DES CAPSULES D'AUTOAPPRENTISSAGE POUR ACCÉLÉRER LE VIRAGE NUMÉRIQUE DES RESTAURANTS, HÔTELS ET BARS DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) et Alfred Technologies inc, rendent disponibles gratuitement les deux modules de la formation Les technologies au service de la restauration sous forme de capsules d'autoapprentissage, en ligne. En effet, cette formation de perfectionnement, adaptée au contexte de relance économique post-pandémie, sera désormais accessible en mode asynchrone, permettant aux participant(e)s de la compléter à leur rythme et selon leurs disponibilités. Certifiée par l'ITHQ, Les technologies au service de la restauration vise à accélérer le virage numérique de l'industrie de la restauration de l'hôtellerie et des bars et à favoriser de meilleures pratiques de gestion. Ce programme est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre des crédits de l'Offensive de transformation numérique.

L'ensemble des 17 capsules du Module 1, initialement offertes en formule synchrone à l'automne 2021, et les 14 nouvelles capsules du Module 2, sont dès aujourd'hui accessibles aux gestionnaires et à l'ensemble du personnel de l'industrie de la restauration souhaitant mieux intégrer les nouvelles technologies dans leur milieu de travail, ou simplement pour parfaire leurs connaissances.

« Les restaurateurs et hôteliers de toutes les régions du Québec auront maintenant accès à un programme complet de formation sur les technologies disponibles au Québec. Entièrement gratuites, leurs apprentissages pourront leur permettre d'automatiser certaines de leurs opérations, dans le but de gagner en productivité et en rentabilité, tout en s'alliant merveilleusement bien à la passion, au talent de la scène culinaire et à la réputation enviable du Québec en la matière. Ces éléments sont désormais en place pour contribuer au succès de notre belle industrie », mentionne Guy Doucet, le président et fondateur de Alfred Technologies inc.

« Avec tous les bouleversements des deux dernières années, les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration sont en pleine redéfinition. L'occasion est idéale pour revoir ses pratiques de gestion. L'ITHQ est ravi de pouvoir offrir cette formation gratuitement et sous la forme de capsules d'autoapprentissage, permettant au plus grand nombre de la compléter quand bon lui semble. Il existe des solutions innovantes pour les gestionnaires qui souhaitent optimiser leurs activités et faire face à la pénurie de main-d'œuvre qui sévit. Il est grand temps que notre industrie prenne le virage et tire profit de l'avancement des technologies, déclare l'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q., directrice générale de l'ITHQ.

Une formation développée par des experts

L'ITHQ et Alfred Technologies inc. ont mis en place une équipe interdisciplinaire composée d'expert·e·s en gestion de la restauration, de professeur·e·s de l'ITHQ ainsi que des représentant·e·s d'entreprises technologiques québécoises et canadiennes. Ceux-ci ont créé ensemble les deux modules de la formation.

À propos du contenu

Module 1

Introduction aux nouvelles technologies en restauration : Neuf (9) capsules portant sur des technologies québécoises et canadiennes disponibles (Agendrix, Alfred Technologies, Enostore, Libro, Payfacto, Piecemeal et UEAT)





: Neuf (9) capsules portant sur des technologies québécoises et canadiennes disponibles (Agendrix, Alfred Technologies, Enostore, Libro, Payfacto, Piecemeal et UEAT) Meilleures pratiques en gestion: Huit (8) capsules données par des professeur·e·s réputé·e·s de l'ITHQ avec des contenus académiques et pédagogiques actualisés.

Module 2

Nouvelles pratiques et technologies numériques permettant d'accroître la rentabilité: Quatorze (14) capsules traitant de sujets plus complexes, tels que l'intelligence artificielle, le marketing à l'ère numérique, les technologies permettant d'accroître la rentabilité ainsi que les outils technologiques pouvant soutenir les établissements qui vendent du vin.

Pour tous les détails, consultez : https://www.ithq.qc.ca/technologiesrestauration

À propos de l' Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie, de la gastronomie et de la sommellerie. Répondant aux plus hauts standards de l'industrie, il est la seule école au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (professionnel, technique et universitaire). Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école 4 étoiles et deux restaurants d'application pédagogique, il compte deux unités de recherche (GastronomiQc Lab et ExperiSens) et un centre d'expertise. En plus de ses formations diplômantes, l'ITHQ propose aussi du perfectionnement aux professionnels, des services-conseils aux entreprises et aux institutions, ainsi que des ateliers au grand public.

À propos de Alfred Technologies

Entreprise fondée en 2008, Alfred Technologies inc. offre une gamme de solutions technologiques innovantes pour la gestion des inventaires et des approvisionnements de vins, spiritueux et autres boissons pour l'industrie de la restauration, de l'hôtellerie et des collectionneur·euse·s privé·e·s.

Leur concept unique d'inventaire perpétuel permet d'éliminer les prises d'inventaires longues et périodiques. Propulsées par l'intelligence artificielle, les solutions d'Alfred permettent de réduire au minimum les efforts dédiés à la gestion des stocks et de maximiser la rentabilité en améliorant l'accroissement de la valeur des vins de spécialité par le biais d'une carte des vins intelligente. Alfred prend également en charge les tâches non créatrices de valeur pour permettre aux professionnel·le·s de la restauration de se concentrer sur le bien-être du personnel et sur une expérience client rehaussée.

Soutenu par une équipe interne d'expert·e·s passionné·e·s provenant de l'industrie de la restauration et des secteurs technologiques, Alfred pilote présentement le projet le plus ambitieux en intelligence artificielle au Canada tout en gardant l'humain au cœur de son développement.

