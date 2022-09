TORONTO, le 2 sept. 2022 /CNW/ - Des banques au Canada se sont engagées à soutenir les efforts de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Pakistan à la suite d'inondations et de glissements de terrain jamais vus auparavant, causés par la pluie des moussons. Le tiers du Pakistan est inondé et les crues exceptionnelles ont causé la mort de plus de 1 100 personnes depuis le mois de juin. Plus d'un million de maisons ont été endommagées ou détruites, forçant le déplacement de dizaines de millions de personnes.

Les banques suivantes ont fait des dons totalisant 380 000 $ au Fonds de secours : Inondations au Pakistan de la Croix-Rouge canadienne en vue de soutenir les efforts de secours, de rétablissement et de résilience au Pakistan.

La Banque canadienne de l'Ouest fera également un don à Global Medic.

La population peut aider

Les particuliers qui désirent faire un don au fonds de secours de la Croix-Rouge canadienne pour les inondations au Pakistan peuvent soit le faire directement sur https://www.croixrouge.ca/, soit dans une succursale ou en ligne, s'il y a lieu, auprès de l'une des banques suivantes, du 6 au 27 septembre :

De plus, plusieurs banques encourageront leurs clients et leurs employés à faire des dons sur leur portail en ligne. Depuis toujours, les banques apportent leur aide aux fonds de secours humanitaire et d'urgence au Canada et dans le monde, en appui aux personnes affectées par les événements météorologiques extrêmes, les crises sanitaires et les conflits.

« Le Pakistan inondé vit une crise humanitaire grave. Nos pensées accompagnent les familles dont des membres ont perdu la vie, les millions de déplacés dans les régions touchées et tous les concitoyens d'origine pakistanaise affectés par cette catastrophe. Les dons reçus à travers cet appel serviront à fournir du secours d'urgence aux familles et un appui aux efforts de reconstruction à long terme. Nous encourageons les Canadiennes et les Canadiens qui le peuvent à soutenir cet appel. »

- Anthony G. Ostler, Président et chef de la direction, Association des banquiers canadiens

Association des banquiers canadiens

L'Association des banquiers canadiens est la voix de plus de 60 banques canadiennes et étrangères qui contribuent à l'essor et à la prospérité économiques du pays. L'ABC préconise l'adoption de politiques publiques favorisant le maintien d'un système bancaire solide et dynamique, capable d'aider les Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. www.cba.ca

