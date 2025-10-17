Des bénévoles qui font bouger le Québec : la ministre Charest rend hommage à 23 lauréats pour leur engagement exemplaire

QUÉBEC, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Au Québec, les bénévoles sont essentiels pour l'organisation et la tenue des événements sportifs et des activités de loisir. À l'occasion de la 33e édition du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Mme Isabelle Charest, a honoré 21 personnes, un organisme et une municipalité, pour leur engagement et l'impact positif de leur travail. La cérémonie de remise de prix s'est déroulée aujourd'hui à l'Assemblée nationale.

Depuis 1992, le prix Dollard-Morin met en valeur l'apport inestimable des bénévoles au développement de leur communauté et au bien-être de la population. Il vise également à mettre en valeur les actions des municipalités ainsi que des organismes qui favorisent et encadrent l'implication bénévole auprès de leurs concitoyens. Il est donc essentiel de mettre en lumière ces personnes qui s'engagent avec cœur et passion pour dynamiser toutes les régions du Québec.

Voici la liste des prix attribués pour l'année 2025 :

Volet national : ce volet met en lumière l'engagement d'un bénévole en loisir et d'un bénévole en sport, ayant une portée provinciale, nationale ou internationale.

Lauréat en loisir : M. François Daigneault

Lauréate en sport : Mme Carole Thomas

Volet Relève : ce volet souligne l'engagement bénévole de jeunes âgés de 14 à 35 ans.

Lauréat en loisir : M. Alexandre Walosik

Lauréat en sport : M. Thomas Tremblay

Volet Soutien au bénévolat : ce volet reconnaît le soutien apporté par un organisme et une municipalité ou un arrondissement en matière de bénévolat en loisir et en sport dans son milieu.

Organisme lauréat : Club de ski de fond Orford

Municipalité lauréate : Ville de Québec

Volet régional : ce volet rend hommage à l'engagement d'un bénévole en loisir ou en sport, ayant une portée locale ou régionale.

Abitibi-Témiscamingue : M. Michel Morin

Bas-Saint-Laurent : M me Caroline Pelletier

Caroline Pelletier Capitale-Nationale : M. Paul Gariépy

Centre-du-Québec : M. Luc Pinard

Chaudière-Appalaches : M. Jean Roy

Côte-Nord : M. Jourdain Tshapi

Estrie : M. Denis Lemay

Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine : M. François Dumont

Lanaudière : M me France Chagnon

France Chagnon Laurentides : M. Christian Berland

Laval : M. Raymond McIntyre

Mauricie : M me Christine Jugan

Christine Jugan Montérégie : M me Hélène Noël -Bédard

Hélène Noël -Bédard Montréal : M. Éric Marcil

Nord-du-Québec : M. David Blais

Outaouais : M me Marlène Thonnard

Marlène Thonnard Saguenay−Lac-Saint-Jean : M. Marc Dubé

Citations :

« Le milieu du loisir et du sport a la chance de compter sur des milliers de bénévoles dévoués partout au Québec. Leur générosité et leur passion permettent à la population de profiter pleinement d'activités de sport, de loisir et de plein air. C'est toujours un privilège de remettre les prix Dollard-Morin pour souligner la contribution exceptionnelle de nos lauréats. Nous pouvons être fiers du temps et des efforts qu'ils consacrent au bien-être de leur collectivité. Félicitations à tous les lauréats et lauréates et merci à l'ensemble de celles et ceux qui s'investissent dans l'action bénévole au Québec! »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air

« L'engagement des bénévoles est une grande richesse qui caractérise la communauté du sport et du loisir au Québec. Aujourd'hui, nous reconnaissons ces gens pour toutes leurs réalisations qui influencent positivement nos milieux. Merci d'enrichir notre société par le partage de vos connaissances et de votre temps et bravo à vous tous! »

Yannick Gagnon, adjoint gouvernemental à la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, adjoint gouvernemental à la Jeunesse et député de Jonquière

Fait saillant :

Le prix est sous la responsabilité du ministère de l'Éducation, en partenariat avec le Réseau des unités régionales de loisir et de sport, les unités régionales de loisir et de sport, le Conseil québécois du loisir, la Corporation SportsQuébec et l'Association québécoise du loisir public.

