hectares de prairies sont en effet détruits chaque année, dont une superficie estimée à 10 000 hectares par an en Alberta. Aujourd'hui, dans cette même province, les prairies indigènes n'occupent plus qu'environ 26 % de leur superficie d'origine.Résultat de cette altération majeure des terres : les espèces des prairies comptent parmi les plus en péril au Canada et nombre d'entre elles sont en déclin rapide.

Il reste toutefois de l'espoir pour ces écosystèmes typiques des Prairies, si nous agissons dès maintenant pour conserver et veiller sur ceux qui restent.

Le ranch McIntyre est un exemple remarquable de la richesse des écosystèmes qui occupaient autrefois les Grandes Plaines d'Amérique du Nord. C'est pourquoi ce projet, une fois finalisé, revêtira une importance mondiale.

Le ranch McIntyre abrite des prairies de fétuque et des prairies mixtes dont les divers bienfaits sont souvent ignorés. Tout comme les forêts, les milieux de prairies absorbent de grandes quantités de carbone. Contrairement aux forêts, ils stockent la majeure partie de ce carbone sous terre, dans leurs racines et la matière organique de leur sol. On estime que les prairies du Ranch McIntyre contiennent plus de 3,8 millions de tonnes de carbone.

Les prairies naturelles intactes jouent aussi un rôle essentiel en filtrant les eaux de ruissellement avant qu'elles atteignent les nappes phréatiques et les plans d'eau. Leur conservation contribue donc à maintenir la qualité de l'approvisionnement en eau potable des collectivités.

Le ranch McIntyre comprend aussi 3 600 bassins de milieux humides, qui s'étendent sur plus de 1 050 hectares. Leur dimension varie de petits milieux humides saisonniers à de vastes lacs. En plus d'être l'habitat de centaines d'espèces sauvages, ces écosystèmes remarquables offrent d'innombrables bienfaits, par exemple en atténuant les inondations et sécheresses, en filtrant les polluants présents dans l'eau et en stockant du carbone. Au cours du siècle dernier, plus de 70 % des milieux humides des Prairies canadiennes ont disparu. Sauvegarder les milieux humides et aquatiques du ranch McIntyre profitera donc aux écosystèmes, à la faune et à la flore, ainsi qu'à la population.

Remerciements

De nombreuses personnes, organisations et entreprises ont déjà apporté leur soutien à la conservation du ranch McIntyre. Cenovus Energy, la Fondation de la famille Weston, la Gerald A. Cooper Key Foundation, Plains Midstream et les magasins Bass Pro Shops et Cabela's ont tous apporté d'importantes contributions à la réalisation de ce projet.

La générosité des donatrices et donateurs permettra aussi l'obtention de fonds de contrepartie dans le cadre du programme de subventions de la North American Wetlands Conservation Act.

Ce projet est soutenu par le Land Trust Grant Program du gouvernement de l'Alberta, qui fait partie du Land Stewardship Fund, et par le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire du Programme de conservation du patrimoine naturel, qui fait partie du Fonds de la nature du Canada.

Une partie de la valeur de ce projet a fait l'objet d'un don de McIntyre Ranching Co. Ltd. à Conservation de la nature Canada dans le cadre du Programme des dons écologiques du gouvernement du Canada, qui offre des avantages fiscaux aux particuliers et aux entreprises qui font don de terres écosensibles.

En collaborant à des projets comme celui du ranch McIntyre, CNC et CIC obtiennent des résultats concrets et accélèrent le rythme de la conservation des milieux naturels à travers le pays.

Citations

« Depuis 1894, l'intendance du ranch McIntyre repose sur les épaules de deux générations de la famille McIntyre et trois générations de la famille Thrall - bientôt quatre. Nous sommes reconnaissants de notre partenariat avec CNC et CIC, car il nous permet de travailler ensemble et de partager la responsabilité de conserver des milieux de prairies. Cette relation nous aidera maintenir nos pratiques d'élevage durable, conformément à notre philosophie qui consiste à être en équilibre avec la nature. Nous sommes fiers du rôle que nous jouons dans la conservation d'un lieu qui est comme il a toujours été. » - Ralph A. Thrall III, président et chef de la direction de McIntyre Ranching Co. Ltd.

« Les prairies nous nourrissent, filtrent notre eau et purifient notre air, mais elles disparaissent rapidement. Les projets de conservation comme celui du ranch McIntyre me donnent de l'espoir. Chaque brin d'herbe qui se balance dans le vent, chaque goutte d'eau, chaque espèce animale en péril dont la vie dépend de ce vaste paysage est désormais protégé. Cela témoigne de la force des partenariats qui rendent une telle chose possible. Conjuguer les engagements de gouvernements, de particuliers, d'entreprises, d'ONG et, bien sûr, de la famille Thrall nous permet de faire un important et décisif bond en avant dans nos efforts pour freiner la disparition des milieux de prairies. En assurant aujourd'hui la conservation de l'histoire culturelle et naturelle du ranch McIntyre, nous assurons un avenir respectueux de la nature pour nous tous. » - Catherine Grenier, présidente et cheffe de la direction de Conservation de la nature Canada

