Des bases solides, puis une adaptation réussie : annonce des « Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale » de cette année

OTTAWA, ON, le 1er févr. 2022 /CNW/ - Les employeurs de la région de la capitale nationale du Canada avaient une longueur d'avance pour ce qui est de veiller au bien-être de leurs employés lorsque la pandémie est survenue. De nombreux employeurs de la région disposaient déjà d'une base de solides programmes en milieu de travail et ont réussi à s'adapter lorsque les besoins de leurs employés ont changé pendant la pandémie. Parmi ces initiatives, les meilleures ont été saluées aujourd'hui, comme le palmarès des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale a été annoncé par Mediacorp Canada Inc., organisateur du projet annuel déterminant les 100 meilleurs employeurs au Canada.

« Les employeurs de la capitale nationale excellent lorsqu'il s'agit d'offrir des avantages stables et fondamentaux, comme des politiques favorables à la vie de famille et relatives aux congés, a affirmé Richard Yerema, directeur de la rédaction du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada. Bien que les tendances dans cette région soient influencées par la présence du secteur public, elles sont équilibrées de manière unique par un secteur technologique en pleine croissance, qui a la possibilité créative de sortir des sentiers battus lorsqu'il s'agit de penser le milieu de travail. »

« Tout au long de la pandémie, ces employeurs ont mis l'accent sur la souplesse, en veillant à ce que leurs employés puissent non seulement travailler à domicile, mais aussi prendre des congés pour s'occuper d'eux-mêmes et passer du temps avec leurs proches, a ajouté Kristina Leung, rédactrice en chef chez Mediacorp. Ils ont également investi dans l'accessibilité aux services de santé mentale, en augmentant les limites de couverture et en sensibilisant leurs employés grâce à des programmes internes. »

Voici quelques-unes des initiatives notables ayant été saluées cette année :

Adobe Systems Canada a veillé à ce que ses employés puissent s'absenter pour refaire le plein d'énergie au cours de la pandémie, en instaurant des jours de congé à l'échelle de l'entreprise toutes les trois semaines pour l'année 2020, et en offrant jusqu'à 20 jours de congé payé aux employés qui n'étaient pas en mesure de travailler en raison de circonstances liées à la COVID-19.





Durant la dernière année, Kinaxis a doublé le montant de ses prestations de consultation et a veillé à ce que ses employés aient accès à une formation sur la santé mentale. De plus, l'entreprise a organisé des défis d'exercices à domicile pour encourager les employés à rester en forme et a offert un programme interne (« Kinaction ») sur la santé et le mieux-être.





Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada appuie un réseau d'employés qui agissent en tant qu'ambassadeurs du mieux-être et de la santé mentale, et organise des événements visant à transmettre des informations connexes (comme une série de conférences TED, des ateliers de yoga, des rencontres avec des conférenciers invités et des présentations), dans le but de réduire la stigmatisation et de rendre plus facile pour les employés le fait d'obtenir de l'aide.





Chez Lumentum, diverses politiques de congés d'urgence ont aidé les employés pendant la pandémie, y compris des congés payés pour s'occuper d'un membre de la famille ou d'un enfant malade (100 % du salaire pour une période maximale de huit semaines), des congés rémunérés pour s'occuper des enfants en raison de la fermeture d'une école ou d'une garderie (100 % du salaire pour une période maximale de 12 semaines) et des congés payés pour être en quarantaine (100 % du salaire pour une période maximale de deux semaines).





Momentive Canada, qui a développé l'application SurveyMonkey, propose des politiques innovantes en matière de congés, offrant aux employés jusqu'à 20 jours de congé personnel payés par année et un programme de congé sabbatique unique (« Take 4 ») qui permet aux employés de bénéficier de quatre semaines de congé payé consécutives pour se ressourcer, travailler à un projet passionnant ou s'occuper de questions personnelles. Le congé sabbatique est offert aux employés comptant quatre années de service et se renouvelle par tranches de quatre ans.





À Tehama, une politique innovante de congé rémunéré accorde aux employés 30 jours de congés flexibles à utiliser tout au long de l'année, que ce soit pour des vacances, des congés de maladie, du perfectionnement professionnel ou du bénévolat dans la communauté.





L'Université d' Ottawa a créé une initiative spéciale (« You Matter, We Care ») pour aider les directeurs à soutenir les employés pendant la pandémie au moyen de sondages sur le mieux-être, d'assemblées d'information virtuelles, d'une série virtuelle sur le mieux-être et de jours de congé supplémentaires. L'université offre également une généreuse couverture pour les services de santé mentale, allant de 1 000 $ à 3 000 $ par année.

Tenu pour la première fois en 2006, le concours des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale vise à reconnaître les employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau à l'avant-garde de leur domaine en offrant des milieux de travail exceptionnels. Les employeurs à l'échelle de la province sont évalués par les éditeurs du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada au moyen des mêmes critères que pour le concours national : 1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) les communications avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement; et 8) l'engagement dans la collectivité. Les employeurs sont comparés aux autres organisations du même domaine afin de déterminer ceux qui offrent les programmes les plus progressistes et avant-gardistes. Ce concours annuel est ouvert à tout employeur dont le siège social se trouve dans la région d'Ottawa-Gatineau; les employeurs de toute taille peuvent présenter leur candidature, qu'ils œuvrent dans le secteur privé ou public.

Établie en 1992, Mediacorp Canada Inc. est le plus important éditeur de périodiques liés à l'emploi au pays. Depuis 1999, l'éditeur établi à Toronto gère le projet des 100 meilleurs employeurs au Canada, qui comprend 18 concours régionaux et spécialisés rejoignant des millions de Canadiens chaque année au moyen d'une gamme de partenaires issus du milieu des magazines et des journaux, y compris The Globe and Mail. Mediacorp exploite également Eluta.ca, l'un des plus grands moteurs de recherche d'emploi au Canada, qui est utilisé par des millions de chercheurs d'emploi chaque année et présente des commentaires des rédacteurs issus du projet des 100 meilleurs employeurs au Canada.

La liste complète des Meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale de 2022 a été dévoilée aujourd'hui dans une édition spéciale co-publiée avec le journal Ottawa Citizen.

