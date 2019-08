Des Canadiens reçoivent la Mention élogieuse pour leur engagement exceptionnel envers les vétérans

Remise de la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à 15 personnes dans le cadre d'une cérémonie à Calgary

CALGARY, le 27 août 2019 /CNW/ - Des Canadiens de tous les horizons se portent volontaires pour offrir des services aux vétérans du Canada et souligner les sacrifices et les réalisations de ces derniers. Le gouvernement du Canada s'engage à reconnaître les contributions remarquables de personnes qui améliorent le bien‑être des vétérans, les soins qui leur sont offerts et la commémoration les concernant.

Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a décerné la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants à 15 personnes pour les services exceptionnels qu'elles ont rendus aux vétérans et pour leur dévouement à l'égard de la commémoration :

Scott Beaton , Calgary, Alberta

, Marie Blackburn , Calgary, Alberta

, Joey Bleviss , Calgary, Alberta

, Glen ( Earl Giffin ) , Camrose, Alberta

, Marie Illingworth , Calgary, Alberta

, David Ingram , Calgary, Alberta

, Travis Lanoway , Airdrie, Alberta

, Anne Lynch , Calgary, Alberta

, Duncan Mackenzie , Calgary, Alberta

, Larry O'Neill , Calgary, Alberta

, P.Y. ( Dusty) Rhodes , Calgary, Alberta

, Cory Schieman , Calgary, Alberta

, Joyce Stewart , Vegreville, Alberta

, Lawrence Summers , Edmonton, Alberta

, Carol Whitehead , Calgary, Alberta

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est décernée chaque année à des Canadiens d'exception qui ont contribué de façon exemplaire à la santé et au bien‑être des vétérans ou à la commémoration des contributions, des sacrifices et des réalisations de ces derniers.

Citation

« Cet été, nous avons rendu hommage à des dizaines de Canadiens qui ont à cœur de servir nos vétérans. Aujourd'hui, nous tenons à souligner les efforts soutenus que ces 15 personnes des provinces des Prairies ont déployés pour nos vétérans. Elles ont lancé des initiatives de commémoration dans leur collectivité et œuvré à améliorer le bien‑être de nos vétérans. Le travail qu'elles ont accompli à titre bénévole est grandement apprécié. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Les faits en bref

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants a été créée en 2001 sur la directive de la gouverneure générale et avec l'approbation de la reine Elizabeth II.

La mise en candidature de récipiendaires peut être faite par des collègues, des membres de la famille ou d'autres personnes.

Bien que cette mention vise d'abord à rendre hommage à des vétérans, il arrive que d'autres personnes puissent la recevoir.

La Mention élogieuse comprend un certificat, une épinglette pour la tenue civile et une barrette portée avec les décorations.

Il s'agit d'un coquelicot - fleur longtemps associée aux sacrifices de guerre - enjolivé d'une feuille d'érable dorée, et on trouve une couronne royale au‑dessus de l'épinglette.

Liens connexes

SOURCE Anciens Combattants Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, vac.media-medias.acc@canada.ca; John Embury, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Anciens Combattants, john.embury@canada.ca

Related Links

https://www.veterans.gc.ca/