Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants décernée à dix personnes de l'Ouest canadien

OTTAWA, ON, le 26 oct. 2020 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les Canadiens s'engagent depuis longtemps à fournir des services bénévoles qui améliorent le bien-être des vétérans canadiens et en soulignant leurs sacrifices et leurs réalisations.

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants reconnaît les personnes qui vont au-delà d'améliorer le bien-être des vétérans du Canada, les soins qui leur sont offerts et la commémoration les concernant.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a organisé une activité virtuelle avec les récipiendaires de l'Ouest canadien suivants pour les remercier de leurs services bénévoles envers les vétérans canadiens :

La Mention élogieuse est décernée chaque année. Cet automne, 68 récipiendaires méritants originaires des quatre coins du pays reçoivent cet honneur. Les mises en candidature de personnes qui fournissent des services bénévoles aux vétérans sont acceptées toute l'année et peuvent être présentées sur notre site Web.

Citation

« C'est toujours un privilège de décerner la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à ceux qui font beaucoup pour nos vétérans. Qu'ils s'efforcent d'améliorer la vie quotidienne des vétérans et de leur famille ou d'organiser des activités commémoratives dans leur collectivité, il est d'une importance capitale que nous les remercions de leur travail. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Les faits en bref

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants a été créée en 2001 sur la directive de la gouverneure générale et avec l'approbation de la reine Elizabeth II.

La mise en candidature de récipiendaires peut être faite par des collègues, des membres de la famille ou d'autres personnes.

Bien que cette mention vise d'abord à rendre hommage à des vétérans, il arrive que d'autres personnes puissent la recevoir.

La Mention élogieuse comprend un certificat, une épinglette pour la tenue civile et une barrette portée avec les décorations.

Il s'agit d'un coquelicot, fleur longtemps associée aux sacrifices de guerre, enjolivé d'une feuille d'érable dorée, et au-dessus de l'épinglette, on trouve une couronne royale.

Liens connexes

Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected] ; Cameron McNeill, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, [email protected]

Liens connexes

https://www.veterans.gc.ca/