« Canards Illimités Canada est fier de participer à la longue et riche histoire de conservation au ranch McIntyre. Nous sommes reconnaissants de pouvoir travailler avec Conservation de la nature Canada, la famille Thrall, nos partenaires et nos donatrices et donateurs dans le cadre de cet important partenariat destiné à sauvegarder les habitats de prairies et de milieux humides du ranch McIntyre ainsi que les centaines d'espèces qui en dépendent. L'intendance de ces écosystèmes longtemps assurée par les familles Thrall et McIntyre est un exemple inspirant du rôle majeur que les propriétaires de terres peuvent jouer pour la conservation des milieux naturels. Nous sommes reconnaissants de leur travail d'intendance, ainsi qu'envers tous les partenaires qui appuient la conservation des milieux humides dans les Prairies et dans l'ensemble du Canada - Michael Nadler, chef de la direction de Canards Illimités Canada

« En protégeant les prairies, c'est un trait caractéristique et distinctif de l'Ouest canadien qui est préservé, mais les bienfaits ne s'arrêtent pas là. Les prairies sont une ressource précieuse de la planète qui purifie nos eaux, préserve la biodiversité et stocke de grandes quantités de carbone qui, autrement, contribueraient aux changements climatiques. En collaborant avec Conservation de la nature Canada et Canards Illimités Canada, Environnement et Changement climatique Canada favorise la conservation de l'une des plus vastes étendues de prairies encore intactes en Alberta. Grâce à des programmes comme le Programme de conservation du patrimoine naturel et le Programme des dons écologiques, et grâce à de généreux propriétaires fonciers comme les membres de la famille Thrall, le Canada se rapproche de son objectif visant à conserver un quart des terres et des eaux au pays d'ici 2025 et 30 p. 100 d'ici 2030. En unissant leurs efforts, les Canadiens augmentent nos chances d'obtenir de grandes retombées positives pour la conservation, tout en continuant de faire tourner notre économie. » - L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits saillants

Pour plus d'informations sur le ranch McIntyre, voir la fiche d'information sur le projet.

Un inventaire de Rangeland Conservation Services Ltd. réalisé en 2003 au ranch McIntyre a permis de répertorier plus de 150 espèces végétales et animales, dont 13 en péril.

Les espèces dont la présence a été documentée incluent des oiseaux des prairies, tels que la buse rouilleuse (menacée), le pipit de Sprague (menacé) et le plectrophane à ventre noir (menacé). Les oiseaux des prairies sont l'un des groupes d'oiseaux dont le déclin est le plus rapide au Canada ; près de 60 % d'entre eux ont disparu depuis 1970.

(menacé) et le plectrophane à ventre noir (menacé). Les oiseaux des prairies sont l'un des groupes d'oiseaux dont le déclin est le plus rapide au ; près de 60 % d'entre eux ont disparu depuis 1970. Plus de 80 % du ranch a été désigné Zone importante sur le plan environnemental par le ministère de l'Environnement et des Zones protégées de l' Alberta .

. Le ranch McIntyre est également désigné Zone importante pour la conservation des oiseaux et de la biodiversité par IBA Canada.

À propos

Conservation de la nature Canada (CNC) est la force rassembleuse au pays pour la sauvegarde de la nature. Par la conservation permanente de vastes territoires, nous apportons des solutions à la double crise du déclin rapide de la biodiversité et des changements climatiques. Partenaire de confiance, CNC œuvre aux côtés de particuliers, de collectivités, d'entreprises et de gouvernements afin de protéger et veiller sur nos aires naturelles les plus importantes. Depuis 1962, nous avons mobilisé la population canadienne pour conserver et restaurer plus de 15 millions d'hectares.Pour en savoir plus : conservationdelanature.ca.

Canards Illimités Canada (CIC) est le chef de file de la conservation des milieux humides. Organisme de bienfaisance enregistré, DUC s'appuie sur des données scientifiques fiables et s'associe aux gouvernements, à l'industrie, aux organismes sans but lucratif, aux peuples autochtones et aux propriétaires fonciers pour conserver les milieux humides qui sont essentiels à la sauvagine, à la faune et à l'environnement. Pour en savoir plus sur les solutions et services environnementaux novateurs de CIC, visitez canards.ca.

Le programme Alberta Land Trust Grant du gouvernement de l'Alberta a été créé en 2011 afin d'aider les organismes de conservation comme Conservation de la nature Canada à faire l'acquisition d'accords de conservation visant des paysages de grande valeur écologique à en assurer l'intendance, ainsi qu'à accepter des dons de terres de grande valeur pour la conservation. Le gouvernement de l'Alberta s'est associé à Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et 7 autres organismes de conservation à but non lucratif de l'Alberta pour assurer la protection de plus de 113 000 hectares de terres privées hautement importantes pour le maintien de la biodiversité et des bassins hydrographiques, grâce à un investissement de 106 millions de dollars sur 11 ans.

Le Programme de conservation du patrimoine naturel du gouvernement du Canada est un partenariat unique qui soutient la création et la reconnaissance de nouvelles aires protégées et de conservation par l'acquisition de terres privées et de droits sur celles-ci. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 440 millions de dollars dans le Programme, auxquels se sont ajoutés plus de 870 millions de dollars recueillis par Conservation de la nature Canada, Canards Illimités Canada et la communauté des organismes de conservation du pays, ce qui a permis de protéger et de conserver plus de 700 000 hectares de terres écologiquement fragiles.

Des photos et une vidéo de la propriété se trouvent ici.

