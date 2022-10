Des centaines de postes à pourvoir à Revenu Québec - Période intensive de recrutement partout dans la province

QUÉBEC, le 26 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Revenu Québec est actuellement au cœur d'une période intensive de recrutement. Des centaines de postes sont d'ailleurs offerts dans de nombreux secteurs d'activité, entre autres ceux du service à la clientèle, des technologies de l'information, de la comptabilité, du droit, et bien plus encore !

La régionalisation des emplois permet à Revenu Québec d'embaucher des talents à travers toute la province. D'ailleurs, grâce à la possibilité de travailler à partir de chez soi ou d'un bureau régional, selon les emplois, tous les futurs candidats et candidates peuvent accéder à des postes très intéressants, peu importe leur domaine. Revenu Québec compte aujourd'hui un peu plus de 1 600 emplois en région et compte augmenter ce nombre d'ici 2028.

L'organisation est déjà bien présente un peu partout sur le territoire québécois, puisqu'elle a actuellement des bureaux dans 13 des 17 régions administratives du Québec. Ses employées et employés, présents dans l'ensemble de la province, peuvent ainsi mettre à profit leur talent et leur expertise au service de la société québécoise.

Travailler à Revenu Québec, c'est bénéficier de conditions de travail flexibles et avantageuses, qui se distinguent sur le marché de l'emploi. Les avantages précieux dont bénéficient les membres du personnel leur permettent de trouver un réel équilibre entre les différentes sphères de leur vie.

Apprenez-en davantage sur les emplois disponibles en visitant la section Emploi de notre site Internet. Pour découvrir tous les avantages que vous pourriez obtenir en joignant Revenu Québec, visitez Emplois | Revenu Québec (revenuquebec.ca).

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de contribuer au développement économique et social du Québec en soutenant les citoyens et les entreprises dans la compréhension et l'accomplissement de leurs responsabilités fiscales. Notre organisation veille à ce que chacun paie sa juste part et bénéficie des programmes auxquels il a droit.

