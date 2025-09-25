CALGARY, AB et TORONTO, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Les autorités en valeurs mobilières de l'Alberta, de l'Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l'Ontario, de la Saskatchewan, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon ont publié un avis de consultation sur un projet de norme multilatérale harmonisée visant à soutenir la collecte de capitaux pour les entreprises canadiennes et la création de possibilités de placement pour les investisseurs admissibles dans les territoires participants.

« Les dispenses de prospectus d'application locale pour les investisseurs autocertifiés ont été bien accueillies à la fois par les participants au marché et les investisseurs. C'est ce qui a conduit au projet de dispense harmonisée », a déclaré Stan Magidson, président des ACVM et président-directeur général de l'Alberta Securities Commission. « Conçue pour protéger les investisseurs tout en offrant plus de latitude aux entreprises qui cherchent à attirer des investissements, la dispense proposée vise à stimuler la formation de capital et l'innovation à l'échelle du Canada. »

Cette dispense viendrait compléter celles déjà offertes aux investisseurs qualifiés, de manière à permettre aux personnes physiques possédant une expérience ou une expertise pertinente de participer davantage aux marchés des capitaux. Pour investir à titre d'investisseur autocertifié, la personne aurait à certifier qu'elle remplit au moins un des critères d'admissibilité et qu'elle reconnaît les risques en matière de placements. Elle serait alors autorisée à placer jusqu'à 50 000 $ par année civile dans diverses entreprises.

S'il était adopté, le projet de Norme multilatérale 45-111 sur la dispense de prospectus pour investisseurs autocertifiés, qui prévoit l'application d'une dispense harmonisée dans les territoires participants, remplacerait les textes réglementaires suivants :

le Blanket Order 45-538 Self-Certified Investor Prospectus Exemption de l'Alberta Securities Commission;

de l'Alberta Securities Commission; le General Order 45-538 Self-Certified Investor Prospectus Exemption de la Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan ;

de la Financial and Consumer Affairs Authority of ; le Blanket Order 45-505 Self-Certified Investor Prospectus Exemption de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba;

de la Commission des valeurs mobilières du Manitoba; l'Ontario Instrument 45-510 Self-Certified Investor Prospectus Exemption (Interim Class Order) de la Commission des valeurs mobilières de l' Ontario .

Pour obtenir le détail de la proposition, on peut consulter le document intitulé Avis et demande de commentaire de l'ACVM - Projet de Norme multilatérale 45-111 sur la dispense de prospectus pour investisseurs autocertifiés sur les sites Web des membres des ACVM participants. La période de consultation prendra fin le 5 janvier 2026.

Les ACVM sont le conseil composé des autorités provinciales et territoriales en valeurs mobilières du Canada. Elles coordonnent et harmonisent la réglementation des marchés des capitaux du Canada.

