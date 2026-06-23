Des autobus électriques bientôt en service à Kelowna

KELOWNA, BC, le 23 juin 2026 /CNW/ - Les usagers du réseau de transport en commun régional de Kelowna pourront bientôt se déplacer à bord d'un autobus électrique.

Les autobus électriques à batterie de grande capacité de BC Transit ont commencé à arriver à Kelowna au printemps 2026, et les premiers devraient entrer en service dans les semaines à venir. Kelowna recevra au total 22 autobus électriques, qui seront livrés au cours des prochains mois. Ces nouveaux autobus électriques sont plus silencieux et plus écoénergétiques que leurs équivalents au diesel. Chaque autobus électrique permettra d'économiser environ l'équivalent d'un camion-citerne de carburant diesel par année, soit environ 550 pleins pour une voiture de taille moyenne.

L'installation de trente-deux bornes de recharge au dépôt de la rue Hardy, à Kelowna, est presque terminée. Ces bornes permettront d'accueillir les nouveaux autobus électriques qui arriveront et entreront progressivement en service. Les améliorations effectuées pour accueillir les autobus électriques s'inscrivent dans le cadre d'un projet plus vaste de modernisation du dépôt, qui comprenait également l'agrandissement de l'aire de stationnement des autobus et la rénovation de l'atelier d'entretien.

Au total, 125 autobus électriques de grande capacité seront livrés à huit réseaux de BC Transit d'ici la fin de 2027 : Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Nelson, Powell River, Sunshine Coast, Grand Victoria et Whistler.

Les projets d'électrification de BC Transit sont financés dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE) et du volet Infrastructures de transport en commun (VITC) du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Les investissements totalisent plus de 424 millions de dollars et sont financés par le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique, ainsi que par des contributions des administrations locales partenaires.

Ces projets d'autobus électriques, dont la réalisation est possible grâce aux programmes de financement fédéraux et provinciaux, aident BC Transit à progresser vers l'atteinte des objectifs d'action climatique de CleanBC.

Citations

« L'amélioration du parc de véhicules de BC Transit grâce à l'ajout de 22 autobus électriques marque une étape importante vers la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la transition vers un avenir plus vert pour Kelowna et les environs. Le gouvernement du Canada est fier d'appuyer des projets qui visent à offrir des services de transport en commun écoénergétiques aux municipalités. Nous continuerons de favoriser le développement de collectivités plus saines et plus durables pour les générations à venir. »

L'honorable Stephen Fuhr, député de Kelowna et secrétaire d'État à l'Approvisionnement en matière de défense

« Pour la population de Kelowna, ces nouveaux autobus électriques constituent un moyen de transport quotidien plus propre et plus silencieux. Ces véhicules soutiennent notre engagement en faveur de moyens de transport plus verts et constituent une étape importante vers la mise en place d'un réseau de transport en commun mieux adapté aux besoins des citoyens d'aujourd'hui et des générations futures. »

L'honorable Mike Farnworth, ministre des Transports et du Transport en commun

« Les personnes qui utilisent le transport en commun à Kelowna et dans les environs, que ce soit pour se rendre au travail, à l'école ou à des rendez-vous, vivront une meilleure expérience grâce à des trajets plus silencieux, à un air plus pur et à un service plus fiable. Ces nouveaux autobus électriques soutiendront notre région en pleine croissance tout en contribuant à protéger la beauté naturelle et le climat qui font la richesse de notre région. »

Harwinder Sandhu, députée provinciale de Vernon-Lumby

« L'arrivée d'autobus électriques dans la région de Kelowna constitue une avancée importante vers la réduction des émissions et la mise en place d'un réseau de transport en commun plus durable. Elle témoigne des progrès constants que nous effectuons pour renouveller notre parc de véhicules afin de mieux desservir la région. Nous remercions nos partenaires financiers pour leur collaboration continue, leur engagement commun et leur soutien, qui ont rendu cet investissement possible. »

Aaron Lamb, vice-président, Gestion des actifs, et agent de développement durable, BC Transit

« Il est réjouissant de voir arriver les premiers autobus électriques de Kelowna en vue de leur prochaine mise en service. Il s'agit d'une étape importante de notre collaboration avec BC Transit en vue de la transition vers un parc de véhicules à zéro émission. Les autobus électriques contribuent à une meilleure qualité de l'air, sont plus silencieux que leurs équivalents au diesel et nous aident à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Des investissements comme celui-ci, dans l'amélioration des installations de la rue Hardy, nous permettent de préparer notre réseau de transport en commun pour l'avenir et d'assurer un développement durable des services. »

Tom Dyas, maire de la Ville de Kelowna

Faits en bref

Le financement de ce projet et d'autres projets d'électrification du transport en commun en Colombie-Britannique a été annoncé en juillet 2019 et en juillet 2023.

Le VITC soutient la construction, l'expansion et l'amélioration des réseaux de transport en commun urbains et ruraux qui contribuent à améliorer les services et transforment la façon dont les Canadiens vivent, se déplacent et travaillent.

Le FTCZE aide les collectivités à investir dans des options de transport en commun et de transport scolaire à zéro émission afin de contribuer à un environnement plus propre tout en améliorant la mobilité des Canadiens.

Liens connexes

Volet Infrastructures de transport en commun

https://logement-infrastructure.canada.ca/plan/pti-itc-fra.html

Fonds pour le transport en commun à zéro émission

https://logement-infrastructure.canada.ca/zero-emissions-trans-zero-emissions/index-fra.html

Projets d'autobus électriques de BCTransit

https://www.bctransit.com/plans-and-projects/electric-bus-project/ (en anglais seulement)

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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