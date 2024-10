GATINEAU, QC , le 23 oct. 2024 /CNW/ - Qu'il s'agisse de prendre des décisions quotidiennes ou de rester en sécurité en cas de phénomènes météorologiques extrêmes, il est essentiel que les Canadiens disposent d'un accès pratique et fiable aux renseignements météorologiques. Depuis cinq ans, les Canadiens se tournent vers l'application MétéoCAN sur leurs appareils mobiles pour obtenir des renseignements météorologiques fiables provenant directement des météorologues d'Environnement et Changement climatique Canada.

Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada lancera une nouvelle version de l'application MétéoCAN, qui subira des changements importants visant à améliorer l'expérience utilisateur. Fondée sur les commentaires des utilisateurs, cette mise à jour comprendra une nouvelle apparence, une navigation améliorée et une fonction de notification de la température.

Nouveautés :

L'information sur la qualité de l'air apparaîtra près du haut de la page de chaque endroit consulté, pour un accès plus rapide aux renseignements essentiels sur la sécurité pendant les feux de forêt ou d'autres épisodes de pollution atmosphérique.

Une nouvelle notification de température permettra aux utilisateurs d'être avisés lorsque la température, l'humidex ou le refroidissement éolien atteindront certains seuils qu'ils auront eux-mêmes fixés.

Les utilisateurs remarqueront le style visuel plus contemporain et auront le choix entre le mode clair et le mode sombre pour une meilleure accessibilité.

De nouvelles fonctions pour le radar intégré dans l'application sont en cours de développement et seront lancées l'an prochain.

L'application MétéoCAN peut être téléchargée gratuitement sur les appareils mobiles Apple et Android. Les utilisateurs actuels seront invités dans leur application à faire la mise à jour pour obtenir la version la plus récente. Les nouveaux utilisateurs peuvent télécharger l'application mise à jour dans les boutiques d'applications App Store ou Google Play Store.

Environnement et Changement climatique Canada est déterminé à améliorer continuellement sa façon de fournir des renseignements météorologiques. Les utilisateurs de MétéoCAN sont invités à soumettre leurs commentaires sur la nouvelle mouture de l'application au moyen de la fonction « Rétroaction » de l'application ou du formulaire « Contactez-nous » disponible sur le site meteo.gc.ca.

Citations

« Les changements climatiques affectent la fréquence, la durée et l'intensité des phénomènes météorologiques et climatiques violents partout dans le monde, y compris au Canada. Des chaleurs extrêmes, des sécheresses, des feux de forêt, des pluies abondantes et des inondations subites ont frappé le Canada l'été dernier. Les alertes et les renseignements météorologiques sont de plus en plus importants pour notre sécurité. Les améliorations apportées à l'application MétéoCAN témoignent de l'engagement du gouvernement du Canada à améliorer notre service aux Canadiens et à veiller à ce qu'ils aient l'information dont ils ont besoin pour assurer leur sécurité. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Qu'il soit question de feux de forêt, d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles, les Canadiens sont mieux préparés lorsqu'ils connaissent les risques auxquels ils sont confrontés. La nouvelle application améliorée permettra aux Canadiens de déjouer les tempêtes en leur offrant un accès rapide et sûr à des informations météorologiques fiables, ce qui les aidera à prendre des décisions éclairées et à rester en sécurité. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, président du Conseil privé du Roi pour le Canada, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

L'application MétéoCAN a été lancée en 2019.

MétéoCAN obtient ses données et renseignements météorologiques directement d'Environnement et Changement climatique Canada, pour qu'ainsi les Canadiens reçoivent les alertes et les prévisions les plus à jour.

Voici les principales caractéristiques de MétéoCAN : Conditions actuelles, prévisions horaires et sur 7 jours pour plus de 10 000 endroits au Canada Notification d'alerte météo pour la position actuelle et les endroits favoris Animation radar à haute résolution sur une carte pouvant être agrandie Centre de messages qui présente des faits météorologiques et des données climatiques pertinentes aux conditions météorologiques actuelles Notifications personnalisées de cote air santé (CAS) et de température Appli disponible en français et en anglais, et possibilité de passer d'une langue à l'autre en cours d'utilisation



