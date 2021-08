SOURIS, PE, le 4 août 2021 /CNW/ - Les Canadiens ont de nombreuses raisons de témoigner leur gratitude à nos vétérans. Que ce soit pour les libertés et la paix dont nous jouissons aujourd'hui ou pour la paix qu'ils ont aidé à établir et à maintenir partout dans le monde. À la lumière de ces contributions, beaucoup de Canadiens consacrent du temps et de l'énergie pour honorer les vétérans et leur service.

Cette semaine, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, a remis la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants aux résidents de la région de l'Atlantique suivants en reconnaissance de leurs contributions au service des vétérans du Canada :

David Leslie Perry , Souris (Île-du-Prince-Édouard) http://ow.ly/g0VF50FH9RT;

Lisa Gaylene Rose , Fortune Bridge (Île-du-Prince-Édouard) http://ow.ly/uaU150FH9Sy.

Depuis sa création en 2001, la Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants est décernée chaque année à des Canadiens méritants qui ont amélioré les soins et le bien-être de nos vétérans ou qui ont honoré leurs sacrifices. Près de 1 200 personnes de l'ensemble des provinces et des territoires ont reçu la Mention élogieuse ces vingt dernières années.

Citation

« La Mention élogieuse est la plus haute distinction que je peux décerner à titre de ministre, et c'est un plaisir de la décerner à deux insulaires qui se sont surpassés au service des gens qui ont porté l'uniforme. Ce sont des personnes spéciales qui font ce genre de travail sans attendre de reconnaissance en retour, alors je suis fier de pouvoir leur montrer à quel point nous sommes reconnaissants de tout ce qu'elles ont accompli. »

L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale

Faits en bref

La Mention élogieuse du ministre des Anciens Combattants a été créée en 2001 sur la directive de la gouverneure générale et avec l'approbation de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Depuis 2001, près de 1 200 personnes ont reçu la Mention élogieuse.

La Mention élogieuse comprend un certificat, un insigne pour les tenues civiles et une barrette qui se porte avec les décorations.

Il s'agit d'un coquelicot, fleur depuis longtemps associée aux sacrifices de guerre, sur lequel repose une feuille d'érable d'or. La Couronne royale orne le sommet de l'insigne.

