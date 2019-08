Des batteries d'autobus recyclées alimenteront les bornes de recharge pour véhicules électriques au Manitoba

WINNIPEG, le 12 août 2019 /CNW/ - Les véhicules électriques et à carburant de remplacement jouent un rôle clé dans notre avenir énergétique propre. Les Canadiens s'efforcent de faire des choix écologiques et le gouvernement du Canada s'engage à leur proposer davantage d'options pour leurs déplacements en voiture, tout en créant un environnement propre pour les générations à venir.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui un investissement de 60 000 $ dans la première station de recharge pour véhicules électriques au campus du Collège Red River au Manitoba. La station sera alimentée au moyen de batteries d'autobus urbains recyclées.

Cet investissement permettra d'améliorer le rendement de la borne de recharge rapide et de réduire son coût d'exploitation grâce à l'utilisation de batteries recyclées et de technologies écoénergétiques.

Ce financement, qui témoigne d'un engagement à l'égard des solutions écologiques et novatrices, est octroyé dans le cadre des programmes d'infrastructures vertes de Ressources naturelles Canada. Il s'agit d'un engagement essentiel pour bâtir une économie canadienne axée sur une croissance propre et contribuer à accélérer le déploiement et l'entrée sur le marché de l'infrastructure d'énergie propre de la prochaine génération, ce qui comprend les démonstrations d'infrastructure pour les véhicules électriques.

Les investissements du Canada dans notre avenir énergétique sont guidés par les travaux du Conseil Génération Énergie, qui a proposé au gouvernement du Canada des voies à suivre pour progresser vers une économie forte qui est axée sur l'énergie propre.

Citation

« Cet investissement dans les technologies énergétiques propres contribuera à faire en sorte que le Canada demeure un chef de file mondial en matière d'énergie propre. Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts pour réduire la pollution, favoriser le changement dans nos choix en matière de transport et léguer une planète plus propre aux générations futures. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada



Liens connexes

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (https://twitter.com/RNCan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, NRCan.media_relations-media_relations.RNCan@canada.ca; Vanessa Adams, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 343-543-7645, Vanessa.Adams@canada.ca

Related Links

www.nrcan.gc.ca